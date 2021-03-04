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Вест Бромвич Альбион Эвертон

Ворваться в топ-4: «Эвертон» гостит у «Вест Брома». LIVE

АПЛ. 29-й тур. «Вест Бромвич Альбион» — «Эвертон». ОНЛАЙН

«Вест Бромвич Альбион» принимает «Эвертон» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
29-й тур  |   04 марта 21:00   |  2 тайм
Вест Бромвич Альбион
0:0
Эвертон
Стадион «Хоуторнс», Вест Бромвич | Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
Холгейт 37'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сэм Джонстон
14 (з)   Конор Таунсенд
5 (з)   Кайл Бартли
27 (з)   Дара О'Ши
2 (з)   Дарнелл Ферлонг
35 (п)   Окай Йокушлу
10 (п)   Мэтт Филлипс
30 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
18 (п)   Конор Галлахер
12 (н)   Матеус Перейра
17 (н)   Мбайе Дьян
1 (в)   Джордан Пикфорд
4 (з)   Мэйсон Холгейт 37'
12 (з)   Лука Динь
22 (з)   Бен Годфри
5 (з)   Майкл Кин
21 (п)   Андре Гомеш
16 (п)   Абдулайе Дукуре
17 (п)   Алекс Айуоби 58'
20 (п)    Бернард
9 (н)   Доминик Калверт-Льюин
7 (н)    Ришарлисон
Запасной состав
25 (в)   Дэвид Баттон
6 (з)   Олувасемилого Аджайи
22 (з)   Ли Пелтье
23 (п)   Роберт Снодграсс
8 (п)   Джейк Ливермор
19 (п)   Ромен Сойерс
29 (н)   Карлан Ахирни-Грант
7 (н)   Каллум Робинсон
4 (н)   Хал Робсон-Кану
31 (в)   Жоау Виржиния
53 (в)   Harry Tyrer
18 (з)   Нильс Нкунку
6 (п)   Маркес Аллан 58'
34 (п)   Нейтан Бродхед
62 (п)   Тайлер Оньянго
10 (п)   Гилфи Тор
11 (н)   Джошуа Кинг
Удары
60%
По воротам: 7
В створ: 3
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
  • 3
Удары
40%
По воротам: 8
В створ: 2
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 3
Трансляция
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'58
Время первой замены. Аллан вместо Айуоби — ход Карло Анчелотти.
'56
Андре Гомеш закрепил позиционную атаку «ирисок» плотным дальним ударом — Джонстон на месте!
'54
Галлахер опасно прострелил вдоль ворот «Эвертона» — Дьян не прочувствовал момент!
'52
Момент! Бартли совершил хорошую скидку к вратарской «Эвертона», Дьян выиграл верх, но мяч от головы форварда полетел выше ворот!
'50
«Вест Бром» долго контролировал мяч, в итоге Перейра нанёс удар из-за штрафной — Пикфорд на месте!
'48
Настойчивую атаку провёл «Эвертон» — с несколькими подачами в штрафную — не хватило удара по воротам!
'46
Продолжим! Второй тайм!
'45+2
В компенсированное время ничего интересного не произошло. «Вест Бромвич» в начале матча играл активнее «Эвертона» и даже, как ни странно, несколько организованнее «ирисок» выглядел — но во второй половине тайма игра у подопечных Сэма Эллардайса разладилась, и гости были гораздо ближе к взятию ворот. Тем не менее, пока голов мы не увидели. Ждём второго тайма!
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Пикфорд спокойно выбил мяч кулаком после навеса с фланга в штрафную.
'42
Прошла в контратаке разрезающая передача в штрафную на Калверт-Льюина, тот выскочил один на один с Джонстоном, но голкипер сыграл здорово и коленом отразил удар форварда!
'41
Дьян получил мяч в хорошей позиции в правой части штрафной, но завозился с его обработкой и в итоге потерял его.
'39
Защита спокойно выбила мяч после навеса от угла поля.
'38
Ришарлисон ворвался в штрафную и пробил из её левой части — мяч задел кого-то из соперников и пролетел над перекладиной!
'37
Холгейт получил жёлтую за грубый фол в центре поля.
'35
Динь немного захромал, но ничего серьёзного не произошло, похоже.
'34
«Вест Бромвич» заработал свой первый угловой в этом матче, «Эвертон» отбился после неплохого навеса.
'32
Айуоби попытался прострелить в штрафную, мяч застрял в ногах защитников.
'30
С углового «Эвертон» ничего опасного не создал.
'29
Годфри получил мяч у линии штрафной, обработал его и мощно пробил в ближний угол, но удар был заблокирован.
'27
Калверт-Льюин грубо сыграл в атаке, нарушив правила.
'25
Удар Ришарлисона со средней дистанции был заблокирован, и мяч прикатился к Джонстону.
'23
Мэйтленд-Найлс выполнил навес с фланга в штрафную — Пикфорд спокойно поймал мяч.
'21
Филлипс добрался до мяча после не самого точного навеса в штрафную, а вот подстроиться под него уже толком не смог, пробив головой выше цели.
'19
Не получается атака левым флангом у «Вест Бромвича», теряют хозяева мяч.
'17
Дьян в контратаке получил мяч в центре штрафной, но удар с разворота у него получился неточным.
'15
Филлипс обработал мяч на подступах к штрафной и пробил в дальний угол — Пикфорд на месте.
'13
А сейчас рано ускорился Ришарлисон и оказался в офсайде.
'11
Ришарлисон выполнил навес с фланга в штрафную — слишком сильно получилось, мяч улетел за пределы поля.
'9
Перейра сфолил в атаке.
'7
Айуоби пытался прорваться к штрафной по своему флангу, однако мяч у него выбили.
'5
Динь получил мяч на левом фланге и выполнил передачу на ход Ришарлисону, выводя его на ударную позицию, однако оказался в офсайде.
'3
Прошёл навес в штрафную на Галлахера, который пробил головой в правую девятку — Пикфорд в прыжке смог отразить этот непростой удар!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Вест Бромвич Альбион» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Вест Бромвич Альбион» — «Эвертон»: https://www.championat.com/video/225621/