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Трансляция
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22:50
Старт запланирован на 23.15 мск.
22:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию матч 29-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси».