Кристал Пэлас

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Трансляция
С конца
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'71
Рашфорд забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной.
'69
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Юнайтед», но при этом никакого креатива у чужих ворот гости по-прежнему не показывают.
'67
Айю забрался во вне игры у чужой штрафной при попытке хозяев организовать контратаку.
'65
Матич попытался отдать пас вперед от центра поля на обострение, но надежно на перехвате было сыграно в этом моменте Ридевальдом.
'63
'61
Фред попытался обострить игру передачей в чужую штрафную с левого фланга атаки, но Таунсенд надежно сыграл на перехвате.
'59
Очень спокойно развивается у нас сейчас игра. А туман на стадионе навевает еще больше скуки на зрителей этого матча.
'59
'57
Рашфорд попытался самостоятельно пройти вперед по левому флангу атаки, но в итоге быстро лишился мяча.
'55
Бертран Бейи не по правилам сыграл против осперника в центре поля. Арбитр ограничился устным предупреждением.
'53
Айю получил передачу на правом краю чужой штрафной, нанес удар, но отправил мяч слабо и в руки голкиперу.
'51
Два кряду угловых разыграли хозяева, но все обошлись без завершающего удара по чужим воротам.
'50
Бентеке попытался прострелить с фланга в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник и мяч был выбит на угловой.
'48
Магуайр получил передачу на правом фланге атаки и исполнил подачу во вратарскую, но там уверенно на выходе сыграл Гуаита.
'45
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. В допольно скучной борьбе прошел у нас первый тайм с всего одним ударом в створ ворот со стороны «Манчестер Юнайтед». Будем надеяться на более интересный футбол уже после перерыва.
'42
Ван-Биссака опасно прострелил низом с правого фланга атаки на дальнюю штангу, но Уорд в подкате сумел спасти свою команду.
'40
Гринвуд смело пошел в дриблинг на троих соперников у чужой штрафной, но в итоге быстро лишился мяча.
'38
Ван-Биссака устремился в прорыв вперед по правому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Эзе.
'36
Таунсенд устремился в скоростной прорыв от цетнра поля, но был остановлен фолом со стороны Фреда.
'34
Магуайр попытался исполнить длинную передачу в чужую штрафную, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
'32
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'29
Миливоевич прошел вперед по левому флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'27
Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'25
После розыгрыша углового попытался пробить головой Магуайр, но отправил мяч мимо створа ворот.
'23
Кавани оставил мяч Гринвуду на линии чужой штрафной и тот низом пробил, но после рикошета мяч полетел мимо створа ворот.
'21
Бруну Фернандеш получил возможность для удара из-за пределов штрафной, но отправил мяч в ближайшего защитника!
'19
Рашфорд попытался на дриблинге прорваться в чужую штрафную с левого фланга атаки, но начал неудачно финтить и лишился мяча.
'17
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Юнайтед», тогда как хозяева сосредоточились в основном на обороне.
'15
Люк Шоу прострелил с левого фланга в центр на линию чужой штрафной, откуда нанес удар Рашфорд, но отправил мяч рядом со штангой!
'15
'13
Бруну Фернандеш отпасовал на Матича в центральной зоне у чужой штрафной и тот исполнил сильный удар с рикошетом в дальний верхний угол ворот, но Гуаита в прыжке спас свою команду!
'11
Бруну Фернандеш не самым лучшим образом обработал мяч у чужой штрафной и в итоге нарушил против соперника правила.
'9
Бентеке получил передачу на левом фланге атаки и попытался низом прострелить в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'7
После подачи с правого фланга пробил в касание из центра чужой штрафной Бентеке, но отправил мяч выше створа ворот.
'5
Таунсенд исполнил подачу со стандартного положения с правого фланга атаки, но мяч стал легкой добычей для Хендерсона.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Юнайтед» на первых минутах матча, но пока без создания опасных моментов.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
'0