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Вулверхэмптон Лидс Юнайтед

Битва середняков: «Вулверхэмптон» обыграл «Лидс»

«Вулверхэмптон» победил «Лидс» в матче 25-го тура АПЛ

«Вулверхэмптон» обыграл «Лидс» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
25-й тур  |   19 февраля 23:00   |  закончен
Вулверхэмптон
1:0
Лидс Юнайтед
Стадион «Молине», Вулверхэмптон | Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Меслье 64' (авт)
Нету 90+1'
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Подробная статистика матча
Основные составы
11 (в)   Руй Патрисиу
16 (з)   Конор Коди
19 (з)    Хонни 60'
22 (з)   Нелсон Семеду
27 (п)   Ромен Сес
32 (п)   Леандер Дендонкер
28 (п)   Жоау Моутинью
8 (п)   Рубен Невеш
12 (н)    Виллиан
37 (н)   Адама Траоре
7 (н)   Педру Нету 90'
1 (в)   Иллан Меслье 64'
21 (з)   Паскаль Стрёйк
15 (з)   Стюарт Даллас
6 (з)   Лиам Купер
2 (з)   Люк Эйлинг
22 (п)   Джек Харрисон 81'
43 (п)   Матеуш Клих 81'
46 (п)   Джейми Шаклтон
9 (н)   Патрик Бэмфорд
18 (н)    Рафаэл
11 (н)   Тайлер Робертс
Запасной состав
21 (в)   Джон Радди
5 (з)   Фернандо Марсал 60'
3 (з)   Райан Айт
49 (з)   Макс Килман
2 (з)   Ки-Яна Хувер
54 (п)   Оуэн Отасови
20 (п)   Витор Феррейра
18 (п)   Морган Гиббз-Уайт
17 (н)   Фабиу Силва
13 (в)   Кико Касилья
24 (з)   Лейф Дэвис
14 (з)   Диего Льоренте
19 (п)   Пабло Эрнандес
47 (п)   Джек Дженкинс
10 (н)   Эзган Алиоски 81'
17 (н)   Элдер Кошта 81'
30 (н)   Джо Джелхардт
52 (н)   Найалл Хаггинс
Трансляция
С начала С конца
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'90+5
Финальный свисток!
'90+4
И ещё одно спасение от Патрисиу! Рафаэл головой направлял мяч в ближнюю девятку — голкипер «волков» в шикарном прыжке отвёл угрозу в сторону!
'90+3
Прошёл заброс из глубины в штрафную хозяев, Кошта успокоил мяч а ногах и пробил низом — Патрисиу среагировал!
'90+2
Пошла вторая минута из пяти добавленных!
'90+1
Нету долго готовил выполнение углового удара, за что получил жёлтую карточку — первую в матче!
'90
Фабиу Силва в одиночку протащил мяч в штрафную гостей и пробил из-под защитника — мимо ближнего угла ворот!
'89
Коди принял на себя мощный удар Робертса — мяч попал в голову! Нужно время защитнику «волков», чтобы прийти в себя.
'87
Виллиан Жозе покинул поле. Фабиу Силва вышел на концовку.
'86
Сес получил повреждение, которое заставляет рефери взять паузу в игре.
'85
Моутинью вывели на удар из-за штрафной «Лидса», но попытка в касание получилась выше ворот!
'84
Не прижимаются хозяева к своим воротам, стараясь отвечать атакой на атаку.
'82
Нуну Эшпириту Санту отвечает своей заменой, да ещё и обратной!.. Айт Нури вместо Марсала.
'81
Кошта вместо Харрисона. Таковы ходы от Бьельсы.
'81
Алиоски заменил Клиха.
'79
Марсело Бьельса готовит сразу двойную замену! Наставник «Лидса» пытается спасти эту игру!
'77
Забивает «Лидс», но — из положения вне игры! Бэмфорд откликнулся на проникающую передачу в штрафную «Вулверхэмптона», но чуть не выдержал линию офсайда!
'75
Много подач пошло в штрафную хозяев, но в них практически нет остроты.
'73
Эрнаднес дошёл до лицевой, пытался заработать для «павлинов» угловой, но отыграться от защитника не удалось.
'71
Эйлинг выполнил второй кросс с правого фланга в штрафную «Вулверхэмптона», но пока всё безрезультатно.
'69
