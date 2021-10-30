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Спорт

Спасли Сульшера от увольнения: «Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм»

В матче 10-го тура АПЛ «Тоттенхэм» дома крупно проиграл «Манчестер Юнайтед» 0:3

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Эпизод матча «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»

Эпизод матча «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»

Reuters
В центральном матче субботнего игрового дня очередного тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» на своем поле принимал «Манчестер Юнайтед». Гости одержали крупную победу со счетом 3:0, и теперь вопрос об отставке главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера стоит менее остро. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Англия - Премьер-лига. 10-й тур
Окончен
30 октября 19:30
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
39' Роналду
64' Кавани
86' Рашфорд
Стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
1-й тайм

19' Шоу 22' Магуайр

39' Роналду

2-й тайм

78' Б. Дэвис

64' Кавани

73' Фред

86' Рашфорд

90' Ромеро

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+4

Наша трансляция на этом завершена! Хорошего вечера!

'90+3

Все! Сульшер пока продолжает свою работу, а что будет с его коллегой Нуну — пока непонятно. Все сегодня по делу, «МЮ» выиграл заслуженно и по делу.

'90+2

Ромеро хорошо так врезал Рашфорду по голове — желтая карточка.

'90+1

Три минуты добавлено ко второму тайму.

'89

Угловой зарабатывает на последней минуте «Тоттенхэм». Но игроки «МЮ» спокойно справляются.

'86

ГОООЛ! И снова комбинация в центре поля, пас вразрез на Рашфорда, тот вышел один на один и спокойно переиграл Льориса. 0:3!

'84

Де Хеа эффектно выпрыгнул и забрал в руки неудачную передачу хозяев в свою штрафную. Работы у испанцы сегодня было ноль.

'82

Поднялся уругваец и тут же покидает поле. Джесси Лингард вышел на поле.

'81

Кавани лежит на газоне и не может встать.

'78

Дэвис наказан желтой карточкой.

'76

Еще одного лидера меняет Сульшер — вместо Бруну выходит Матич.

'75

Ошибся в центре поля Кавани, Кейн получил мяч, вошел в штрафную, но не смог исполнить передачу на партнера.

'73

Фред грубо играет в центре поля и получает желтую.

'73

Деле Али выходит на замену вместо Ло Чельсо.

'71

Криштиану Роналду меняют, вместо него Маркус Рашфорд выходит. Не очень доволен португалец, общается с Сульшером.

'69

Серия ошибок «Тоттенхэма» чуть не позволила выйти один на один Фернандешу, но в итоге исправил ситуацию Ромеро, который подтстраховал упавшего на ровном месте Хейбьерга.

'67

Кавани чуть не договорился до желтой, но арбитр пока предупредил его устно.

'66

Скиппа, которого в эпизоде с голом обокрал Бруну, заменил Тангай Н'Домбеле.

'64

ГОООЛ! Великолепный отбор в центре поля от Фернандеша, рас на Криштиану, который одним движением убрал защитника, а вторым покатил вразрез на Кавани, ну и уругваец спокойно разобрался с Льорисом! 0:2!

'61

«Тоттенхэм» прибавляет потихоньку. Правда, пока все равно старается играть через навесы на Кейна, которого вообще на поле пока не видно.

'58

Хороший розыгрыш от «Тоттенхэма», но Магуайр в своей штрафной поехал в подкат и выбил мяч из под ног соперника.

'57

А «Тоттенхэм» пока по-прежнему не очень понимает, что может противопоставить сопернику.

'54

Стивен Бергвейн меняет Моуру.

'53

«Тоттенхэм» пока ни разу не попал в створ.

'50

Бодро начинается второй тайм. Пока, кстати, без замен в матче.

'48

Получает пас из глубины Криштиану, доходит до штрафной и неотразимо бьет! Гол? Нет, боковой поднимает флажок — был офсайд. Мактоминей сыграл шикарно, отобрал, обыграл двоих и покатил Криштиану. Жаль, что офсайд.

'47

Неплохо раскатали хозяева перед чужой шпрафной, Моура бил — рядом со штангой!

'46

Кавани в штрафной пропустил мяч на Роналду, а тот явно такого действия от партнера не ожидал! А мог уругваец и сам пробить, до ворот было метров 11.

'46

Продолжаем! Начался второй тайм.

45+1

Перерыв! Неплохой первый тайм выдали команды, «МЮ» выглядел сильнее и заслуженно ведет в счете. Отдыхаем!

'45+1

Одна минута добавлена.

'45

После подачи углового Ромеро набегал на мяч, но Дэвис пробил раньше него и испортил ситуацию — выше ворот.

'44

Эмерсон долго возился с мячом, в итоге с фланга сместился в центр, отпасовал на Ло Чельсо, тот пробил, но мяч, под полным контролем со стороны де Хеа, пролетел выше ворот.

