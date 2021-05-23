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Трансляция
С конца
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'16
«Ливерпулю» сегодня никак нельзя терять очки — на кону путёвка в Лигу чемпионов.
'14
Контратака гостей! Таунсенд освободился от опеки и пробил с дальней дистанции — Алисон всё контролировал.
'12
«Ливерпуль» наладил контроль над мячом и запер соперника на чужой половине поля.
'10
Вейналдум классной передачей разрезал оборону соперника! Салах ворвался в штрафную, но полез в обводку и упустил момент для удара.
'8
Трент забежал по правому флангу, сыграл в стенку с Салахом и прострелил во вратарскую — гости вынесли мяч.
'6
Таунсенд со штрафного пробил под перекладину! Алисон кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.
'4
Момент у гостей! Заха совершил забег по флангу, ушёл от защитника и пробил с острого угла — Алисон ногой отразил мяч!
'2
Гуаита вышел из ворот и забрал мяч после заброса из глубины.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
'0