В матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) встречаются две лондонские команды — «Тоттенхэм» и «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия - Премьер-лига. 22-й тур
Матч не начался
12 мая 21:45
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:0
Арсенал
Лондон
Стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
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