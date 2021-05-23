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Лестер Сити Тоттенхэм Хотспур

Лига чемпионов или Лига Европы? «Лестер» забил «Тоттенхэму». LIVE

АПЛ. 38-й тур. «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». ОНЛАЙН

«Лестер» принимает на своем поле «Тоттенхэм» в матче 38-го тура чемпионата Англии по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
38-й тур  |   23 мая 18:00   |  1 тайм
Лестер Сити
1:0
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс», Лестер | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Варди 18' (пен)
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Каспер Шмейхель
4 (з)   Чаглар Сёюнджю
3 (з)   Уэсли Фофана 21'
27 (з)   Тимоти Кастань
33 (з)   Люк Томас
25 (п)   Онинье Ндиди
8 (п)   Юри Тилеманс
11 (п)   Марк Олбрайтон
10 (п)   Джеймс Мэддисон
9 (н)   Джейми Варди 18'
14 (н)   Келечи Ихеаначо
1 (в)   Уго Льорис
6 (з)   Давинсон Санчес
2 (з)   Мэтт Доэрти
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
3 (з)   Серхио Регилон
8 (п)   Гарри Уинкс
5 (п)   Пьер-Эмиль Хёйбьерг
20 (п)   Деле Алли
10 (н)   Гарри Кейн
7 (н)   Сон Хын
23 (н)   Стивен Бергвейн
Запасной состав
12 (в)   Дэнни Уорд
18 (з)   Даниэль Амарти
21 (з)    Рикарду
28 (з)   Кристиан Фукс
5 (з)   Уэс Морган
24 (п)   Нампалис Менди 21'
20 (п)   Хамза Чодури
26 (п)   Деннис Прает
17 (н)   Айосе Перес
12 (в)   Джо Харт
14 (з)   Джо Родон
15 (п)   Эрик Дайер
57 (п)   Найл Джон
11 (п)   Эрик Ламела
27 (п)    Лукас
45 (н)   Винисиус Мораис
9 (н)   Гарет Бэйл
53 (н)   Дейн Скарлетт
Удары
100%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 3
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
Трансляция
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'20
Фофана получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'18
Гол! 1:0! Варди уверенным ударом с точки отправил мяч в правый нижний угол ворот!
'16
Варди по центру прорвался в чужую штрафную и был сбит Алдервейрелдом! Это пенальти!
'14
Пока что довольно спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'12
Тилеманс низом прострелил с углового в чужую штрафную, но там арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Сёюнджю.
'11
Мэддисон приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, попытался пробить и мяч после рикошета от головы Алдервейрелда ушел на угловой.
'9
Варди заработал первый в матче угловой для своей команды на левом фланге атаки. Однако, подача от Тилеманса к опасности не привела.
'7
Юри Тилеманс исполнил подачу с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где здорово в прыжке на перехвате сыграл Доэрти.
'5
Уинкс попытался обострить игру передачей во вратарскую на Сона, но того в силовом единоборстве сумел оттеснить от мяча защитник.
'3
Сон вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался пробить, но на пути у мяча оказался один из защитников.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур»: https://www.championat.com/video/229347/