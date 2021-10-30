Тоттенхэм Хотспур

Все! Сульшер пока продолжает свою работу, а что будет с его коллегой Нуну — пока непонятно. Все сегодня по делу, «МЮ» выиграл заслуженно и по делу.
ГОООЛ! И снова комбинация в центре поля, пас вразрез на Рашфорда, тот вышел один на один и спокойно переиграл Льориса. 0:3!
Де Хеа эффектно выпрыгнул и забрал в руки неудачную передачу хозяев в свою штрафную. Работы у испанцы сегодня было ноль.
Ошибся в центре поля Кавани, Кейн получил мяч, вошел в штрафную, но не смог исполнить передачу на партнера.
Криштиану Роналду меняют, вместо него Маркус Рашфорд выходит. Не очень доволен португалец, общается с Сульшером.
Серия ошибок «Тоттенхэма» чуть не позволила выйти один на один Фернандешу, но в итоге исправил ситуацию Ромеро, который подтстраховал упавшего на ровном месте Хейбьерга.
ГОООЛ! Великолепный отбор в центре поля от Фернандеша, рас на Криштиану, который одним движением убрал защитника, а вторым покатил вразрез на Кавани, ну и уругваец спокойно разобрался с Льорисом! 0:2!
«Тоттенхэм» прибавляет потихоньку. Правда, пока все равно старается играть через навесы на Кейна, которого вообще на поле пока не видно.
Хороший розыгрыш от «Тоттенхэма», но Магуайр в своей штрафной поехал в подкат и выбил мяч из под ног соперника.
Получает пас из глубины Криштиану, доходит до штрафной и неотразимо бьет! Гол? Нет, боковой поднимает флажок — был офсайд. Мактоминей сыграл шикарно, отобрал, обыграл двоих и покатил Криштиану. Жаль, что офсайд.
Кавани в штрафной пропустил мяч на Роналду, а тот явно такого действия от партнера не ожидал! А мог уругваец и сам пробить, до ворот было метров 11.
Перерыв! Неплохой первый тайм выдали команды, «МЮ» выглядел сильнее и заслуженно ведет в счете. Отдыхаем!
После подачи углового Ромеро набегал на мяч, но Дэвис пробил раньше него и испортил ситуацию — выше ворот.
Эмерсон долго возился с мячом, в итоге с фланга сместился в центр, отпасовал на Ло Чельсо, тот пробил, но мяч, под полным контролем со стороны де Хеа, пролетел выше ворот.
Роналду и Ромеро неплохо поборолись, в итоге португалец рукой попал в лицо сопернику, но арбитр решил желтую не показывать.
Очень затяжная атака «МЮ» завершается голом! 0:1! И так гости пытались зайти в штрафую, и сяк, несколько ударов заблокировали «шпоры». В итоге Бруну выдал шикарный навесной пас на угол вратарской на Криштиану, а тот в касание пробил в дальний угол! Блестяще сыграно!
Сона выводят один на один пасом от центрального круга, тот добежал до штрафной, попытался пробить, но Биссака в последний момент выбил мяч у него из под ног! А боковой зафиксировал офсайд.
Фред принял мяч метрах 25-ти от ворот, резко пробил с левой в дальний угол — Льорис в прыжке отбивает!
Следует подача с углового, Дайер скидывает на линию вратарской, где одинокий Ромеро пропихнул мяч в ворота. Главный арбитр показал на центр, а боковой поднял флажок. Да, там очень солидный офсайд, все правильно.
Еще одна атака «Тоттенхэма», но Сон выжал из нее только угловой. «Шпоры» ни разу в этом чемпионате не забивали после угловых.
Кавани после навеса Фернандеша с близкого расстояния пробил головой в девятку — чуть-чуть не попал! Совсем одного оставили форварда и вратарь бы уже не помог своей команде!
Ло Чельсо мог выходит один на один, но попал под атаку Магуайра. Желтая и очень опасный штрафной. Метров 19 до ворот.
Дэвис прошел по левому флангу, прострелил, мяч от попал сначала в бедро Ван-Биссаке, затем ему же в локоть, но судья не реагирует. Хотя игроки «Тоттенхэма» очень сильно просят пенальти. Но будет только угловой.
После прострела от Шоу с левого фланга Кавани и Роналду не добрались до мяча, затем два игрока «МЮ» упали в штрафной — свистка нет. Гости очень жестко прессингуют и заставляют ошибаться соперников.
Атака «МЮ» и их первый удар по воротам. Фернандеш навесил с правого фланга, Кавани головой подрезал мяч в дальний угол — мимо.
После углового мяч отлетел к линии штрафной, но Ло Чельсо попробовал пробить с лета, но очень далеко от створа ворота прошел мяч.
«МЮ» сразу попробовал пойти вперед, но Кристиан Ромеро выиграл позицию у Роналду и не пустил его к мячу.
Впрочем, ситуация в сезоне пока не критичная для обеих команд. Победитель сегодняшнего матча вернется в первую пятерку, да и от первого места не такой уж большой отрыв. Сегодня, кстати говоря, «Манчестер Сити» проиграл, а «Ливерпуль» сыграл вничью.
Команды занимают седьмое и восьмое места в АПЛ, оба тренера подвергаются серьезной критике. А наставнику «МЮ» Оле-Гуннара Сульшеру и вовсе дали три матча на исправление ситуации, иначе — отставка. Сегодня первый из эти трех матчей.
Стартовые составы:
«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Ромеро, Эмерсон, Дайер, Скипп, Хёйбьерг, Хын Мин, Ло Чельсо, Моура, Кейн.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Варан, Линделёф, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Роналду, Кавани.