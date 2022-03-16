16 марта 2022, 23:15 Спорт Погоня за первым местом в АПЛ: «Ливерпуль» сражается с «Арсеналом». LIVE Футбол. АПЛ. 27-й тур. «Арсенал» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Мохамед Салах в составе «Ливерпуля» Global Look Press

Лондонский «Арсенал» принимает «Ливерпуль» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа ведут погоню за «Манчестер Сити», который лидирует в АПЛ, и в случае победы приблизятся к «горожанам» на расстояние одного балла. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 27-й тур Матч не начался 16 марта 23:15 Арсенал Лондон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)