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Вулверхэмптон Ливерпуль

Вернуться к лидерам: «Ливерпуль» ведет у «Вулверхэмптона». LIVE

АПЛ. 28-й тур. «Вулверхэмптон» - «Ливерпуль». ОНЛАЙН

«Вулверхэмптон» принимает «Ливерпуль» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
28-й тур  |   15 марта 23:00   |  2 тайм
Вулверхэмптон
0:1
Ливерпуль
Стадион «Молине», Вулверхэмптон | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Невеш 37'
Сес 52'
Алькантара 42'
Жота 45+2'
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Подробная статистика матча
Основные составы
11 (в)   Руй Патрисиу
15 (з)   Вийи Боли
16 (з)   Конор Коди
19 (з)    Хонни
22 (з)   Нелсон Семеду
27 (п)   Ромен Сес 52'
28 (п)   Жоау Моутинью
8 (п)   Рубен Невеш 37'
37 (н)   Адама Траоре
7 (н)   Педру Нету
12 (н)    Виллиан
1 (в)   Алисон Бекер
19 (з)   Озан Кабак
47 (з)   Натаниел Филлипс
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
26 (з)   Эндрю Робертсон
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум 67'
3 (п)    Фабиньо
6 (п)   Тьяго Алькантара 67' 42'
10 (н)   Садио Мане
20 (н)   Диогу Жота 45'
11 (н)   Мохамед Салах
Запасной состав
21 (в)   Джон Радди
75 (з)   Криштиан Маркеш
49 (з)   Макс Килман
2 (з)   Ки-Яна Хувер
32 (п)   Леандер Дендонкер
20 (п)   Витор Феррейра
18 (п)   Морган Гиббз-Уайт
17 (н)   Фабиу Силва
13 (в)    Адриан
21 (з)   Константинос Цимикас
76 (з)   Неко Уильямс
46 (з)   Рис Уильямс
7 (п)   Джеймс Милнер 67'
8 (п)   Наби Кейта 67'
17 (п)   Кёртис Джонс
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
23 (п)   Шердан Шакири
Трансляция
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'76
Дендонкер вышел на поле добавить креатива вместо Рубена Невеша.
'73
Адама Траоре приблизился к чужой штрафной по центру, попытался пробить, но отправил мяч в руки голкиперу.
'70
Фабиу Силва вышел на поле вместо Виллиана Жозе.
'67
Милнер появился на поле вместо Вейналдума.
'67
Наби Кейта вышел укрепить центр поля вместо Алькантары.
'66
Моутинью упал на газон в борьбе за мяч поблизости от чужой штрафной, но никакого фола арбитр не зафиксировал.
'64
Алькантара попытался пройти вперед по правому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Боли.
'62
Больше контролируют мяч футболисты «Вулверхэмптона» в эти минуты матча, но пока не удается им создавать опасные моменты у чужих ворот.
'60
Адама Траоре излишне активно вступил в борьбу за мяч поблизости от чужой штрафной и арбитр зафиксировал фол с его стороны.
'58
Довольно спокойно развивается у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'56
А теперь уже Семеду уступил в единоборстве Мане, после чего был вынужден фолить против Садио в центре поля.
'54
Салах попытался прорваться в чужую штрафную с правого фланга атаки, но в итоге сам же и нарушил правила.
'52
Ромен Сес получил желтую карточку за фол против устремившегося в прорыв по левому флангу атаки Жоты.
'52
Салах приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, на силу попытался пробить, но отправил мяч значительно выше цели.
'50
Ромен Сес навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Коди пробил головой, но отправил мяч выше цели.
'48
Боли грубо сыграл в отборе против Мане в центре поля, но арбитр ограничился устным предупреждением.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол в самой концовке первого тайма провел Диогу Жота. После перерыва хозяева наверняка попытаются как-то ответить на пропущенный мяч и нас ждет еще немало интересного футбола.
'45+2
Гол! 0:1! Мане отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Жота ударом в касание отправил мяч точно в ближний угол ворот Патрисиу.
'45+2
0:1. Жота («Ливерпуль») забивает своему бывшему клубу: https://www.championat.com/video/226245/
'44
Рубен Невеш на исполнение удар со стандартного положения метров с 25-ти, но уверенно в рамке ворот сыграл Алиссон.
'44
Невеш («Вулвз») упустил отличный момент после паса с фланга: https://www.championat.com/video/226243/
'42
Алькантара получил желтую карточку за фол против Адама Траоре метрах в 30-ти от своих ворот.
'39
Салах отпасовал на Александера-Арнольда на правом фланге атаки и тот навесил в центр чужой штрафной, откуда Мане в падении пробил головой неточно.
'39
Мане («Ливерпуль») головой в падении пробил рядом со штангой!: https://www.championat.com/video/226241/
'37
Рубен Невеш получил желтую карточку за грубый фол в центре поля против Мане.
'34
Нельсон Семеду прошел вперед по флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из защитников.
'32
Педру Нету перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной и арбитр зафиксировал фол в атаке.
'30
Фабиньо грубо сыграл в единоборстве поблизости от центра поля. Фол арбитр зафиксировал, но обошелся устным предупреждением.
'28
Мане вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч слабо и в руки голкиперу.
'26
Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу, попытался навесить в чужую штрафную, но мяч перелетел через всех партнеров по команде.
'24
Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу, но исполнил затем невразумительную подачу за лицевую линию поля.
'22
Адама Траоре собрал вокруг себя нескольких соперников у чужой штрафной, попытался прострелить с фланга, но отправил мяч на соперника.
'20
Моутинью отпасовал с углового на ближайшего партнера по команде, но развить дальше атаку «Вулверхэмптону» не удалось.
'19
Адама Траоре сместился на фланг и попытался навесить в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен защитниками на угловой.
'17
А теперь уже удается неплохо контролировать мяч футболистам «Вулверхэмптона», но также без обострения ситуации у чужих ворот.
'15
Моутинью получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'13
Садио Мане прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался пробить, но на пути у мяча оказался защитник.
'13
Садио Мане («Ливерпуль») запорол отличный момент!: https://www.championat.com/video/226239/
'11
Александер-Арнольд подключился к атаке своей команды по флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'9
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ливерпуля» на чужой половине поля, но все без создания опасных моментов у чужих ворот.
'7
Филлипс исполнил длинную передачу к чужой штрафной в направлении Диогу Жоты, но тот не успел к сильно пущенному мячу.
'5
Семеду получил пас от Траоре на правом краю чужой штрафной и опасно пробил, но выручил свою команду Алиссон.
'5
Алисон («Ливерпуль») парирует опасный удар Семеду: https://www.championat.com/video/226237/
'3
Адама Траоре сместился на фланг и попробовал навесить в чужую штрафную, но там Алиссон уверенно сыграл кулаками на выходе.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: https://www.championat.com/video/226077/