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Трансляция
С конца
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'11
Варди не удалось нанести удар в борьбе с защитником после подачи Тилеманса.
'10
Тилеманс навесил с фланга в штрафную, мяч был выбит на угловой.
'8
Менди прострелил в штрафную на Варди — Поуп вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.
'6
Тилеманс с фланга навесил к дальней штанге, где Тейлор опередил Ихеаначо и выбил мяч.
'4
'4
'3
Вествуд навесил в штрафную со стандарта, Ми пробил головой — чуть правее ворот получилось!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
'0