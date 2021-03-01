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Трансляция
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'15
Сигурдссон хороший навес со штрафного выполнил к линии вратарской, но Ришарлисон забрался в офсайд.
'13
Годфри подключился к атаке и пробил с дальней дистанции — Форстер среагировал.
'11
Салису понадобилась помощь после борьбы с Калверт-Льюином, но нарушения правил там не было. Привели в порядок защитника.
'9
'9
'7
Угловой заработал «Саутгемптон», хозяева легко отбились.
'5
Калверт-Льюин получил мяч на правом фланге рядом со штрафной, но был зафиксирован офсайд.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
'0