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ГОЛ! Пикфорд далеко выбил мяч, Калверт-Льюин выиграл борьбу в воздухе и сделал скидку на Сигурдссона, тот вырезал передачу на Ришарлисона, который убежал от линии штрафной к воротам, обыграл Форстера и послал мяч мимо него в сетку!