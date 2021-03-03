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Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед

Удержаться в топ-2: «Манчестер Юнайтед» гостит у «Кристал Пэлас». LIVE

АПЛ. 29-й тур. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

В матче 29-го тура АПЛ занимающий второе место в таблице «Манчестер Юнайтед» играет на выезде с «Кристал Пэлас». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
29-й тур  |   03 марта 23:15   |  2 тайм
Кристал Пэлас
0:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Селхерст Парк», Лондон | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
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Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Висенте Гуайта
3 (з)   Патрик ван
24 (з)   Гари Кэхилл
2 (з)   Джоэл Уорд
8 (п)   Шейку Куйяте
25 (п)   Эберечи Эзе
4 (п)   Лука Миливоевич
22 (п)   Джеймс Маккарти 62'
10 (п)   Эндрос Таунсенд
20 (н)   Кристиан Бентеке
9 (н)   Джордан Айю
26 (в)   Дин Хендерсон
3 (з)   Эрик Бейи
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
5 (з)   Гарри Магуайр
23 (з)   Люк Шоу
31 (п)   Неманья Матич
17 (п)    Фред 74'
18 (п)   Бруну Фернандеш
7 (н)   Эдинсон Кавани
10 (н)   Маркус Рашфорд
11 (н)   Мэйсон Гринвуд
Запасной состав
1 (в)   Джек Батлэнд
6 (з)   Скотт Данн
38 (з)   Рис Ханнам
34 (з)   Мартин Келли
15 (з)   Джеффри Шлупп
44 (п)   Жайро Ридевальд 62'
21 (н)   Коннор Уикхэм
23 (н)   Миши Батшуайи
14 (н)   Жан-Филипп Матета
13 (в)   Ли Грант
2 (з)   Виктор Линделёф
27 (з)   Алекс Теллес
38 (з)   Аксель Туанзебе
33 (з)   Брендон Уильямс
39 (п)   Скотт Мактоминай 74'
21 (п)   Дэниел Джеймс
74 (п)   Шола Шоретире
19 (н)   Амад Траоре
Удары
50%
По воротам: 7
В створ: 1
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 2
Удары
50%
По воротам: 8
В створ: 1
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 12
Трансляция
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'71
Рашфорд забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной.
'69
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Юнайтед», но при этом никакого креатива у чужих ворот гости по-прежнему не показывают.
'67
Айю забрался во вне игры у чужой штрафной при попытке хозяев организовать контратаку.
'65
Матич попытался отдать пас вперед от центра поля на обострение, но надежно на перехвате было сыграно в этом моменте Ридевальдом.
'63
Ридевальд вышел на поле вместо Маккарти.
'61
Фред попытался обострить игру передачей в чужую штрафную с левого фланга атаки, но Таунсенд надежно сыграл на перехвате.
'59
Очень спокойно развивается у нас сейчас игра. А туман на стадионе навевает еще больше скуки на зрителей этого матча.
'59
Таунсенд («Пэлас») нанес опасный удар по воротам Хендерсона: https://www.championat.com/video/225641/
'57
Рашфорд попытался самостоятельно пройти вперед по левому флангу атаки, но в итоге быстро лишился мяча.
'55
Бертран Бейи не по правилам сыграл против осперника в центре поля. Арбитр ограничился устным предупреждением.
'53
Айю получил передачу на правом краю чужой штрафной, нанес удар, но отправил мяч слабо и в руки голкиперу.
'51
Два кряду угловых разыграли хозяева, но все обошлись без завершающего удара по чужим воротам.
'50
Бентеке попытался прострелить с фланга в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник и мяч был выбит на угловой.
'48
Магуайр получил передачу на правом фланге атаки и исполнил подачу во вратарскую, но там уверенно на выходе сыграл Гуаита.
'45
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. В допольно скучной борьбе прошел у нас первый тайм с всего одним ударом в створ ворот со стороны «Манчестер Юнайтед». Будем надеяться на более интересный футбол уже после перерыва.
'42
Ван-Биссака опасно прострелил низом с правого фланга атаки на дальнюю штангу, но Уорд в подкате сумел спасти свою команду.
'40
Гринвуд смело пошел в дриблинг на троих соперников у чужой штрафной, но в итоге быстро лишился мяча.
'38
Ван-Биссака устремился в прорыв вперед по правому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Эзе.
'36
Таунсенд устремился в скоростной прорыв от цетнра поля, но был остановлен фолом со стороны Фреда.
'34
Магуайр попытался исполнить длинную передачу в чужую штрафную, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
'32
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'29
Миливоевич прошел вперед по левому флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'27
Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'25
После розыгрыша углового попытался пробить головой Магуайр, но отправил мяч мимо створа ворот.
'23
Кавани оставил мяч Гринвуду на линии чужой штрафной и тот низом пробил, но после рикошета мяч полетел мимо створа ворот.
'21
Бруну Фернандеш получил возможность для удара из-за пределов штрафной, но отправил мяч в ближайшего защитника!
'19
Рашфорд попытался на дриблинге прорваться в чужую штрафную с левого фланга атаки, но начал неудачно финтить и лишился мяча.
'17
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Юнайтед», тогда как хозяева сосредоточились в основном на обороне.
'15
Люк Шоу прострелил с левого фланга в центр на линию чужой штрафной, откуда нанес удар Рашфорд, но отправил мяч рядом со штангой!
'15
Рашфорд («Ман Юнайтед») пробил рядом со штангой!: https://www.championat.com/video/225643/
'13
Бруну Фернандеш отпасовал на Матича в центральной зоне у чужой штрафной и тот исполнил сильный удар с рикошетом в дальний верхний угол ворот, но Гуаита в прыжке спас свою команду!
'11
Бруну Фернандеш не самым лучшим образом обработал мяч у чужой штрафной и в итоге нарушил против соперника правила.
'9
Бентеке получил передачу на левом фланге атаки и попытался низом прострелить в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'7
После подачи с правого фланга пробил в касание из центра чужой штрафной Бентеке, но отправил мяч выше створа ворот.
'5
Таунсенд исполнил подачу со стандартного положения с правого фланга атаки, но мяч стал легкой добычей для Хендерсона.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Юнайтед» на первых минутах матча, но пока без создания опасных моментов.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
'0
Промо матча «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: https://www.championat.com/video/225619/