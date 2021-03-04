Вест Бромвич Альбион

'45+2

В компенсированное время ничего интересного не произошло. «Вест Бромвич» в начале матча играл активнее «Эвертона» и даже, как ни странно, несколько организованнее «ирисок» выглядел — но во второй половине тайма игра у подопечных Сэма Эллардайса разладилась, и гости были гораздо ближе к взятию ворот. Тем не менее, пока голов мы не увидели. Ждём второго тайма!