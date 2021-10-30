Тоттенхэм Хотспур

19:21

Впрочем, ситуация в сезоне пока не критичная для обеих команд. Победитель сегодняшнего матча вернется в первую пятерку, да и от первого места не такой уж большой отрыв. Сегодня, кстати говоря, «Манчестер Сити» проиграл, а «Ливерпуль» сыграл вничью.