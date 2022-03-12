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Погоня за «Арсеналом»: «МЮ» принимает «Тоттенхэм». LIVE

АПЛ. 29-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». ОНЛАЙН

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Jon Super/AP
В матче 29-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», ведущий погоню за занимающим четвертое, дающее путевку в Лигу чемпионов место «Арсеналом», принимает «Тоттенхэм». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
Матч не начался
12 марта 20:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:20

Матч начнется в 20.30 мск.

20:15

В матче 29-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «Тоттенхэм». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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