'43

Роналду и Ромеро неплохо поборолись, в итоге португалец рукой попал в лицо сопернику, но арбитр решил желтую не показывать.

'42

«Тоттенхэм» катает мяч на своей половине поля, а «МЮ» снова прессингует.

'39

Очень затяжная атака «МЮ» завершается голом! 0:1! И так гости пытались зайти в штрафую, и сяк, несколько ударов заблокировали «шпоры». В итоге Бруну выдал шикарный навесной пас на угол вратарской на Криштиану, а тот в касание пробил в дальний угол! Блестяще сыграно!

'37

А подравнялась игра. Уже нет такого давления от «МЮ» и хозяева все чаще атакуют.

'35

Сона выводят один на один пасом от центрального круга, тот добежал до штрафной, попытался пробить, но Биссака в последний момент выбил мяч у него из под ног! А боковой зафиксировал офсайд.

'33

Фред принял мяч метрах 25-ти от ворот, резко пробил с левой в дальний угол — Льорис в прыжке отбивает!

'30

Биссака простреливал на Криштиану, но тот пробежал уже мимо мяча.

'28

Следует подача с углового, Дайер скидывает на линию вратарской, где одинокий Ромеро пропихнул мяч в ворота. Главный арбитр показал на центр, а боковой поднял флажок. Да, там очень солидный офсайд, все правильно.

'27

Еще одна атака «Тоттенхэма», но Сон выжал из нее только угловой. «Шпоры» ни разу в этом чемпионате не забивали после угловых.

'25

Кавани после навеса Фернандеша с близкого расстояния пробил головой в девятку — чуть-чуть не попал! Совсем одного оставили форварда и вратарь бы уже не помог своей команде!

'23

А атака продолжилась, Сон получил мяч в штрафной, бил с правой в ближний угол — мимо ворот!

'23

Ло Чельсо пробил прямо в стенку со стандарта.

'22

Ло Чельсо мог выходит один на один, но попал под атаку Магуайра. Желтая и очень опасный штрафной. Метров 19 до ворот.

'20

Дэвис прошел по левому флангу, прострелил, мяч от попал сначала в бедро Ван-Биссаке, затем ему же в локоть, но судья не реагирует. Хотя игроки «Тоттенхэма» очень сильно просят пенальти. Но будет только угловой.

'19

Ошибся Шоу и исправил свою ошибку фолом на Моуре. Первая желтая в матче.

'18

Очень здорово прессингуют манкунианцы, почти не дают они выйти хозяевам со своей половины поля.

'15

Редкие атаки хозяев заканчиваются навесами на Кейна, но того очень хорошо сторожат.

'13

После прострела от Шоу с левого фланга Кавани и Роналду не добрались до мяча, затем два игрока «МЮ» упали в штрафной — свистка нет. Гости очень жестко прессингуют и заставляют ошибаться соперников.

'11

«МЮ» постепенно завладел преимущество и уже несколько неплохих атак провел.

'9

Массированная атака «МЮ», в итоге Кавани бил метров с 11-ти — Дайер заблокировал!

'8

Атака «МЮ» и их первый удар по воротам. Фернандеш навесил с правого фланга, Кавани головой подрезал мяч в дальний угол — мимо.

'7

После углового мяч отлетел к линии штрафной, но Ло Чельсо попробовал пробить с лета, но очень далеко от створа ворота прошел мяч.

'6

Первый удар в матче! Сон бил с левой, попал в защитника и будет также первый угловой в матче.

'5

Манкунианцы идут в высокий прессинг и в целом добиваются своего. Мяч у них.

'3

«МЮ» сразу попробовал пойти вперед, но Кристиан Ромеро выиграл позицию у Роналду и не пустил его к мячу.

'1

Поехали!

19:25

Начинается матч с церемонии память в честь погибших во время Первой мировой войны.

19:21

Впрочем, ситуация в сезоне пока не критичная для обеих команд. Победитель сегодняшнего матча вернется в первую пятерку, да и от первого места не такой уж большой отрыв. Сегодня, кстати говоря, «Манчестер Сити» проиграл, а «Ливерпуль» сыграл вничью.

19:20

Команды занимают седьмое и восьмое места в АПЛ, оба тренера подвергаются серьезной критике. А наставнику «МЮ» Оле-Гуннара Сульшеру и вовсе дали три матча на исправление ситуации, иначе — отставка. Сегодня первый из эти трех матчей.

19:18

Стартовые составы:

«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Ромеро, Эмерсон, Дайер, Скипп, Хёйбьерг, Хын Мин, Ло Чельсо, Моура, Кейн.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Варан, Линделёф, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Роналду, Кавани.

19:16

Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В рамках очередного тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Тоттенхэм» принимает «Манчестер Юнайтед».

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