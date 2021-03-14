Манчестер Юнайтед

- 109948 просмотров «Дети-кретины» и танец матки: главные скандалы на шоу Елены Малышевой
- 76446 просмотров «Спартак» победил «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ
- 71968 просмотров Главу Минздрава Словакии отправили в отставку из-за разногласий по «Спутнику V»
- 45857 просмотров В Москве начались поиски самого опасного в России маньяка
- 45014 просмотров Констанция, Абдулов и встреча с Де Ниро: как сложилась судьба Ирины Алферовой
- 42310 просмотров В Швеции рассказали, как НАТО будет воевать с Россией
- 38227 просмотров Politico: «Северный поток --2» оказался сложной проблемой для администрации Байдена
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'76
'67
В порядке Лукаш, продолжает он игру.
'66
Фабиански на выходе столкнулся с Фернандешем. Оказывают вратарю помощь.
'65
Навесил Соучек в штрафную, Боуэн пробил головой с линии вратарской без сопротивления защитников и не попал! Правда, оказалось, что он был в офсайде.
'63
Боуэн пробил после прострела Цоуфала в штрафную и попал в спину соперника.
'62
'62
'61
Фернандеш получил мяч у линии штрафной, быстро обработал его и резко пробил под правую штангу — Фабиански удалось отразить удар!
'61
'60
Шоу выбил мяч головой в прыжке после навеса Боуэна с углового.
'59
Соучек выполнил навес в штрафную на Антонио, Майкл пробил с линии штрафной и попал в соперника. Угловой будет.
'57
Рашфорд сместился с фланга в штрафную, обыграл там одного соперника, второго и пробил — Доусону удалось заблокировать опасный удар низом в подкате!
'55
Гринвуд получил мяч от Фреда в хорошей позиции для того, чтобы убежать в атаку, но оказался в офсайде.
'53
'53
'51
Соучек выполнил навес в штрафную на Антонио, который проиграл верховую борьбу.
'49
'48
Джеймс прошёл по флангу и навесил в штрафную, где никого из партнёров не оказалось.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Отправляются на перерыв команды. Ни одного удара по воротам за тайм не зафиксировано у «Вест Хэма» — не в створ, а вообще в сторону ворот! У «Манчестера» было два удара в створ и один голевой момент Гринвуда, но в целом игра достаточно закрытая пока что. Посмотрим, как сложится второй тайм, а сейчас отдохнём немного.
'45+1
Антонио нарушил правила в верховой борьбе с Мактоминаем, попав ему локтем по лицу.
'45
Две минуты добавлены к первому тайму.
'43
Боуэн в контратаке прострелил с правого фланга в штрафную, но Магуайр выбил мяч в подкате.
'41
Фернандеш выполнил отличный навес в штрафную на Рашфорда, который пробил головой в прыжке — слабовато получилось, Фабиански легко забрал мяч в руки.
'39
С углового «Манчестер» опять ничего опасного не создал.
'38
Гринвуд получил мяч после отличной разрезающей передачи Фернандеша, убежал в штрафную, обыграв двух защитников, и пробил в левый нижний угол — Фабиански спас команду, в прыжке переведя мяч в штангу, от которой тот ушёл на угловой!
'38
'36
Крессуэлл навесил со стандарта в штрафную, мяч срикошетил от защитника, а затем был выбит Фредом.
'35
'34
Боуэн навесил в штрафную на Антонио, который оказался в офсайде.
'32
Ещё один угловой заработал Гринвуд, и снова ничего опасного «Манчестер» с него не создал.
'30
С навесом Шоу с углового легко справился Джонсон.
'29
Гринвуд недостаточно точный навес с фланга выполнил, позволив Доусону легко выбить мяч на угловой.
'28
Потребовалось около полутора минут на это. Готов теперь капитан «МЮ» играть дальше.
'26
Ещё одна пауза по медицинским причинам — теперь Магуайру оказывают помощь после столкновения.
'24
Гринвуд выполнил отличный навес в штрафную на Рашфорда, который, находясь в отличной позиции рядом со штангой, не смог точно пробить головой!
'24
'22
Магуайр нанёс удар головой после подачи Шоу от угла поля — мяч застрял в гуще защитников.
'21
Прошла передача в штрафную на Шоу, удар которого был заблокирован. Угловой.
'19
Может продолжать игру Джаррод.
'18
Боуэн неудачно столкнулся с голкипером в этом эпизоде, получив ушиб бедра, похоже. Врачи на поле.
'17
Соучек навесил в штрафную, Хендерсон уверенно сыграл на выходе.
'15
У Мактоминая не прошёл теперь прострел на Фернандеша, мяч тоже был перехвачен.
'13
Цоуфал не смог прострелить на Соучека, Шоу перехватил мяч.
'11
Мактоминай пытался вырезать передачу в штрафную на Фреда, но того опередил Доусон, выбивший мяч.
'9
После долгой перепасовки Шоу убежал по флангу и навесил в штрафную, где Гринвуд проиграл Крессуэллу борьбу за мяч.
'7
Райс получил небольшое повреждение, но быстро пришёл в себя.
'5
Шоу прострелил от края штрафной к её центру, Гринвуд пробил пяткой по центру — Фабиански среагировал!
'3
Крессуэлл навесил с углового к дальней штанге, где Доусон чуть-чуть не дотянулся до мяча.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
'0