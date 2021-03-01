Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Олимп ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Эвертон Саутгемптон

«Эвертон» обыгрывает «Саутгемптон». LIVE

АПЛ. 26-й тур. «Эвертон» — «Саутгемптон». ОНЛАЙН

«Эвертон» принимает «Саутгемптон» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
26-й тур  |   01 марта 23:00   |  1 тайм
Эвертон
1:0
Саутгемптон
Стадион «Гудисон Парк», Ливерпуль | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Ришарлисон 9'
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джордан Пикфорд
12 (з)   Лука Динь
22 (з)   Бен Годфри
5 (з)   Майкл Кин
4 (з)   Мэйсон Холгейт
21 (п)   Андре Гомеш
6 (п)   Маркес Аллан
16 (п)   Абдулайе Дукуре
10 (п)   Гилфи Тор
7 (н)    Ришарлисон 9'
9 (н)   Доминик Калверт-Льюин
44 (в)   Фрейзер Форстер
4 (з)   Янник Вестергор
35 (з)   Ян Беднарек
22 (з)   Мохаммед Салису
3 (з)   Райан Бертранд
11 (п)   Нейтан Редмонд
8 (п)   Джеймс Уорд-Праус
17 (п)   Стюарт Армстронг
12 (п)   Мусса Дженепо
10 (н)   Че Адамс
9 (н)   Дэнни Ингс
Запасной состав
31 (в)   Жоау Виржиния
38 (з)   Райан Эстли
48 (з)   Kyle Alex
18 (з)   Нильс Нкунку
62 (п)   Тайлер Оньянго
20 (п)    Бернард
34 (п)   Нейтан Бродхед
17 (п)   Алекс Айуоби
11 (н)   Джошуа Кинг
1 (в)   Алекс Маккарти
31 (з)   Кейн Рэмси
5 (з)   Джек Стивенс
72 (п)   Кгаогело Чауке
47 (п)   Уилл Ферри
64 (п)   Александр Янкевиц
23 (п)   Нейтан Телла
65 (п)   Калеб Уоттс
40 (н)   Дэн Н'Лундулу
Удары
100%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 3
  • 3
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 0
  • 2
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'15
Сигурдссон хороший навес со штрафного выполнил к линии вратарской, но Ришарлисон забрался в офсайд.
'13
Годфри подключился к атаке и пробил с дальней дистанции — Форстер среагировал.
'11
Салису понадобилась помощь после борьбы с Калверт-Льюином, но нарушения правил там не было. Привели в порядок защитника.
'9
ГОЛ! Пикфорд далеко выбил мяч, Калверт-Льюин выиграл борьбу в воздухе и сделал скидку на Сигурдссона, тот вырезал передачу на Ришарлисона, который убежал от линии штрафной к воротам, обыграл Форстера и послал мяч мимо него в сетку!
'9
1:0. Ришарлисон («Эвертон») уверенно разобрался с вратарем: https://www.championat.com/video/225559/
'7
Угловой заработал «Саутгемптон», хозяева легко отбились.
'5
Калверт-Льюин получил мяч на правом фланге рядом со штрафной, но был зафиксирован офсайд.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Эвертон» — «Саутгемптон»: https://www.championat.com/video/225377/