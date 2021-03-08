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Челси Эвертон

Приблизиться к лидерам: «Челси» против «Эвертона». LIVE

АПЛ. 27-й тур. «Челси» — «Эвертон». ОНЛАЙН

Лондонский «Челси» принимает «Эвертон» в рамках 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
27-й тур  |   08 марта 21:00   |  2 тайм
Челси
2:0
Эвертон
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Годфри 31' (авт)
Жоржиньо 65' (пен)
Холгейт 17'
Динь 50'
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Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Эдуард Менди
15 (з)   Курт Зума
4 (з)   Андреас Кристенсен
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
3 (з)   Маркос Алонсо
24 (з)   Рис Джеймс
17 (п)   Матео Ковачич 80'
5 (п)    Жоржиньо 65'
29 (п)   Кай Хаверц
11 (н)   Тимо Вернер
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои 66'
1 (в)   Джордан Пикфорд
4 (з)   Мэйсон Холгейт 17'
12 (з)   Лука Динь 50'
22 (з)   Бен Годфри 31'
5 (з)   Майкл Кин
21 (п)   Андре Гомеш 76'
17 (п)   Алекс Айуоби 56'
10 (п)   Гилфи Тор 70'
6 (п)   Маркес Аллан
9 (н)   Доминик Калверт-Льюин
7 (н)    Ришарлисон
Запасной состав
1 (в)   Кепа Аррисабалага
6 (з)   Тьяго Силва
21 (з)   Бенджамин Чилуэлл
2 (з)   Антонио Рюдигер
19 (п)   Мэйсон Маунт 66'
7 (п)   Н'Голо Канте 80'
10 (п)   Кристиан Пулишич
22 (п)   Хаким Зиеш 31'
18 (н)   Оливье Жиру
31 (в)   Жоау Виржиния
53 (в)   Harry Tyrer
48 (з)   Kyle Alex
18 (з)   Нильс Нкунку
26 (п)   Том Дэвис 56'
20 (п)    Бернард 76'
34 (п)   Нейтан Бродхед
62 (п)   Тайлер Оньянго
11 (н)   Джошуа Кинг 70'
Удары
89%
По воротам: 17
В створ: 8
Владение мячом
67%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 1
  • 11
Удары
11%
По воротам: 6
В створ: 1
Владение мячом
33%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 0
  • 11
Трансляция
С начала С конца
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'81
Вернер («Челси») в очередном матче упускает отличный момент!: https://www.championat.com/video/225949/
'80
Канте заменил Ковачича.
'78
Маунт получил мяч на линии штрафной и пробил в касание, но его удар был заблокирован.
'76
Последняя замена гостей — Бернард вместо Андре Гомеша.
'74
Ришарлисон прострелил в штрафную, заработав угловой, но подача Диня получилась не слишком удачной.
'72
Дэвис навесил с фланга в штрафную, защита выбила мяч.
'70
Джошуа Кинг заменил Сигурдссона.
'69
Привели Курта в порядок, продолжается матч.
'68
Пауза в матче, Зума нуждается в медицинской помощи.
'66
Маунт вышел на поле вместо Хадсона-Одои.
'65
ГОЛ! Жоржиньо спокойно покатил мяч с «точки» в левый нижний угол, а Пикфорд заранее упал в другую сторону.
'65
2:0. Жоржиньо («Челси») в фирменном стиле реализовал пенальти: https://www.championat.com/video/225947/
'64
Хаверц ворвался в штрафную, пытаясь догнать мяч, Пикфорд рванул ему навстречу и зацепил плечом. Пенальти!
'62
Прострелил с фланга в штрафную Хаверц — Годфри выбил мяч.
'61
Убежал «Эвертон» в контратаку после неудачного углового хозяев, но Ришарлисон выполнил навес между Калверт-Льюином и Сигурдссоном.
'60
Хадсон-Одои плотно пробил со средней дистанции под перекладину — Пикфорд в прыжке дотянулся до мяча рукой и перевёл на угловой!
'58
Сигурдссон покатил мяч в штрафную на Ришарлисона, но получилось чуть сильнее, чем нужно. Пришлось Ришарлисону тянуться к мячу, и он сорвал удар с правой ноги.
'56
Первая замена в матче — Дэвис вместо Айуоби.
'55
VAR подтвердил решение арбитра, действительно рука там была.
'54
Хаверц обработал мяч после навеса слева в штрафную и пробил Пикфорда от 11-метровой отметки, но гол не засчитан из-за игры рукой!
'54
Гол Хаверца («Челси») не засчитан из-за игры рукой: https://www.championat.com/video/225945/
'52
После розыгрыша углового и навеса в штрафную Пикфорд выбил мяч кулаком.
'51
Алонсо пробил со штрафного в правый верхний угол — Пикфорд в прыжке перевёл мяч на угловой!
'51
Алонсо («Челси») опасно исполнил штрафной удар: https://www.championat.com/video/225943/
'50
Динь сбил Джеймса на фланге и получил «горчичник».
'48
«Челси» контролирует мяч неподалёку от центра поля.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+1
Дэвид Кут отправил команды на перерыв! В первом тайме «Челси» владел инициативой, «Эвертон» сдерживал атаки соперника, но лишь до 31-й минуты встречи, когда прострел Алонсо с последующим ударом Хаверца привёл к голевому рикошету от ноги Годфри, 1:0. «Ирискам» необходимо менять характер игры! Отдохнём, обсудим и обязательно продолжим!
'45
Менди сначала справился с подачей во вратарскую, а затем и с ударом Андре Гомеша из-за штрафной!
'43
Хадсон-Одои пытался на скорости прорваться в штрафную гостей, но попал под коллективный отбор!
'41
Пикфорд справился с неприятным ударом Алонсо — вмешался рикошет по пути!
'41
Пикфорд («Эвертон») не без труда справляется с ударом Алонсо: https://www.championat.com/video/225941/
'40
70% на 30% — солидное преимущество «Челси» по владению мячом!
'39
Аллан забросил мяч к штрафной «Челси», где Джеймс сыграл чётко на перехвате. Пока у «ирисок» есть проблемы с подходами.
'37
«Эвертон», заполучив мяч, сразу же попадает под высокое давление соперника.
'35
Едва гости не начудили в обороне — Алонсо был близок к перехвату у чужой штрафной!
'33
«Челси» продолжает больше проводить времени в позиционном нападении.
'31
ГОЛ! Прошла атака «Челси» левым флангом, Алонсо от края штрафной исполнил силовой прострел в центр, откуда Хаверц в касание пробил, а мяч рикошетом от ноги Годфри залетел в ворота!
'31
После розыгрыша углового мяч заметался у ворот «Челси», но гостям не удалось нанести удар из пределов штрафной!
'31
1:0. Годфри («Эвертон») срезает мяч в ворота после удара Хаверца: https://www.championat.com/video/225939/
'30
Динь получил право пробить со штрафного, но не сумел перекинуть лондонскую стенку!
'29
Ришарлисон опередил Жоржиньо и получил по ногам на радиусе штрафной «Челси» — опасный стандарт!
'27
Хаверц прошёл в штрафную «Эвертона», где упал в противоборстве с защитником, но свистка от арбитра не дождался!
'25
Динь слева выполнил высокую подачу в штрафную «Челси», но Андре Гомеш и Калверт-Льюин так и не разобрались кому наносить удар головой.
'24
Ришарлисон сделал скрытую передачу в штрафную хозяев, но Калверт-Льюин не понял эту задумку партнёра.
'22
Хаверц ворвался в штрафную «Эвертона» и забросил мяч к воротам — Пикфорд опередил Вернера!
'21
Динь после прохода по левому флангу доставил мяч в штрафную «Челси» — прямо на голову Алонсо.
'20
Джеймс с правого фланга низом прострелил в центр чужой штрафной — Андре Гомеш первым оказался на мяче.
'18
Алонсо со стандартного положения загрузил мяч во вратарскую гостей, где Пикфорд здорово сыграл кулаками!
'17
Холгейт на фланге откровенно завалил Вернера — первая жёлтая карточка в матче!
'16
Угловой «Челси» привёл к удару Жоржиньо с подбора — рядом со штангой! Пикфорд даже не дёрнулся!
'15
Джеймс протащил мяч до штрафной «Эвертона» и нанёс мощный удар — в защитника!
'14
Вышли «ириски» в атаку, но всё завершилось фолом со стороны Сигурдссона — Кристенсен умело подставился.
'12
Прошёл первый заброс на Калверт-Льюина, но пока форвард «Эвертона» за мяч зацепиться не может.
'11
Хаверц принял передачу у штрафной «Эвертона», развернулся к воротам, но потерял мяч, споткнувшись на ровном месте.
'10
Строго гости действуют в защите — каждый контролирует свою зону. Хозяевам придётся очень постараться, чтобы раздёргать такую компактную оборону соперника.
'8
Активно «Челси» проводит первые минуты матча, заставляя «Эвертон» сидеть в обороне.
'6
Разыграли хозяева угловой через передачу Джеймса низом к линии штрафной, откуда Вернер пробил в касание — выше ворот!
'5
Вернер пытался обострить атаку хозяев прострелом от лицевой, но удалось заработать лишь угловой.
'3
Алонсо устремился за мячом, подключившись левым флангом, но рефери остановил атаку «Челси» — чуть раньше был фол на Холгейте.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Челси» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Челси» — «Эвертон»: https://www.championat.com/video/225749/