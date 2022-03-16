Лондонский «Арсенал» принимает «Ливерпуль» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа ведут погоню за «Манчестер Сити», который лидирует в АПЛ, и в случае победы приблизятся к «горожанам» на расстояние одного балла. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия - Премьер-лига. 27-й тур
Матч не начался
16 марта 23:15
Арсенал
Лондон
0:0
Ливерпуль
Ливерпуль
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
1-й тайм
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23:00
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Арсенал» принимает «Ливерпуль» в рамках 27-го тура АПЛ. Начало встречи — в 23.15 мск.
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