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Трансляция
С конца
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'53
И еще один момент у хозяев! После подачи с углового с правого фланга пробил головой из центра штрафной Адарабиойо, но отправил мяч в руки Льорису!
'52
Кавалейру навесил со стандартного положения с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда Андерсен пробил головой под перекладину, но Льорис спас свою команду!
'50
Лофтус-Чик попытался пройти вперед по левому флангу атаки, но с нарушением правил остановил его в этом моменте Алли.
'48
Сон получил пас поблизости от чужой штрафной и попытался самостоятельно продвинуться вперед, но быстро лишился мяча.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол провел Деле Алли с передачи от Сона. В целом, с преимуществом «Тоттенхэм Хотспур» развивалась у нас игра и такой результат первой половины встречи можно назвать справедливым.
'45+2
'45
Две минуты добавил арбитр к первому тайму.
'43
Бэйл получил диагональную передачу на правом фланге атаки у чужой штрафной, попытался отпасовать в центр, но вышло в руки Ареоля.
'41
Алли навесил с правого края чужой штрафной на дальнюю штангу, где с нескольких метров неточно пробил головой Сон.
'39
'37
Кейн упал на газон в столкновении с защитником на линии чужой штрафной, но после проверки момента на повторе арбитр пенальти не назначил.
'35
А сейчас уже Лемина с нарушением правил действовал в единоборстве против Сона у чужой штрафной.
'33
Аина не по правилам сыграл в единоборстве поблизости от центра поля. Арбитр ограничился устным предупреждением.
'31
Сон приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, попытался на исполнение пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'29
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'27
Лофтус-Чик забрался во вне игры у чужой штрафной.
'25
Харрисон Рид исполнил заброс со стандартного положения в чужую штрафную на Кавалейру, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределі поля.
'23
Кейн исполнил заброс с правого фланга в центр к чужой штрафной на Сона, но тот забрался во вне игры.
'21
Давинсон Санчес исполнил длинную передачу на правый край чужой штрафной, откуда Алли прострелил во вратарскую, но там первым на мяче был Ареоля.
'19
'19
'17
Момент у «Тоттенхэм Хотспур»! Сон навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Кейн, но прямо в руки голкиперу!
'15
Бэйл неудачно пробил со штрафного метров с 25-ти по центру выше створа ворот команды хозяев.
'14
Адарабиойо нарушил правила поблизости от своей штрафной. Может быть опасный стандарт.
'12
Робинсон подключился к атаке своей команды по флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'9
Гарет Бэйл получил пас в чужой штрафной в хорошей позиции для удара, но пробил во вратаря и к тому же арбитр просигнализировал об офсайде.
'7
Лукман Адемола получил пас на левом краю чужой штрафной, но затянул с ударом, позволив сопернику мяч отобрать.
'5
С преимуществом «Фулхэма» развивается у нас сейчас игра. Больше атакуют хозяева.
'3
Марио Лемина получил возможность для удара из-за пределов штрафной, но отправил мяч значительно выше створа ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 33-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
'0