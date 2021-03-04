'45+2

Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол провел Деле Алли с передачи от Сона. В целом, с преимуществом «Тоттенхэм Хотспур» развивалась у нас игра и такой результат первой половины встречи можно назвать справедливым.