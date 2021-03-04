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Фулхэм Тоттенхэм Хотспур

Лондонское дерби: «Тоттенхэм» ведет у «Фулхэма». LIVE

АПЛ. 33-й тур. «Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур». ОНЛАЙН

«Фулхэм» и «Тоттенхэм» в рамках лондонского дерби встречаются в матче 33-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
33-й тур  |   04 марта 21:00   |  2 тайм
Фулхэм
0:1
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Крэйвен Коттедж», Лондон | Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Лукман 39'
Адарабиойо 19' (авт)
Бэйл 45+1'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Альфонс Ареола
33 (з)   Энтони Робинсон
16 (з)   Олуватосин Адарабиойо 19'
5 (з)   Йоаким Андерсен
34 (з)   Ола Эйна
21 (п)   Харрисон Рид
18 (п)   Марио Лемина
15 (п)   Рубен Лофтус-Чик
19 (н)   Адемола Лукман 39'
17 (н)   Иван Кавалейру
27 (н)   Джош Майя
1 (в)   Уго Льорис
6 (з)   Давинсон Санчес
2 (з)   Мэтт Доэрти
33 (з)   Бен Дэвис
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
5 (п)   Пьер-Эмиль Хёйбьерг
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
20 (п)   Деле Алли
10 (н)   Гарри Кейн
7 (н)   Сон Хын
9 (н)   Гарет Бэйл 45'
Запасной состав
31 (в)    Фабри
23 (з)   Джо Брайан
30 (з)   Теренс 
13 (з)   Тим Рим
2 (з)   Кенни Тете
29 (п)   Андре Замбо
14 (п)   Бобби Рид
25 (п)   Джошуа Онома
9 (н)   Александр Митрович
12 (в)   Джо Харт
3 (з)   Серхио Регилон
25 (з)   Джафет Танганга
15 (п)   Эрик Дайер
11 (п)   Эрик Ламела
27 (п)    Лукас
17 (п)   Мусса Сиссоко
8 (п)   Гарри Уинкс
45 (н)   Винисиус Мораис
Удары
67%
По воротам: 7
В створ: 2
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 9
Удары
33%
По воротам: 6
В створ: 1
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 2
  • 8
Трансляция
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'53
И еще один момент у хозяев! После подачи с углового с правого фланга пробил головой из центра штрафной Адарабиойо, но отправил мяч в руки Льорису!
'52
Кавалейру навесил со стандартного положения с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда Андерсен пробил головой под перекладину, но Льорис спас свою команду!
'50
Лофтус-Чик попытался пройти вперед по левому флангу атаки, но с нарушением правил остановил его в этом моменте Алли.
'48
Сон получил пас поблизости от чужой штрафной и попытался самостоятельно продвинуться вперед, но быстро лишился мяча.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол провел Деле Алли с передачи от Сона. В целом, с преимуществом «Тоттенхэм Хотспур» развивалась у нас игра и такой результат первой половины встречи можно назвать справедливым.
'45+2
Лемина ("Тоттенхэм") пробил выше ворот из убойной позиции!: https://www.championat.com/video/225673/
'45
Две минуты добавил арбитр к первому тайму.
'43
Бэйл получил диагональную передачу на правом фланге атаки у чужой штрафной, попытался отпасовать в центр, но вышло в руки Ареоля.
'41
Алли навесил с правого края чужой штрафной на дальнюю штангу, где с нескольких метров неточно пробил головой Сон.
'39
Адемола Лукман получил желтую карточку за грубую игру в центре поля.
'37
Кейн упал на газон в столкновении с защитником на линии чужой штрафной, но после проверки момента на повторе арбитр пенальти не назначил.
'35
А сейчас уже Лемина с нарушением правил действовал в единоборстве против Сона у чужой штрафной.
'33
Аина не по правилам сыграл в единоборстве поблизости от центра поля. Арбитр ограничился устным предупреждением.
'31
Сон приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, попытался на исполнение пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'29
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'27
Лофтус-Чик забрался во вне игры у чужой штрафной.
'25
Харрисон Рид исполнил заброс со стандартного положения в чужую штрафную на Кавалейру, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределі поля.
'23
Кейн исполнил заброс с правого фланга в центр к чужой штрафной на Сона, но тот забрался во вне игры.
'21
Давинсон Санчес исполнил длинную передачу на правый край чужой штрафной, откуда Алли прострелил во вратарскую, но там первым на мяче был Ареоля.
'19
Гол! 0:1! Алли отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Сон прострелил в центр на того же Алли и Дели ударом в касание замкнул передачу.
'19
0:1. Алли ("Тоттенхэм") открывает счет после прострела Сона: https://www.championat.com/video/225671/
'17
Момент у «Тоттенхэм Хотспур»! Сон навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Кейн, но прямо в руки голкиперу!
'15
Бэйл неудачно пробил со штрафного метров с 25-ти по центру выше створа ворот команды хозяев.
'14
Адарабиойо нарушил правила поблизости от своей штрафной. Может быть опасный стандарт.
'12
Робинсон подключился к атаке своей команды по флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'9
Гарет Бэйл получил пас в чужой штрафной в хорошей позиции для удара, но пробил во вратаря и к тому же арбитр просигнализировал об офсайде.
'7
Лукман Адемола получил пас на левом краю чужой штрафной, но затянул с ударом, позволив сопернику мяч отобрать.
'5
С преимуществом «Фулхэма» развивается у нас сейчас игра. Больше атакуют хозяева.
'3
Марио Лемина получил возможность для удара из-за пределов штрафной, но отправил мяч значительно выше створа ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 33-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур»: https://www.championat.com/video/225623/