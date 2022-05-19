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Спорт

Борьба за место в ЛЧ: «Челси» принимает «Лестер». LIVE

АПЛ. 37-й тур. «Челси» — «Лестер». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Челси» — «Лестер»

Эпизод матча «Челси» — «Лестер»

Global Look Press
В матче 37-го тура Английской премьер-лиги занимающий третье место в турнирной таблице и сражающийся за путевку в Лигу чемпионов лондонский «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимает «Лестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Англия - Премьер-лига. 27-й тур
Матч не начался
19 мая 22:00
Челси
Лондон
0:0
Лестер Сити
Лестер
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:50

Матч начнется в 22.00 мск.

21:45

В матче 37-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Челси» на своем поле принимает «Лестер». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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