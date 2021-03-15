Вулверхэмптон

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Трансляция
С конца
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'76
'73
Адама Траоре приблизился к чужой штрафной по центру, попытался пробить, но отправил мяч в руки голкиперу.
'70
'67
'67
'66
Моутинью упал на газон в борьбе за мяч поблизости от чужой штрафной, но никакого фола арбитр не зафиксировал.
'64
Алькантара попытался пройти вперед по правому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Боли.
'62
Больше контролируют мяч футболисты «Вулверхэмптона» в эти минуты матча, но пока не удается им создавать опасные моменты у чужих ворот.
'60
Адама Траоре излишне активно вступил в борьбу за мяч поблизости от чужой штрафной и арбитр зафиксировал фол с его стороны.
'58
Довольно спокойно развивается у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'56
А теперь уже Семеду уступил в единоборстве Мане, после чего был вынужден фолить против Садио в центре поля.
'54
Салах попытался прорваться в чужую штрафную с правого фланга атаки, но в итоге сам же и нарушил правила.
'52
'52
Салах приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, на силу попытался пробить, но отправил мяч значительно выше цели.
'50
Ромен Сес навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Коди пробил головой, но отправил мяч выше цели.
'48
Боли грубо сыграл в отборе против Мане в центре поля, но арбитр ограничился устным предупреждением.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол в самой концовке первого тайма провел Диогу Жота. После перерыва хозяева наверняка попытаются как-то ответить на пропущенный мяч и нас ждет еще немало интересного футбола.
'45+2
'45+2
'44
Рубен Невеш на исполнение удар со стандартного положения метров с 25-ти, но уверенно в рамке ворот сыграл Алиссон.
'44
'42
'39
Салах отпасовал на Александера-Арнольда на правом фланге атаки и тот навесил в центр чужой штрафной, откуда Мане в падении пробил головой неточно.
'39
'37
'34
Нельсон Семеду прошел вперед по флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из защитников.
'32
Педру Нету перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной и арбитр зафиксировал фол в атаке.
'30
Фабиньо грубо сыграл в единоборстве поблизости от центра поля. Фол арбитр зафиксировал, но обошелся устным предупреждением.
'28
Мане вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч слабо и в руки голкиперу.
'26
Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу, попытался навесить в чужую штрафную, но мяч перелетел через всех партнеров по команде.
'24
Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу, но исполнил затем невразумительную подачу за лицевую линию поля.
'22
Адама Траоре собрал вокруг себя нескольких соперников у чужой штрафной, попытался прострелить с фланга, но отправил мяч на соперника.
'20
Моутинью отпасовал с углового на ближайшего партнера по команде, но развить дальше атаку «Вулверхэмптону» не удалось.
'19
Адама Траоре сместился на фланг и попытался навесить в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен защитниками на угловой.
'17
А теперь уже удается неплохо контролировать мяч футболистам «Вулверхэмптона», но также без обострения ситуации у чужих ворот.
'15
Моутинью получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'13
Садио Мане прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался пробить, но на пути у мяча оказался защитник.
'13
'11
Александер-Арнольд подключился к атаке своей команды по флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'9
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ливерпуля» на чужой половине поля, но все без создания опасных моментов у чужих ворот.
'7
Филлипс исполнил длинную передачу к чужой штрафной в направлении Диогу Жоты, но тот не успел к сильно пущенному мячу.
'5
Семеду получил пас от Траоре на правом краю чужой штрафной и опасно пробил, но выручил свою команду Алиссон.
'5
'3
Адама Траоре сместился на фланг и попробовал навесить в чужую штрафную, но там Алиссон уверенно сыграл кулаками на выходе.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
'0