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Трансляция
С конца
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'56
'54
Марез крутил мяч в дальнюю девятку — Патрисиу в красивом прыжке отвёл угрозу в сторону!
'53
Лапорт затащил мяч в штрафную «Вулверхэмптона», сам на удар не решился, а вот Канселу попробовал с строго угла — в защитника!
'51
Здорово всё разыграли «горожане»! Де Брёйне получил передачу у штрафной, по центру продвинулся вперёд и пробил низом в дальний угол ворот — Патрисиу дотянулся до мяча!
'49
Уолкер соизволил подключиться в атаку хозяев, но не уследил за линией офсайда.
'47
Траоре по центру разогнал атаку «волков», далее покатил мяч на ход Семеду, но того не пустили в штрафную «горожан».
'46
Продолжим! Второй тайм!
'45+2
Свисток арбитра отправил команды на перерыв! В первом тайме «Манчестер Сити» доминировал на поле, практически безраздельно владея мячом, но из всего этого громадного преимущества хозяевам удалось извлечь лишь один гол, а если точнее — автогол. «Вулверхэмптон» эти 1:0 могут занести себе в актив, всё-таки интригу гости ещё держат на «Этихад»! Ждём вторую 45-минутку встречи!
'45+1
Бернарду Силва пробивал головой, а после сейва вратаря добивал ещё из вратарской — выше!
'45+1
'45
'44
Марез от правого края исполнил мягкий заброс в штрафную, Бернарду Силва головой скинул к вратарской, откуда Лапорт переправил мяч в ворота!
'43
Де Брёйне подготовил удар с правой из-за штрафной, но гостевой защитник успел вмешаться — мяч после рикошета улетел на угловой.
'41
«Волки» сразу два удара заблокировали из пределов штрафной — Стерлинг и Марез пробовали угрожать воротам!
'40
Нету в одиночку затеял высокий прессинг, но не дождался ошибки «горожан» в обороне.
'38
Канселу поддержал атаку «Сити» левым краем, но пас от Де Брёйне чуть запоздал — положение вне игры заметил лайнсмен.
'36
Стерлинг ошибся с передачей к центру поля, но тут же исправился, вступив в отбор.
'34
«Волки» получили мяч, но так и не обострили ситуацию у ворот Эдерсона.
'31
Марез от лицевой прострелил в район 11-метровой отметки, но партнёры больше рассчитывали увидеть мяч во вратарской!
'29
Хувер испортил контратаку «Вулверхэмптона», выполнив плохую передачу с правого фланга — мяч улетел за ворота.
'27
Де Брёйне сделал проникающий пас в штрафную «волков», но Стерлинг за мячом не угнался.
'25
Прошла передача за спины защитникам, рассчитанная на рывок Жезуса, но Патрисиу своевременно вышел из ворот, в падении накрыв мяч у линии штрафной.
'23
Адама Траоре получил повреждение, но быстро пришёл в себя, не попросив помощи от медицинской бригады.
'21
Стерлинга выжали в лицевую, заставив делать передачу назад. Продолжают хозяева владеть мячом.
'19
Гости провели редкую атаку, но потеряли мяч на подступах к чужой штрафной.
'17
Не меняется игра после первого гола — «Сити» продолжает давить на оборону «Вулверхэмптона».
'15
'15
'14
Канселу с левого фланга выполнил подачу в штрафную гостей, но перестарался — мяч покинул пределы поля.
'12
«Сити» практически не расстаётся с мячом — 84% на 16%.
'10
Марез справа вырезал подачу во вратарскую «волков», где Патрисиу надёжно сыграл кулаками.
'9
Де Брёйне подобрал мяч за штрафной, чуть продвинулся вперёд и пробил под острым углом — блокирована попытка!
'7
«Вулверхэмптон» перехватил мяч в центре поля, но развить атаку гостям не удалось.
'5
«Сити» предсказуемо с первых минут встречи забрал мяч под свой контроль.
'3
Канселу слева покатил мяч в штрафную гостей, Стерлинг опередил защитника и нанёс удар по воротам — Патрисиу удачно сократил дистанцию!
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
'0