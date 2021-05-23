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Ливерпуль Кристал Пэлас

Один шаг до Лиги чемпионов: «Ливерпуль» играет с «Кристал Пэлас». LIVE

АПЛ. 38-й тур. «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас». ОНЛАЙН

«Ливерпуль» принимает на своем поле «Кристал Пэлас» в матче последнего тура чемпионата Англии по футболу. В случае победы команда Клоппа обеспечит себе место в Лиге чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
38-й тур  |   23 мая 18:00   |  1 тайм
Ливерпуль
0:0
Кристал Пэлас
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
46 (з)   Рис Уильямс
47 (з)   Натаниел Филлипс
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
3 (п)    Фабиньо
6 (п)   Тьяго Алькантара
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
11 (н)   Мохамед Салах
31 (в)   Висенте Гуайта
24 (з)   Гари Кэхилл
5 (з)   Джеймс Томкинс
2 (з)   Джоэл Уорд
27 (з)   Тайрик Митчелл
44 (п)   Жайро Ридевальд
22 (п)   Джеймс Маккарти
8 (п)   Шейку Куйяте
10 (п)   Эндрос Таунсенд
9 (н)   Джордан Айю
11 (н)   Уилфрид Заха
Запасной состав
13 (в)    Адриан
76 (з)   Неко Уильямс
21 (з)   Константинос Цимикас
14 (п)   Джордан Хендерсон
17 (п)   Кёртис Джонс
7 (п)   Джеймс Милнер
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
23 (п)   Шердан Шакири
20 (н)   Диогу Жота
1 (в)   Джек Батлэнд
17 (з)   Натаниэл Клайн
34 (з)   Мартин Келли
15 (з)   Джеффри Шлупп
3 (з)   Патрик ван
14 (н)   Жан-Филипп Матета
39 (н)   Джесуран Рак-Сакьи
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 2
Удары
100%
По воротам: 4
В створ: 3
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
Трансляция
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'16
«Ливерпулю» сегодня никак нельзя терять очки — на кону путёвка в Лигу чемпионов.
'14
Контратака гостей! Таунсенд освободился от опеки и пробил с дальней дистанции — Алисон всё контролировал.
'12
«Ливерпуль» наладил контроль над мячом и запер соперника на чужой половине поля.
'10
Вейналдум классной передачей разрезал оборону соперника! Салах ворвался в штрафную, но полез в обводку и упустил момент для удара.
'8
Трент забежал по правому флангу, сыграл в стенку с Салахом и прострелил во вратарскую — гости вынесли мяч.
'6
Таунсенд со штрафного пробил под перекладину! Алисон кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.
'4
Момент у гостей! Заха совершил забег по флангу, ушёл от защитника и пробил с острого угла — Алисон ногой отразил мяч!
'2
Гуаита вышел из ворот и забрал мяч после заброса из глубины.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: https://www.championat.com/video/229345/