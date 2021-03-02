'45+2

Свисток арбитра отправил команды на перерыв! В первом тайме «Манчестер Сити» доминировал на поле, практически безраздельно владея мячом, но из всего этого громадного преимущества хозяевам удалось извлечь лишь один гол, а если точнее — автогол. «Вулверхэмптон» эти 1:0 могут занести себе в актив, всё-таки интригу гости ещё держат на «Этихад»! Ждём вторую 45-минутку встречи!