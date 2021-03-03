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Бёрнли Лестер Сити

Битва за зону Лиги чемпионов: «Лестер» гостит у «Бернли». LIVE

АПЛ. 29-й тур. «Бернли» — «Лестер Сити». ОНЛАЙН

В матче 29-го тура Английской премьер-лиги ведущий борьбу за попадание в Лигу чемпионов «Лестер Сити» гостит у «Бернли». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
29-й тур  |   03 марта 21:00   |  1 тайм
Бёрнли
1:1
Лестер Сити
Стадион «Терф Мур», Бернли | Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
Выдра 4'
Ихеаначо 34'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Ник Поуп
3 (з)   Чарли Тейлор
6 (з)   Бен Ми
5 (з)   Джеймс Тарковски
2 (з)   Мэттью Лоутон
4 (п)   Джек Корк
18 (п)   Эшли Вествуд
8 (п)   Джош Браунхилл
9 (н)   Крис Вуд
11 (н)   Дуайт Макнил
27 (н)   Матей Выдра 4'
1 (в)   Каспер Шмейхель
18 (з)   Даниэль Амарти
27 (з)   Тимоти Кастань
21 (з)    Рикарду
4 (з)   Чаглар Сёюнджю
24 (п)   Нампалис Менди
8 (п)   Юри Тилеманс
20 (п)   Хамза Чодури
25 (п)   Онинье Ндиди
14 (н)   Келечи Ихеаначо 34'
9 (н)   Джейми Варди
Запасной состав
15 (в)   Бэйли Пикок-Фаррел
26 (з)   Филлип Бардсли
34 (з)   Джимми Данн
28 (з)   Кевин Лонг
23 (з)   Эрик Питерс
16 (п)   Дэйл Стивенс
41 (п)   Джош Бенсон
38 (н)   Льюис Ричардсон
19 (н)   Джей Родригес
12 (в)   Дэнни Уорд
46 (з)   Вонта Дэйли-Кэмпбелл
3 (з)   Уэсли Фофана
28 (з)   Кристиан Фукс
33 (з)   Люк Томас
11 (п)   Марк Олбрайтон
50 (п)   Sidnei Wilson
38 (п)   Такгало Лешаела
19 (п)   Дженгиз Ундер
Удары
50%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
25%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 2
Удары
50%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
75%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 4
Трансляция
С начала С конца
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'11
Варди не удалось нанести удар в борьбе с защитником после подачи Тилеманса.
'10
Тилеманс навесил с фланга в штрафную, мяч был выбит на угловой.
'8
Менди прострелил в штрафную на Варди — Поуп вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.
'6
Тилеманс с фланга навесил к дальней штанге, где Тейлор опередил Ихеаначо и выбил мяч.
'4
ГОЛ! Чодури отдал слабую и неточную передачу назад, Выдра перехватил мяч и убежал один на один со Шмейхелем, после чего уверенно пробил под перекладину!
'4
1:0. Матей Выдра («Бёрнли») открывает счет: https://www.championat.com/video/225627/
'3
Вествуд навесил в штрафную со стандарта, Ми пробил головой — чуть правее ворот получилось!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Бёрнли» — «Лестер Сити»: https://www.championat.com/video/225617/