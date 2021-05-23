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Трансляция
С конца
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'20
Фофана получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'18
'16
Варди по центру прорвался в чужую штрафную и был сбит Алдервейрелдом! Это пенальти!
'14
Пока что довольно спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'12
Тилеманс низом прострелил с углового в чужую штрафную, но там арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Сёюнджю.
'11
Мэддисон приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, попытался пробить и мяч после рикошета от головы Алдервейрелда ушел на угловой.
'9
Варди заработал первый в матче угловой для своей команды на левом фланге атаки. Однако, подача от Тилеманса к опасности не привела.
'7
Юри Тилеманс исполнил подачу с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где здорово в прыжке на перехвате сыграл Доэрти.
'5
Уинкс попытался обострить игру передачей во вратарскую на Сона, но того в силовом единоборстве сумел оттеснить от мяча защитник.
'3
Сон вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался пробить, но на пути у мяча оказался один из защитников.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
'0