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Трансляция
С конца
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'90+4
Матч завершён! «Ливерпуль» без особых проблем переиграл «Бёрнли», отправив три сухих мяча в ворота Норриса, и сделал огромный шаг к выходу в Лигу чемпионов. Спасибо, что были с нами эти полтора часа игрового времени. Спокойной ночи!
'90+3
Салах вошёл на скорости в штрафную площадь, но далеко отпустил мяч от себя и защитник выбил его на угловой.
'90+2
'90
Три минуты компенсировал арбитр к основному времени матча.
'89
'88
'87
'86
Теперь Браунхилл лежит на газоне. Помощь медиков ему нужна.
'84
Уильямс в столкновении небольшое повреждение получил, но все в порядке должно быть. Пока медики колдуют над ним.
'83
Тейлор прошёл по флангу, но навесил плохо. Мяч за боковую линию ушёл на противоположной стороне, никого не коснувшись.
'81
'79
Тейлор высокую подачу в штрафную выполнил. Бекер пошёл на мяч и выбил его кулаком в поле.
'76
'76
Прямо в руки Бекеру выполнил навес игрок «Бёрнли».
'74
Александер-Арнольд долго готовится к вбрасыванию из-за боковой. Это не нравится зрителям на трибунах, свистят они.
'72
Вуд угловой заработал для своей команды.
'70
Александер-Арнольд в офсайд угодил.
'69
После навеса с углового Ми мягко переправил мяч в ворота головой, Алисон уже не спасал, но Филлипс подстраховал своего голкипера!
'69
'67
Возле лицевой линии правила нарушил Филлипс. Штрафной для хозяев.
'65
Фирмино хороший вертикальный пас сделал на Салаха, но защитник не позволил форварду «Ливерпуля» зацепиться за мяч. Упал в штрафной египтянин, пенальти не будет.
'64
Браунхилл с правой ноги пробил от линии штрафной, но мяч пошёл по центру ворот и Бекер легко забрал его в руки.
'63
В центральном круге нарушили правила против Вуда. Длинный заброс со стандарта в штрафную ничего опасного не принёс.
'61
Вествуд сбил Мане в середине поля.
'58
Вествуд в одно касание пробил метров с одиннадцати после отскока, но не смог нормально попасть по мячу, в результате он полетел в руки Алисона очень медленно.
'56
Длинный заброс вперёд «Бёрнли» к опасности не привёл. Бекер выбил мяч подальше в поле.
'54
«Ливерпуль» по текущей ситуации выдавливает «Лестер» из зоны Лиги чемпионов.
'52
'52
'50
Салах от края вратарской пробил в ближний угол. Немного не попал, да и вратарь страховал штангу.
'49
Упал в штрафной гостей Гудмундссон, но пенальти не будет.
'47
Два угловых кряду подали хозяева. Остро было, но на последнем рубеже надёжен вратарь.
'46
Вуд опасно пробил, прорвавшись к углу вратарской. Бекер на месте!
'46
Второй тайм начался!
'45+2
'43
'43
'42
Филлипс из пределов штрафной площади над перекладиной пробил.
'40
Александер-Арнольд сделал прекрасную передачу на Мане в район 11-метровой отметки. Садио готов был забивать, но Тарковски классным подкатом ликвидировал угрозу, выбив мяч на угловой.
'39
Несколько опасных атак провели хозяева. В последней из них Макнил классно пробил в верхний угол от линии штрафной площади. Алисон в красивом прыжке отвёл угрозу.
'37
Александер-Арнольд пробил со штрафного намного выше ворот.
'36
Вествуд сбил соперника неподалёку своей штрафной площади. Интересный стандарт нас ждёт.
'34
Лоутон прервал перспективный пас на Мане.
'32
На Алисона налетели в штрафной. Фол в атаке «Бёрнли».
'30
Салах один на один с вратарём вышел после длинного заброса Робертсона, но пробил намного выше ворот, находясь в середине штрафной.
'29
Алькантара получил мяч после тонкой передачи Салаха и с угла вратарской мощно пробил по направлению к дальней штанге. Очень сильно, но неточно!
'29
'27
Момент! Вуд после длинного заброса со своей половины поля выскочил один на один с голкипером «Ливерпуля» и от угла вратарской пробил рядом со штангой.
'27
'25
Тейлор с фланга навесил куда-то очень далеко. Удар от ворот для гостей.
'23
Робертсон нарушил правила в середине поля. Штрафной для хозяев.
'21
35:65 — процентное соотношение по владению мячом. Гости обступили чужую штрафную, но позиционные атаки пользы пока не приносят.
'19
Ищет «Ливерпуль» дорожки к воротам хозяев, но пока их не находит. Всё перекрыто защитниками.
'16
Мане красиво пяткой сделал пас в штрафной на Фирмино, который низом пробил с близкого расстояния. Рядом со штангой мяч прошёл.
'15
Ещё один навес Робертсона. Угловой на этот раз для гостей.
'13
Робертсон хорошо навесил в штрафную, но защитник был первым на мяче.
'10
Вуд после навеса с углового опасно пробил с близкого расстояния по центру ворот. Алисон спас «Ливерпуль»!
'9
Лоутон мощно пробил от линии штрафной, защитник подставился под мяч, переведя его на угловой.
'7
Ничего не происходит пока на поле. Есть время представить арбитра нашей встречи. Игру судит Крис Кавана.
'5
Активно начал «Ливерпуль», но сейчас игра успокоилась.
'3
Александер-Арнольд пробил с угла штрафной площади. После рикошета от защитника мяч отскочил к Мане, который с близкого расстояния умудрился не забить. Прошёл мяч рядом со штангой.
'3
Опасно! Салах получил мяч из глубины поля, вошёл в штрафную и попытался ударить в дальний угол. Защитник заблокировал!
'3
'1
Футболисты «Бёрнли» разыграли мяч в центре поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
'0