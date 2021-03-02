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Манчестер Сити Вулверхэмптон

«Ман Сити» принимает «Вулверхэмптон». LIVE

АПЛ. 29-й тур. «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». ОНЛАЙН

«Манчестер Сити» принимает «Вулверхэмптон» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
29-й тур  |   02 марта 23:00   |  2 тайм
Манчестер Сити
1:0
Вулверхэмптон
Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер | Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Дендонкер 15' (авт)
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Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)    Эдерсон
27 (з)   Жоау Канселу
14 (з)   Эмерик Лапорт
3 (з)   Рубен Диаш
2 (з)   Кайл Уолкер
17 (п)   Кевин Де
16 (п)   Родриго Эрнандес
20 (п)   Бернарду Силва
7 (н)   Рахим Стерлинг
9 (н)   Габриэл Жезус
26 (н)   Рияд Марез
11 (в)   Руй Патрисиу
19 (з)    Хонни 56'
2 (з)   Ки-Яна Хувер
22 (з)   Нелсон Семеду
16 (з)   Конор Коди
32 (п)   Леандер Дендонкер 15'
28 (п)   Жоау Моутинью
8 (п)   Рубен Невеш
27 (п)   Ромен Сес
37 (н)   Адама Траоре
7 (н)   Педру Нету
Запасной состав
13 (в)   Закари Стеффен
50 (з)   Эрик Гарсия
5 (з)   Джон Стоунс
11 (п)   Александр Зинченко
47 (п)   Филип Фоден
8 (п)   Илкай Гюндоган
25 (п)    Фернандиньо
10 (н)   Серхио Агуэро
21 (н)   Ферран Торрес
21 (в)   Джон Радди
3 (з)   Райан Айт
15 (з)   Вийи Боли
49 (з)   Макс Килман
18 (п)   Морган Гиббз-Уайт
20 (п)   Витор Феррейра
54 (п)   Оуэн Отасови
17 (н)   Фабиу Силва 56'
12 (н)    Виллиан
Удары
100%
По воротам: 11
В створ: 4
Владение мячом
75%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 2
  • 4
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
25%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 2
Трансляция
С начала С конца
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'56
Фабиу Силва вошёл в игру, заменив Хонни.
'54
Марез крутил мяч в дальнюю девятку — Патрисиу в красивом прыжке отвёл угрозу в сторону!
'53
Лапорт затащил мяч в штрафную «Вулверхэмптона», сам на удар не решился, а вот Канселу попробовал с строго угла — в защитника!
'51
Здорово всё разыграли «горожане»! Де Брёйне получил передачу у штрафной, по центру продвинулся вперёд и пробил низом в дальний угол ворот — Патрисиу дотянулся до мяча!
'49
Уолкер соизволил подключиться в атаку хозяев, но не уследил за линией офсайда.
'47
Траоре по центру разогнал атаку «волков», далее покатил мяч на ход Семеду, но того не пустили в штрафную «горожан».
'46
Продолжим! Второй тайм!
'45+2
Свисток арбитра отправил команды на перерыв! В первом тайме «Манчестер Сити» доминировал на поле, практически безраздельно владея мячом, но из всего этого громадного преимущества хозяевам удалось извлечь лишь один гол, а если точнее — автогол. «Вулверхэмптон» эти 1:0 могут занести себе в актив, всё-таки интригу гости ещё держат на «Этихад»! Ждём вторую 45-минутку встречи!
'45+1
Бернарду Силва пробивал головой, а после сейва вратаря добивал ещё из вратарской — выше!
'45+1
Силва («Ман Сити») дважды не забивает за одну атаку!: https://www.championat.com/video/225589/
'45
Лайнсмен в голевой атаке «Сити» заметил офсайд, а VAR, изучив повтор, согласился с первоначальным решением!
'44
Марез от правого края исполнил мягкий заброс в штрафную, Бернарду Силва головой скинул к вратарской, откуда Лапорт переправил мяч в ворота!
'43
Де Брёйне подготовил удар с правой из-за штрафной, но гостевой защитник успел вмешаться — мяч после рикошета улетел на угловой.
'41
«Волки» сразу два удара заблокировали из пределов штрафной — Стерлинг и Марез пробовали угрожать воротам!
'40
Нету в одиночку затеял высокий прессинг, но не дождался ошибки «горожан» в обороне.
'38
Канселу поддержал атаку «Сити» левым краем, но пас от Де Брёйне чуть запоздал — положение вне игры заметил лайнсмен.
'36
Стерлинг ошибся с передачей к центру поля, но тут же исправился, вступив в отбор.
'34
«Волки» получили мяч, но так и не обострили ситуацию у ворот Эдерсона.
'31
Марез от лицевой прострелил в район 11-метровой отметки, но партнёры больше рассчитывали увидеть мяч во вратарской!
'29
Хувер испортил контратаку «Вулверхэмптона», выполнив плохую передачу с правого фланга — мяч улетел за ворота.
'27
Де Брёйне сделал проникающий пас в штрафную «волков», но Стерлинг за мячом не угнался.
'25
Прошла передача за спины защитникам, рассчитанная на рывок Жезуса, но Патрисиу своевременно вышел из ворот, в падении накрыв мяч у линии штрафной.
'23
Адама Траоре получил повреждение, но быстро пришёл в себя, не попросив помощи от медицинской бригады.
'21
Стерлинга выжали в лицевую, заставив делать передачу назад. Продолжают хозяева владеть мячом.
'19
Гости провели редкую атаку, но потеряли мяч на подступах к чужой штрафной.
'17
Не меняется игра после первого гола — «Сити» продолжает давить на оборону «Вулверхэмптона».
'15
ГОЛ! Родриго выполнил шикарную диагональную передачу на правый край штрафной, откуда Марез сделал силовой прострел во вратарскую, Дендонкер опередил Стерлинга, но срезал мяч в свои ворота!
'15
1:0. Дендонкер («Вулвз») срезал мяч в свои ворота: https://www.championat.com/video/225587/
'14
Канселу с левого фланга выполнил подачу в штрафную гостей, но перестарался — мяч покинул пределы поля.
'12
«Сити» практически не расстаётся с мячом — 84% на 16%.
'10
Марез справа вырезал подачу во вратарскую «волков», где Патрисиу надёжно сыграл кулаками.
'9
Де Брёйне подобрал мяч за штрафной, чуть продвинулся вперёд и пробил под острым углом — блокирована попытка!
'7
«Вулверхэмптон» перехватил мяч в центре поля, но развить атаку гостям не удалось.
'5
«Сити» предсказуемо с первых минут встречи забрал мяч под свой контроль.
'3
Канселу слева покатил мяч в штрафную гостей, Стерлинг опередил защитника и нанёс удар по воротам — Патрисиу удачно сократил дистанцию!
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: https://www.championat.com/video/225565/