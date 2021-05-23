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Астон Вилла Челси

Сохранить третье место: «Челси» играет в гостях с «Астон Виллой». LIVE

АПЛ. 38-й тур. «Астон Вилла» - «Челси». ОНЛАЙН

«Астон Вилла» принимает на своем поле «Челси» в матче 38-го тура чемпионата Англии по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
38-й тур  |   23 мая 18:00   |  1 тайм
Астон Вилла
0:0
Челси
Стадион «Вилла Парк», Бирмингем | Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
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Подробная статистика матча
Основные составы
26 (в)   Дамиан Мартинес
18 (з)   Мэтт Таргетт
5 (з)   Тайрон Мингс
30 (з)   Кортни Хос
4 (з)   Эзри Конса
19 (п)   Марвелоуз Накамба
7 (п)   Джон Макгинн
21 (п)   Анвар Эль-Гази
10 (п)   Джек Грилиш
15 (н)   Бертран Траоре
11 (н)   Олли Уоткинс
16 (в)   Эдуард Менди
24 (з)   Рис Джеймс
21 (з)   Бенджамин Чилуэлл
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
2 (з)   Антонио Рюдигер
6 (з)   Тьяго Силва
5 (п)    Жоржиньо
17 (п)   Матео Ковачич
19 (п)   Мэйсон Маунт
10 (п)   Кристиан Пулишич
11 (н)   Тимо Вернер
Запасной состав
1 (в)   Том Хитон
3 (з)   Нил Тейлор
27 (з)   Ахмед Эль-Мухамади
60 (п)   Карни Чуквуэмека
52 (п)   Джейден Филоген-Бидас
41 (п)   Джейкоб Рэмси
6 (п)   Дуглас Луис
39 (н)   Кинан Дэвис
9 (н)    Уэсли
1 (в)   Кепа Аррисабалага
3 (з)   Маркос Алонсо
4 (з)   Андреас Кристенсен
15 (з)   Курт Зума
23 (п)   Билли Гилмор
29 (п)   Кай Хаверц
22 (п)   Хаким Зиеш
18 (н)   Оливье Жиру
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
Удары
33%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
24%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 2
Удары
67%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
76%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 0
Трансляция
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'15
Чилуэлл пробил с лёта почти с вратарской — удар получил слабым и пришёлся точно в руки вратарю.
'13
Пулишич прострелил на Аспиликуэта, мяч срикошетил от защитника и удар не получился.
'12
Затяжная атака «Челси» привела к угловому, который был разыгран не очень удачно.
'9
«Астон Вилла» убежала в контратаку, однако усилиями одного Уоткинса ничего сделать не смогла.
'8
Наконец-то добрались до штрафной гости, но там легко потеряли мяч.
'5
Грилиш так толкнул Жоржиньо, что игроку «синих» даже пришлось оказывать помощь.
'4
Совсем не получается у «Челси» пойти вперёд. Лишь длинные передачи выглядят, как шанс, но и они не проходят.
'2
Здорово начали матч хозяева: «Челси» за первые две минуты даже не перешёл на чужую половину поля.
'1
Поехали! Матч начался.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Челси». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Астон Вилла» — «Челси»: https://www.championat.com/video/229353/