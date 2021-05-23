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Трансляция
С конца
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'15
Чилуэлл пробил с лёта почти с вратарской — удар получил слабым и пришёлся точно в руки вратарю.
'13
Пулишич прострелил на Аспиликуэта, мяч срикошетил от защитника и удар не получился.
'12
Затяжная атака «Челси» привела к угловому, который был разыгран не очень удачно.
'9
«Астон Вилла» убежала в контратаку, однако усилиями одного Уоткинса ничего сделать не смогла.
'8
Наконец-то добрались до штрафной гости, но там легко потеряли мяч.
'5
Грилиш так толкнул Жоржиньо, что игроку «синих» даже пришлось оказывать помощь.
'4
Совсем не получается у «Челси» пойти вперёд. Лишь длинные передачи выглядят, как шанс, но и они не проходят.
'2
Здорово начали матч хозяева: «Челси» за первые две минуты даже не перешёл на чужую половину поля.
'1
Поехали! Матч начался.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Челси». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
'0