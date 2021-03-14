Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Олимп ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» обыгрывает «Вест Хэм». LIVE

АПЛ. 28-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». ОНЛАЙН

«Манчестер Юнайтед» принимает «Вест Хэм» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
28-й тур  |   14 марта 22:15   |  2 тайм
Манчестер Юнайтед
1:0
Вест Хэм Юнайтед
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Ван-Биссака 35'
Мактоминай 49'
Доусон 53' (авт)
Рашфорд 76'
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подробная статистика матча
Основные составы
26 (в)   Дин Хендерсон
23 (з)   Люк Шоу
5 (з)   Гарри Магуайр
2 (з)   Виктор Линделёф
29 (з)   Аарон Ван-Биссака 35'
21 (п)   Дэниел Джеймс
17 (п)    Фред
39 (п)   Скотт Мактоминай 49'
18 (п)   Бруну Фернандеш
10 (н)   Маркус Рашфорд 76'
11 (н)   Мэйсон Гринвуд
1 (в)   Лукаш Фабиански
23 (з)   Исса Диоп
31 (з)   Бенджамин Джонсон 62'
5 (з)   Владимир Цоуфал
3 (з)   Аарон Крессуэлл
15 (з)   Крэйг Доусон 53'
41 (п)   Деклан Райс
28 (п)   Томаш Соучек
16 (п)   Марк Ноубл 62'
30 (п)   Майкл Антонио
20 (н)   Джаррод Боуэн
Запасной состав
30 (в)   Нэйтан Бишоп
13 (в)   Ли Грант
33 (з)   Брендон Уильямс
3 (з)   Эрик Бейи
27 (з)   Алекс Теллес
38 (з)   Аксель Туанзебе
31 (п)   Неманья Матич
74 (п)   Шола Шоретире
19 (н)   Амад Траоре
25 (в)   Дэвид Мартин
34 (в)   Натан Тротт
4 (з)   Фабиан Бальбуэна
14 (з)   Фредерик Алвес
10 (п)   Мануэль Лансини 62'
54 (п)   Конор Ковентри
9 (н)   Мохамед Саид 62'
45 (н)   Адемипо Одубеко
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'76
Рашфорд в подкате прямой ногой врезался в Цоуфала.
'67
В порядке Лукаш, продолжает он игру.
'66
Фабиански на выходе столкнулся с Фернандешем. Оказывают вратарю помощь.
'65
Навесил Соучек в штрафную, Боуэн пробил головой с линии вратарской без сопротивления защитников и не попал! Правда, оказалось, что он был в офсайде.
'63
Боуэн пробил после прострела Цоуфала в штрафную и попал в спину соперника.
'62
А Бенрахма заменил Джонсона.
'62
Двойная замена у «молотобойцев». Лансини выходит вместо Ноубла.
'61
Фернандеш получил мяч у линии штрафной, быстро обработал его и резко пробил под правую штангу — Фабиански удалось отразить удар!
'61
Фабиански («Вест Хэм») справился с ударом Бруну Фернандеша: https://www.championat.com/video/226211/
'60
Шоу выбил мяч головой в прыжке после навеса Боуэна с углового.
'59
Соучек выполнил навес в штрафную на Антонио, Майкл пробил с линии штрафной и попал в соперника. Угловой будет.
'57
Рашфорд сместился с фланга в штрафную, обыграл там одного соперника, второго и пробил — Доусону удалось заблокировать опасный удар низом в подкате!
'55
Гринвуд получил мяч от Фреда в хорошей позиции для того, чтобы убежать в атаку, но оказался в офсайде.
'53
ГОЛ! Фернандеш навесил с углового во вратарскую, где Доусон в борьбе с Мактоминаем случайно отправил мяч головой в свои ворота.
'53
1:0. Доусон («Вест Хэм») забивает в свои ворота после углового: https://www.championat.com/video/226209/
'51
Соучек выполнил навес в штрафную на Антонио, который проиграл верховую борьбу.
