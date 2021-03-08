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Трансляция
С конца
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'81
'80
'78
Маунт получил мяч на линии штрафной и пробил в касание, но его удар был заблокирован.
'76
'74
Ришарлисон прострелил в штрафную, заработав угловой, но подача Диня получилась не слишком удачной.
'72
Дэвис навесил с фланга в штрафную, защита выбила мяч.
'70
'69
Привели Курта в порядок, продолжается матч.
'68
Пауза в матче, Зума нуждается в медицинской помощи.
'66
'65
'65
'64
Хаверц ворвался в штрафную, пытаясь догнать мяч, Пикфорд рванул ему навстречу и зацепил плечом. Пенальти!
'62
Прострелил с фланга в штрафную Хаверц — Годфри выбил мяч.
'61
Убежал «Эвертон» в контратаку после неудачного углового хозяев, но Ришарлисон выполнил навес между Калверт-Льюином и Сигурдссоном.
'60
Хадсон-Одои плотно пробил со средней дистанции под перекладину — Пикфорд в прыжке дотянулся до мяча рукой и перевёл на угловой!
'58
Сигурдссон покатил мяч в штрафную на Ришарлисона, но получилось чуть сильнее, чем нужно. Пришлось Ришарлисону тянуться к мячу, и он сорвал удар с правой ноги.
'56
'55
'54
Хаверц обработал мяч после навеса слева в штрафную и пробил Пикфорда от 11-метровой отметки, но гол не засчитан из-за игры рукой!
'54
'52
После розыгрыша углового и навеса в штрафную Пикфорд выбил мяч кулаком.
'51
Алонсо пробил со штрафного в правый верхний угол — Пикфорд в прыжке перевёл мяч на угловой!
'51
'50
'48
«Челси» контролирует мяч неподалёку от центра поля.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+1
Дэвид Кут отправил команды на перерыв! В первом тайме «Челси» владел инициативой, «Эвертон» сдерживал атаки соперника, но лишь до 31-й минуты встречи, когда прострел Алонсо с последующим ударом Хаверца привёл к голевому рикошету от ноги Годфри, 1:0. «Ирискам» необходимо менять характер игры! Отдохнём, обсудим и обязательно продолжим!
'45
Менди сначала справился с подачей во вратарскую, а затем и с ударом Андре Гомеша из-за штрафной!
'43
Хадсон-Одои пытался на скорости прорваться в штрафную гостей, но попал под коллективный отбор!
'41
Пикфорд справился с неприятным ударом Алонсо — вмешался рикошет по пути!
'41
'40
70% на 30% — солидное преимущество «Челси» по владению мячом!
'39
Аллан забросил мяч к штрафной «Челси», где Джеймс сыграл чётко на перехвате. Пока у «ирисок» есть проблемы с подходами.
'37
«Эвертон», заполучив мяч, сразу же попадает под высокое давление соперника.
'35
Едва гости не начудили в обороне — Алонсо был близок к перехвату у чужой штрафной!
'33
«Челси» продолжает больше проводить времени в позиционном нападении.
'31
'31
После розыгрыша углового мяч заметался у ворот «Челси», но гостям не удалось нанести удар из пределов штрафной!
'31
'30
Динь получил право пробить со штрафного, но не сумел перекинуть лондонскую стенку!
'29
Ришарлисон опередил Жоржиньо и получил по ногам на радиусе штрафной «Челси» — опасный стандарт!
'27
Хаверц прошёл в штрафную «Эвертона», где упал в противоборстве с защитником, но свистка от арбитра не дождался!
'25
Динь слева выполнил высокую подачу в штрафную «Челси», но Андре Гомеш и Калверт-Льюин так и не разобрались кому наносить удар головой.
'24
Ришарлисон сделал скрытую передачу в штрафную хозяев, но Калверт-Льюин не понял эту задумку партнёра.
'22
Хаверц ворвался в штрафную «Эвертона» и забросил мяч к воротам — Пикфорд опередил Вернера!
'21
Динь после прохода по левому флангу доставил мяч в штрафную «Челси» — прямо на голову Алонсо.
'20
Джеймс с правого фланга низом прострелил в центр чужой штрафной — Андре Гомеш первым оказался на мяче.
'18
Алонсо со стандартного положения загрузил мяч во вратарскую гостей, где Пикфорд здорово сыграл кулаками!
'17
'16
Угловой «Челси» привёл к удару Жоржиньо с подбора — рядом со штангой! Пикфорд даже не дёрнулся!
'15
Джеймс протащил мяч до штрафной «Эвертона» и нанёс мощный удар — в защитника!
'14
Вышли «ириски» в атаку, но всё завершилось фолом со стороны Сигурдссона — Кристенсен умело подставился.
'12
Прошёл первый заброс на Калверт-Льюина, но пока форвард «Эвертона» за мяч зацепиться не может.
'11
Хаверц принял передачу у штрафной «Эвертона», развернулся к воротам, но потерял мяч, споткнувшись на ровном месте.
'10
Строго гости действуют в защите — каждый контролирует свою зону. Хозяевам придётся очень постараться, чтобы раздёргать такую компактную оборону соперника.
'8
Активно «Челси» проводит первые минуты матча, заставляя «Эвертон» сидеть в обороне.
'6
Разыграли хозяева угловой через передачу Джеймса низом к линии штрафной, откуда Вернер пробил в касание — выше ворот!
'5
Вернер пытался обострить атаку хозяев прострелом от лицевой, но удалось заработать лишь угловой.
'3
Алонсо устремился за мячом, подключившись левым флангом, но рефери остановил атаку «Челси» — чуть раньше был фол на Холгейте.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Челси» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
'0