Брайтон энд Хоув Альбион

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Трансляция
С конца
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'90+2
Тем временем четыре минуты добавил арбитр.
'90+1
'90+1
'90
Ихеаначо отпасовал у чужой штрафной на Варди и тот в касание пробил выше створа ворот.
'88
'85
Варди устремился в прорыв по правому флангу атаки в чужую штрафную, но Данк в идеальном подкате сумел его остановить.
'83
Заметно больше контролируют мяч футболисты «Лестер Сити» в эти минуты матча. Но грамотно все зоны перекрывают хозяева.
'81
После классно разыгранной комбинации Лаллана получил пас на линии чужой штрафной и исполнил удар в угол ворот, но выручил свою команду голкипер.
'79
'76
'74
Гросс исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, где уверенно в прыжке на выходе сыграл Роберт Санчес.
'72
'70
Гросс исполнил подачу с углового, но послал мяч слишком сильно и никто из партнеров не успел на этот пас.
'69
Велтман прошел вперед по флангу и сумел заработать углвоой при попытке исполнить передачу в чужую штрафную.
'66
Кастань исполнил опасную передачу в чжуую штрафную, но Роберт Санчес уверенно сыграл на перехвате.
'64
Сейчас на кураже продолжают атаковать гости. Могут попытаться и вырвать победу подопечные Роджерса.
'62
'62
'59
Троссард исполнил подачу с фланга в чужую штрафную, но там Шмейхель уверенно сыграл на выходе.
'57
Лаллана подыграл себе рукой у чужой штрафной, что не осталось без внимания со стороны арбитра.
'55
Варди отпасовал у чужой штрафной низом на Ихеаначо, но тот плохо мяч обработал, позволив сопернику вынести мяч.
'53
Кастань передачей низом нашел на левом краю чужой штрафной Ихеаначо, но тот с выгодной позиции пробил в сетку с внешней стороны.
'51
На стартовых минутах второго тайма больше контролируют мяч футболисты «Лестер Сити», но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'48
Нил Мопе получил пас на левом краю чужой штрафной, попытался прострелить в центр, но угодил в ближайшего соперника.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный го лпровел Лаллана с передачи от Мопе. В целом, даже опаснее смотрелись у чужих ворот хозяева и такой результат пока следует признать справедливым.
'45
Фофана ошибся с передачей на своей половине поля и отправил мяч в аут. При этом одну минуту добавил арбитр к первому тайму.
'43
Лаллана передачей низом к чужой штрафной вывел Мопе один на один тот пробил точно в цель, но из офсайда.
'40
Штанга! После подачи со стандартного положения с правого фланга пробил головой Лаллана в направлении дальнего угла, но угодил в штангу!
'38
Юри Тилеманс исполнил слишком сильную и неточную подачу со стандартного положения с левого фланга атаки и мяч ушел за лицевую линию поля.
'36
Момент у «Лестер Сити»! После длинной передачи из глубины поля Варди головой сбросил мяч в центральной зоне у чужой штрафной на Тавареша и тот нанес пушечный удар, но в прыжке Санчес спас свою команду!
'34
Велтман попытался обострить игру передачей с правого фланга атаки в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'32
Мопе подыграл себе рукой на правом фланге атаки, после выноса мяча одним из защитников «Лестер Сити».
'30
Ихеаначо прокинул себе мяч на ход в центре поля, но надежно сыграл против него Биссума, после чего Килечи был вынужден фолить против Мак Аллистера.
'28
Длинная передача была исполнена в штрафную «Брайтона», но вовремя вышел из ворот Санчес, сумев опасность ликвидировать.
'26
Никак не удается взять игру под свой контроль «Лестер Сити». Гости все еще не пришли в себя после быстро пропущенного гола.
'24
А теперь уже во вне игры у чужой штрафной забрался Троссард.
'21
Мопе получил передачу в чужой штрафной, попытался под прессингом развернуться с мячом, но забрался при этом во вне игры.
'18
Ихеаначо получил пас на правом краю чужой штрафной, смело пошел в обводку, но быстро лишился мяча.
'16
Длительное время контролируют мяч футболисты «Лестер Сити», но пока без особого продвижения к чужим воротам.
'13
Хорошее начало матча получилось для «Брайтона». Теперь уже нужно прибавлять в атакующей активности гостевой команде.
'10
'10
'9
Неплохо выглядят хозяева с первых минут нашего матча. Стараются игроки «Брайтона» ни в чем не уступать своим более именитым соперникам.
'7
Момент у хозяев! Гросс вошел в чужую штрафную с правого фланга и прострелил низом в центр, но Фофана в подкате перехватил этот пас и едва не отправил мяч в свои ворота!
'5
А теперь уже угловой был у хозяев. Однако, подача с угла поля от Гросса на дальнюю штангу пришлась на голову одном из защитников.
'3
Первый в матче угловой заработали футболисты «Лестер Сити». Однако, подача с угла поля от Тилеманса опасной не получилась.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
'0