'49
Мактоминай прихватил Диопа руками, уложив его на газон, и получил жёлтую карточку.
'48
Джеймс прошёл по флангу и навесил в штрафную, где никого из партнёров не оказалось.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Отправляются на перерыв команды. Ни одного удара по воротам за тайм не зафиксировано у «Вест Хэма» — не в створ, а вообще в сторону ворот! У «Манчестера» было два удара в створ и один голевой момент Гринвуда, но в целом игра достаточно закрытая пока что. Посмотрим, как сложится второй тайм, а сейчас отдохнём немного.
'45+1
Антонио нарушил правила в верховой борьбе с Мактоминаем, попав ему локтем по лицу.
'45
Две минуты добавлены к первому тайму.
'43
Боуэн в контратаке прострелил с правого фланга в штрафную, но Магуайр выбил мяч в подкате.
'41
Фернандеш выполнил отличный навес в штрафную на Рашфорда, который пробил головой в прыжке — слабовато получилось, Фабиански легко забрал мяч в руки.
'39
С углового «Манчестер» опять ничего опасного не создал.
'38
Гринвуд получил мяч после отличной разрезающей передачи Фернандеша, убежал в штрафную, обыграв двух защитников, и пробил в левый нижний угол — Фабиански спас команду, в прыжке переведя мяч в штангу, от которой тот ушёл на угловой!
'38
Фабиански («Вест Хэм») спасает команду после удара Гринвуда!: https://www.championat.com/video/226205/
'36
Крессуэлл навесил со стандарта в штрафную, мяч срикошетил от защитника, а затем был выбит Фредом.
'35
На этот раз в правильном положении был Антонио, и Ван-Биссака грубо сбил его в подкате на фланге.
'34
Боуэн навесил в штрафную на Антонио, который оказался в офсайде.
'32
Ещё один угловой заработал Гринвуд, и снова ничего опасного «Манчестер» с него не создал.
'30
С навесом Шоу с углового легко справился Джонсон.
'29
Гринвуд недостаточно точный навес с фланга выполнил, позволив Доусону легко выбить мяч на угловой.
'28
Потребовалось около полутора минут на это. Готов теперь капитан «МЮ» играть дальше.
'26
Ещё одна пауза по медицинским причинам — теперь Магуайру оказывают помощь после столкновения.
'24
Гринвуд выполнил отличный навес в штрафную на Рашфорда, который, находясь в отличной позиции рядом со штангой, не смог точно пробить головой!
'24
Рашфорд («Ман Юнайтед») пробил мимо ворот: https://www.championat.com/video/226201/
'22
Магуайр нанёс удар головой после подачи Шоу от угла поля — мяч застрял в гуще защитников.
'21
Прошла передача в штрафную на Шоу, удар которого был заблокирован. Угловой.
'19
Может продолжать игру Джаррод.
'18
Боуэн неудачно столкнулся с голкипером в этом эпизоде, получив ушиб бедра, похоже. Врачи на поле.
'17
Соучек навесил в штрафную, Хендерсон уверенно сыграл на выходе.
'15
У Мактоминая не прошёл теперь прострел на Фернандеша, мяч тоже был перехвачен.
'13
Цоуфал не смог прострелить на Соучека, Шоу перехватил мяч.
'11
Мактоминай пытался вырезать передачу в штрафную на Фреда, но того опередил Доусон, выбивший мяч.
'9
После долгой перепасовки Шоу убежал по флангу и навесил в штрафную, где Гринвуд проиграл Крессуэллу борьбу за мяч.
'7
Райс получил небольшое повреждение, но быстро пришёл в себя.
'5
Шоу прострелил от края штрафной к её центру, Гринвуд пробил пяткой по центру — Фабиански среагировал!
'3
Крессуэлл навесил с углового к дальней штанге, где Доусон чуть-чуть не дотянулся до мяча.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
'0
Промо матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»: https://www.championat.com/video/226075/