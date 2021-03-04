Вест Бромвич Альбион

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Трансляция
С конца
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'58
'56
Андре Гомеш закрепил позиционную атаку «ирисок» плотным дальним ударом — Джонстон на месте!
'54
Галлахер опасно прострелил вдоль ворот «Эвертона» — Дьян не прочувствовал момент!
'52
Момент! Бартли совершил хорошую скидку к вратарской «Эвертона», Дьян выиграл верх, но мяч от головы форварда полетел выше ворот!
'50
«Вест Бром» долго контролировал мяч, в итоге Перейра нанёс удар из-за штрафной — Пикфорд на месте!
'48
Настойчивую атаку провёл «Эвертон» — с несколькими подачами в штрафную — не хватило удара по воротам!
'46
Продолжим! Второй тайм!
'45+2
В компенсированное время ничего интересного не произошло. «Вест Бромвич» в начале матча играл активнее «Эвертона» и даже, как ни странно, несколько организованнее «ирисок» выглядел — но во второй половине тайма игра у подопечных Сэма Эллардайса разладилась, и гости были гораздо ближе к взятию ворот. Тем не менее, пока голов мы не увидели. Ждём второго тайма!
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Пикфорд спокойно выбил мяч кулаком после навеса с фланга в штрафную.
'42
Прошла в контратаке разрезающая передача в штрафную на Калверт-Льюина, тот выскочил один на один с Джонстоном, но голкипер сыграл здорово и коленом отразил удар форварда!
'41
Дьян получил мяч в хорошей позиции в правой части штрафной, но завозился с его обработкой и в итоге потерял его.
'39
Защита спокойно выбила мяч после навеса от угла поля.
'38
Ришарлисон ворвался в штрафную и пробил из её левой части — мяч задел кого-то из соперников и пролетел над перекладиной!
'37
'35
Динь немного захромал, но ничего серьёзного не произошло, похоже.
'34
«Вест Бромвич» заработал свой первый угловой в этом матче, «Эвертон» отбился после неплохого навеса.
'32
Айуоби попытался прострелить в штрафную, мяч застрял в ногах защитников.
'30
С углового «Эвертон» ничего опасного не создал.
'29
Годфри получил мяч у линии штрафной, обработал его и мощно пробил в ближний угол, но удар был заблокирован.
'27
Калверт-Льюин грубо сыграл в атаке, нарушив правила.
'25
Удар Ришарлисона со средней дистанции был заблокирован, и мяч прикатился к Джонстону.
'23
Мэйтленд-Найлс выполнил навес с фланга в штрафную — Пикфорд спокойно поймал мяч.
'21
Филлипс добрался до мяча после не самого точного навеса в штрафную, а вот подстроиться под него уже толком не смог, пробив головой выше цели.
'19
Не получается атака левым флангом у «Вест Бромвича», теряют хозяева мяч.
'17
Дьян в контратаке получил мяч в центре штрафной, но удар с разворота у него получился неточным.
'15
Филлипс обработал мяч на подступах к штрафной и пробил в дальний угол — Пикфорд на месте.
'13
А сейчас рано ускорился Ришарлисон и оказался в офсайде.
'11
Ришарлисон выполнил навес с фланга в штрафную — слишком сильно получилось, мяч улетел за пределы поля.
'9
Перейра сфолил в атаке.
'7
Айуоби пытался прорваться к штрафной по своему флангу, однако мяч у него выбили.
'5
Динь получил мяч на левом фланге и выполнил передачу на ход Ришарлисону, выводя его на ударную позицию, однако оказался в офсайде.
'3
Прошёл навес в штрафную на Галлахера, который пробил головой в правую девятку — Пикфорд в прыжке смог отразить этот непростой удар!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Вест Бромвич Альбион» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
'0