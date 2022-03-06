'90+4

Финальный свисток! «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» на своем поле со счетом 4:1. По дублю оформили Кевин Де Брейне и Рияд Марез, а за «красных дьяволов» забил воспитанник «Сити» — Джейдон Санчо.

В первом тайме «горожане» действовали заметно эффективнее, но и соперник оказывал им сопротивление с большим энтузиазмом, так что на перерыв команды ушли со счетом 2:1. Но во втором тайме «Юнайтед» просто растворился на поле и почти не бил по воротам, что привело к заслуженному разгрому.

После этой встречи «Сити» набрал 69 очков и продолжил уверенно лидировать в АПЛ, а «красные дьяволы» с 47-ю очками остались на пятом месте.