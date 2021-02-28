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Трансляция
С конца
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'16
Николя Пепе навесил со стандартного положения с правого фланга и мяч был выбит на угловой. Однако, подача с угла поля от Виллиана пришлась на голову Ндиди.
'15
После общения с помощниками на системе видеоповторов арбитр передумал назначать пенальти и назначил штрафной за фол со стороны Ндиди.
'13
Пенальти! Тилеманс сфолил против Пепе на углу своей штрафной!
'11
Виллиан исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
'9
Едва снова не привезли себе канониры. Лено пробил в Варди в своей штрафной, но повезло тут голкиперу «Арсенала» с рикошетом.
'7
'6
'5
Давид Луис исполнил слишком сильную и неточную передачу к чужой штрафной. В результате Шмейхель уверенно забрал мяч в руки.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты «Арсенала», но пока без особого продвижения вперед.
'1
Матч налчася!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
'0