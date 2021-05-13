Манчестер Юнайтед

«Ливерпуль» еще претендует даже на Лигу чемпионов, у команды Клоппа 34 матча и 57 очков. Пятым идет «Вест Хэм» с 58 очками, но у «молотобойцев» на игру меньше. На четвертом месте «Челси», у команды Тухеля 64 очка, но в 36 играх, так что если «Ливерпуль» выиграет два пропущенных матча, то будет в одном очке от Лиги чемпионов за два тура до финиша. «МЮ», если проиграет, будет в четырех очках от «Лестера», так что сохранит теоретически шансы потерять второе место в таблице.