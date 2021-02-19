Вулверхэмптон

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Трансляция
С конца
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'90+5
Финальный свисток!
'90+4
И ещё одно спасение от Патрисиу! Рафаэл головой направлял мяч в ближнюю девятку — голкипер «волков» в шикарном прыжке отвёл угрозу в сторону!
'90+3
Прошёл заброс из глубины в штрафную хозяев, Кошта успокоил мяч а ногах и пробил низом — Патрисиу среагировал!
'90+2
Пошла вторая минута из пяти добавленных!
'90+1
'90
Фабиу Силва в одиночку протащил мяч в штрафную гостей и пробил из-под защитника — мимо ближнего угла ворот!
'89
Коди принял на себя мощный удар Робертса — мяч попал в голову! Нужно время защитнику «волков», чтобы прийти в себя.
'87
'86
Сес получил повреждение, которое заставляет рефери взять паузу в игре.
'85
Моутинью вывели на удар из-за штрафной «Лидса», но попытка в касание получилась выше ворот!
'84
Не прижимаются хозяева к своим воротам, стараясь отвечать атакой на атаку.
'82
'81
'81
'79
Марсело Бьельса готовит сразу двойную замену! Наставник «Лидса» пытается спасти эту игру!
'77
Забивает «Лидс», но — из положения вне игры! Бэмфорд откликнулся на проникающую передачу в штрафную «Вулверхэмптона», но чуть не выдержал линию офсайда!
'75
Много подач пошло в штрафную хозяев, но в них практически нет остроты.
'73
Эрнаднес дошёл до лицевой, пытался заработать для «павлинов» угловой, но отыграться от защитника не удалось.
'71
Эйлинг выполнил второй кросс с правого фланга в штрафную «Вулверхэмптона», но пока всё безрезультатно.
'69
Нету неудачно разыграл угловой, прострелив на ближнюю штангу, где мяч партнёры не ждали.
'67
«Лидс» включился! Пошли опасные забросы в штрафную хозяев!
'66
'64
'64
'62
Рафаэл со стандартного положения загрузил мяч в штрафную хозяев, после чего прошёл удар головой в сторону ворот, но слишком просто для Патрисиу.
'60
'57
Здорово хозяева вышли из обороны, разрушив прессинг соперника, но Хонни потерял мяч в развитии атаки!
'55
«Лидс» огрызнулся! Эйлинг справа совершил кросс к вратарской, где Рафаэл пытался сыграть на опережение, но защитник «волков» был внимателен!
'54
Надо отметить — «Вулверхэмптон» со старта второго тайма чаще владеет мячом.
'53
Нету на хорошей скорости прорвался в штрафную «Лидса», стянул на себя двух защитников, а после пробил — выше цели!
'52
Невеш устал от затяжного перепаса за гостевой штрафной, решив нанести удар — большой промах.
'50
Не позволили Хонни левым краем прорваться в штрафную «Лидса», а уже последующий заброс пришёлся за лицевую.
'48
Траоре не дали продолжить атаку «волков» — рефери заметил очевидную игру рукой.
'46
Возобновилась встреча! Второй тайм!
'45
Дэвид Кут ничего не стал добавлять к первому тайму, отправив команды на перерыв! Не смогли «волки» и «павлины» в стартовой 45-минутке убрать нули с табло, хотя ударов в створ нанесли не так и мало — 5:3. Первый тайм — за вратарями!
'44
Коди в безупречном подкате заглушил фланговую атаку «Лидса».
'42
Харрисон с левого фланга вырезал кросс в штрафную хозяев, но верх соперник не отдал.
'41
Меслье уверенно сыграл за пределами штрафной, остановив атаку «Вулверхэмптона»!
'39
Даллас выкрутил передачу на дальний угол вратарской — Рафаэл не дотянулся до мяча!
'37
Робертс поздновато рванул к дальней штанге, не прочувствовав сразу прострел Рафаэла!
'35
Семеду в очередной раз подключился в атаку по правому флангу, завершив её ударом из пределов штрафной, но под острым углом — Меслье не пустил мяч в ближний угол ворот!
'33
Обменялись команды опасными атаками, но теперь наступило затишье. «Лидс» держит мяч в центре поля.
'31
Нету долго готовил дальний удар с левой, Купер контролировал эту ситуации, помешав мячу залететь в штрафную.
'29
Семеду подключился в атаку, получил мяч в штрафной «Лидса» и нанёс удар в ближний угол ворот — Меслье справился!
'27
Момент! Клих после прострела справа попал в ближнюю штангу, мяч отскочил в центр штрафной «волков». откуда Стрёйк пробил с лёта — Патрисиу среагировал!
'26
Рафаэл от угла поля закрутил мяч на ближнюю штангу, но там хозяева легко сняли верх.
'25
Траоре по центру разогнал атаку «волков», но у чужой штрафной выполнил плохой пас — в ноги сопернику.
'23
Левым краем атаковал «Лидс», но не смог оттуда выбраться, упустив мяч за боковую линию.
'21
Продолжают «волки» заряжать из-за штрафной. Моутинью попробовал — мимо цели!
'20
Сес рисковал получить карточку, завалив Бэмфорда на газон. Дэвид Кут пока лоялен.
'18
Нету завершил атаку «Вулверхэмптона» ударом с дальней дистанции — лёгкий мяч для Меслье.
'16
Робертс пошёл в агрессивный подкат, сбив с ног Коди. Судья подумал, но всё же не полез в карман за карточкой.
'15
Рафаэл дополнительно размял Патрисиу — справился голкипер «волков» с дальним ударом.
'14
«Павлины» взялись за владение мячом, но пока без продвижения к чужим воротам.
'12
Нету ударом из-за штрафной пробовал закрутить мяч в дальний верхний угол гостевых ворот — Меслье в эффектом прыжке дотянулся до мяча!
'11
Розыгрыш углового дошёл до удара по воротам «Лидса» — Меслье справился с попыткой Семеду!
'10
Виллиан Жозе совершил проникающий пас в штрафную гостей, но Даллас не проиграл забег Траоре, выбив мяч за лицевую.
'8
Широко «Вулверхэмптон» атаковал, используя фланги, но «Лидс» не пустил соперника в штрафную.
'6
Справились «волки» с подачей в штрафную — Патрисиу не пришлось переживать за свой створ.
'5
Робертс в атаке с ходу покатил мяч в штрафную хозяев, Бэмфорд в касание пробил, но соперник успел выставить ногу — угловой.
'3
Рафаэл с фланга закрутил мяч в штрафную «Вулверхэмптона», но партнёры не откликнулись.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
'0