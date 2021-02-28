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Остаться в топ-3: «Лестер» принимает «Арсенал». LIVE

АПЛ. 26-й тур. «Лестер» — «Арсенал». ОНЛАЙН

«Лестер» принимает «Арсенал» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
26-й тур  |   28 февраля 15:00   |  1 тайм
Лестер Сити
1:0
Арсенал
Стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс», Лестер | Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Тилеманс 6'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Каспер Шмейхель
33 (з)   Люк Томас
4 (з)   Чаглар Сёюнджю
6 (з)   Джонни Эванс
27 (з)   Тимоти Кастань
21 (з)    Рикарду
15 (п)   Харви Барнс
8 (п)   Юри Тилеманс 6'
25 (п)   Онинье Ндиди
9 (н)   Джейми Варди
14 (н)   Келечи Ихеаначо
1 (в)   Бернд Лено
23 (з)   Давид Луис
17 (з)    Седрик
22 (з)    Пабло
3 (з)   Киран Тирни
34 (п)   Гранит Джака
25 (п)   Мохамед Эльнени
32 (п)   Эмиль Смит
9 (н)   Александр Ляказетт
12 (н)    Виллиан
19 (н)   Николя Пепе
Запасной состав
12 (в)   Дэнни Уорд
18 (з)   Даниэль Амарти
46 (з)   Вонта Дэйли-Кэмпбелл
28 (з)   Кристиан Фукс
19 (п)   Дженгиз Ундер
11 (п)   Марк Олбрайтон
20 (п)   Хамза Чодури
50 (п)   Sidnei Wilson
24 (п)   Нампалис Менди
33 (в)   Мэтью Райан
2 (з)   Эктор Бельерин
16 (з)   Роб Холдинг
8 (п)   Даниель Себальос
18 (п)   Томас Парти
7 (п)   Букайо Сака
11 (п)   Мартин Эдегор
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
35 (н)   Габриэл Мартинелли
Удары
%
По воротам: 1
В створ:
Владение мячом
28%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 2
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
72%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
Трансляция
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'16
Николя Пепе навесил со стандартного положения с правого фланга и мяч был выбит на угловой. Однако, подача с угла поля от Виллиана пришлась на голову Ндиди.
'15
После общения с помощниками на системе видеоповторов арбитр передумал назначать пенальти и назначил штрафной за фол со стороны Ндиди.
'13
Пенальти! Тилеманс сфолил против Пепе на углу своей штрафной!
'11
Виллиан исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
'9
Едва снова не привезли себе канониры. Лено пробил в Варди в своей штрафной, но повезло тут голкиперу «Арсенала» с рикошетом.
'7
Гол! 1:0! Первая же атака хозяев становится голевой! Тилеманс обокрал Виллиана на правом фланге атаки, ушел от Джаки и прорвался в чужую штрафную, после чего прицельно пробил в дальний угол ворот.
'6
1:0. Защитники «Арсенала» решили не встречать Тилеманса: https://www.championat.com/video/225453/
'5
Давид Луис исполнил слишком сильную и неточную передачу к чужой штрафной. В результате Шмейхель уверенно забрал мяч в руки.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты «Арсенала», но пока без особого продвижения вперед.
'1
Матч налчася!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Лестер Сити» — «Арсенал»: https://www.championat.com/video/225367/