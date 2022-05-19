19 мая 2022, 22:00 Спорт Борьба за место в ЛЧ: «Челси» принимает «Лестер». LIVE АПЛ. 37-й тур. «Челси» — «Лестер». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Эпизод матча «Челси» — «Лестер» Global Look Press

В матче 37-го тура Английской премьер-лиги занимающий третье место в турнирной таблице и сражающийся за путевку в Лигу чемпионов лондонский «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимает «Лестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Англия - Премьер-лига. 27-й тур Матч не начался 19 мая 22:00 Челси Лондон 0:0 Лестер Сити Лестер Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон Главный судья: