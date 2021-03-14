Манчестер Юнайтед

'45+3

Отправляются на перерыв команды. Ни одного удара по воротам за тайм не зафиксировано у «Вест Хэма» — не в створ, а вообще в сторону ворот! У «Манчестера» было два удара в створ и один голевой момент Гринвуда, но в целом игра достаточно закрытая пока что. Посмотрим, как сложится второй тайм, а сейчас отдохнём немного.