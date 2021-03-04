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Ливерпуль Челси

Клопп против Тухеля: «Ливерпуль» принимает «Челси». LIVE

АПЛ. 29-й тур. «Ливерпуль» — «Челси». ОНЛАЙН

«Ливерпуль» принимает лондонский «Челси» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
29-й тур  |   04 марта 23:15   |  Матч не начался
Ливерпуль
0:0
Челси
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
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Трансляция
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22:50

Старт запланирован на 23.15 мск.

22:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию матч 29-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси».