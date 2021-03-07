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Битва лидеров АПЛ: «Ман Сити» уступает «Ман Юнайтед». LIVE

АПЛ. 27-й тур. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

«Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги. Подопечные Хосепа Гвардиолы в данный момент занимают первую строчку в таблице АПЛ, а «красные дьяволы» — вторую. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
27-й тур  |   07 марта 19:30   |  2 тайм
Манчестер Сити
0:2
Манчестер Юнайтед
Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Фернандеш 2' (пен)
Магуайр 32'
Шоу 50'
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Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)    Эдерсон
3 (з)   Рубен Диаш
5 (з)   Джон Стоунс
27 (з)   Жоау Канселу
11 (п)   Александр Зинченко
8 (п)   Илкай Гюндоган
16 (п)   Родриго Эрнандес
17 (п)   Кевин Де
7 (н)   Рахим Стерлинг
9 (н)   Габриэл Жезус
26 (н)   Рияд Марез
26 (в)   Дин Хендерсон
2 (з)   Виктор Линделёф
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
5 (з)   Гарри Магуайр 32'
23 (з)   Люк Шоу 50'
17 (п)    Фред
39 (п)   Скотт Мактоминай
18 (п)   Бруну Фернандеш 2'
21 (п)   Дэниел Джеймс
9 (н)   Антони Марсьяль
10 (н)   Маркус Рашфорд
Запасной состав
13 (в)   Закари Стеффен
2 (з)   Кайл Уолкер
14 (з)   Эмерик Лапорт
22 (з)   Бенжамен Менди
47 (п)   Филип Фоден
20 (п)   Бернарду Силва
25 (п)    Фернандиньо
10 (н)   Серхио Агуэро
21 (н)   Ферран Торрес
13 (в)   Ли Грант
3 (з)   Эрик Бейи
27 (з)   Алекс Теллес
38 (з)   Аксель Туанзебе
33 (з)   Брендон Уильямс
31 (п)   Неманья Матич
74 (п)   Шола Шоретире
11 (н)   Мэйсон Гринвуд
19 (н)   Амад Траоре
Удары
56%
По воротам: 15
В створ: 5
Владение мячом
68%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 7
Удары
44%
По воротам: 5
В створ: 4
Владение мячом
32%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 10
Трансляция
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'54
Бруну Фернандеш попытался обыграться в стеночку с Рашфордом на правом фланге атаки «Манчестер Юнайтед», но ответный пас был перехвачен усилиями Зинченко.
'52
Стерлинг прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и нанес удар с выгодной позиции, но выручил свою команду Хендерсон!
'50
Гол! 0:2! Удивительная реализация моментов у «Манчестер Юнайтед»! Рашфорд отпасовал низом в чужой штрафной на Шоу и тот прицельно пробил в дальний нижний угол ворот!
'48
Перекладина! Жезус сбросил мяч под удар Родри на линии чужой штрафной по центру и тот в касание пробил, но угодил в крестовину ворот Хендерсона!
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол с пенальти заработанного уже на первой минуте матча провел Бруну Фернандеш. После перерыва нужно еще более прибавлять в атакующей активности хозяевам.
'45
Де Брейне отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда низом попытался пробить Марез, но отправил мяч мимо створа ворот.
'45
Марез («Ман Сити») не попал в дальний угол ворот Хендерсона: https://www.championat.com/video/225883/
'43
Де Брейне пробил со штрафного метров с 25-ти над стенкой из футболистов «Манчестер Юнайтед», но Хендерсон выручил свою команду.
'43
Де Брёйне («Ман Сити») опасно исполнил штрафной удар: https://www.championat.com/video/225881/
'42
Родри по центру устремился к чужой штрафной, но был остановлен фолом со стороны Бруну Фернандеша. Может быть опасный стандарт.
'40
Де Брейне сместился на фланг и попытался исполнить подачу в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'38
Гюндоган получил передачу на линии чужой штрафной по центру и низом попытался пробить, но послал мяч по центру и в руки Хендерсону.
'36
Де Брейне отпасовал у чужой штрафной левее на Зинченко и тот попытался навесить в центр, но на пути у мяча оказался Ван-Биссака.
'34
Габриэл Жезус отдал слишком сильную передачу низом на левый край чужой штрафной и Гюндоган не имел шансов успеть на этот пас.
'32
Магуайр откровенно снес Жезуса в центре поля и получил заслуженную желтую карточку.
'30
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'28
Марез получил пас на правом краю чужой штрафной, но при попытке прострелить в центр угодил в соперника.
'26
Полностью перешла сейчас игра на половину поля «Манчестер Юнайтед». Однако, пока достаточно грамотно обороняются гости.
'24
После розыгрыша углового Зинченко нанес пушечный удар из центральной зоны у чужой штрафной, но Хендерсон в прыжке спас свою команду!
'24
Хендерсон («Ман Юнайтед») справился с опасным ударом Зинченко: https://www.championat.com/video/225879/
'23
Канселу прошел вперед по правому флангу атаки и заработал угловой при попытке навесить в центр.
'21
Стерлинг прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и упал на газон в борьбе с Фредом, но пенальти арбитр не поставил.
'19
Гюндоган получил передачу на линии чужой штрафной и попытался пробить, но отправил мяч выше створа ворот Хендерсона.
'17
Рашфорд вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч прямо в руки Эдерсону.
'17
Эдерсон («Ман Сити») забирает мяч после удара Рашфорда: https://www.championat.com/video/225877/
'15
Уже больше контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити», но пока без особого продвижения к чужим воротам.
'12
Бруну Фернандеш перестарался в борьбе за мяч на правом фланге атаки своей команды и нарушил правила против Зинченко.
'10
Гюндоган получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, после чего нанес не самый сильный удар в створ ворот, на который Хендерсон уверенно среагировал.
'8
Люк Шоу прошел вперед по флангу, исполнил подачу в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'6
Никак не найдут пока свою игру хозяева на стартовых минутах нашего матча. Продолжают на кураже гости даже больше контролировать мяч.
'4
На кураже продолжают атаковать футболисты «Манчестер Юнайтед»! Люк Шоу выиграл борьбу на левом краю чужой штрафной и низом пробил, но прямо в руки Эдерсону.
'4
Канселу («Ман Сити») подарил мяч Люку Шоу у своих ворот!: https://www.championat.com/video/225875/
'2
Гол! 0:1! Бруну Фернандеш прицельно с точки пробил в левый от себя угол ворот и мяч от кончиков пальцев Эдерсона залетел в сетку!
'2
0:1. Эдерсон («Ман Сити») чуть не парировал удар Бруну с точки!: https://www.championat.com/video/225871/
'1
Пенальти! Габриэл Жезус нарушил правила на линии своей штрафной против Марсьяля! Удивительное начало матча у нас!
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 27-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало манкунианского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
'0
Промо матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: https://www.championat.com/video/225745/