Нету неудачно разыграл угловой, прострелив на ближнюю штангу, где мяч партнёры не ждали.
'67
«Лидс» включился! Пошли опасные забросы в штрафную хозяев!
'66
Эрнандес заменил Шаклтона.
'64
ГОЛ! Траоре сместился с левого фланга в центр, прошёл вдоль штрафной и своим ударом сотряс перекладину, а далее мяч попал в спину Меслье, от которой отрикошетил в ворота!
'64
1:0. Шикарный выстрел Траоре («Вулвз») закончился голом!: https://www.championat.com/video/225015/
'62
Рафаэл со стандартного положения загрузил мяч в штрафную хозяев, после чего прошёл удар головой в сторону ворот, но слишком просто для Патрисиу.
'60
Марсал заменил Хонни, который пока не готов проводить все 90 минут.
'57
Здорово хозяева вышли из обороны, разрушив прессинг соперника, но Хонни потерял мяч в развитии атаки!
'55
«Лидс» огрызнулся! Эйлинг справа совершил кросс к вратарской, где Рафаэл пытался сыграть на опережение, но защитник «волков» был внимателен!
'54
Надо отметить — «Вулверхэмптон» со старта второго тайма чаще владеет мячом.
'53
Нету на хорошей скорости прорвался в штрафную «Лидса», стянул на себя двух защитников, а после пробил — выше цели!
'52
Невеш устал от затяжного перепаса за гостевой штрафной, решив нанести удар — большой промах.
'50
Не позволили Хонни левым краем прорваться в штрафную «Лидса», а уже последующий заброс пришёлся за лицевую.
'48
Траоре не дали продолжить атаку «волков» — рефери заметил очевидную игру рукой.
'46
Возобновилась встреча! Второй тайм!
'45
Дэвид Кут ничего не стал добавлять к первому тайму, отправив команды на перерыв! Не смогли «волки» и «павлины» в стартовой 45-минутке убрать нули с табло, хотя ударов в створ нанесли не так и мало — 5:3. Первый тайм — за вратарями!
'44
Коди в безупречном подкате заглушил фланговую атаку «Лидса».
'42
Харрисон с левого фланга вырезал кросс в штрафную хозяев, но верх соперник не отдал.
'41
Меслье уверенно сыграл за пределами штрафной, остановив атаку «Вулверхэмптона»!
'39
Даллас выкрутил передачу на дальний угол вратарской — Рафаэл не дотянулся до мяча!
'37
Робертс поздновато рванул к дальней штанге, не прочувствовав сразу прострел Рафаэла!
'35
Семеду в очередной раз подключился в атаку по правому флангу, завершив её ударом из пределов штрафной, но под острым углом — Меслье не пустил мяч в ближний угол ворот!
'33
Обменялись команды опасными атаками, но теперь наступило затишье. «Лидс» держит мяч в центре поля.
'31
Нету долго готовил дальний удар с левой, Купер контролировал эту ситуации, помешав мячу залететь в штрафную.
'29
Семеду подключился в атаку, получил мяч в штрафной «Лидса» и нанёс удар в ближний угол ворот — Меслье справился!
'27
Момент! Клих после прострела справа попал в ближнюю штангу, мяч отскочил в центр штрафной «волков». откуда Стрёйк пробил с лёта — Патрисиу среагировал!
'26
Рафаэл от угла поля закрутил мяч на ближнюю штангу, но там хозяева легко сняли верх.
'25
Траоре по центру разогнал атаку «волков», но у чужой штрафной выполнил плохой пас — в ноги сопернику.
'23
Левым краем атаковал «Лидс», но не смог оттуда выбраться, упустив мяч за боковую линию.
'21
Продолжают «волки» заряжать из-за штрафной. Моутинью попробовал — мимо цели!
'20
Сес рисковал получить карточку, завалив Бэмфорда на газон. Дэвид Кут пока лоялен.
'18
Нету завершил атаку «Вулверхэмптона» ударом с дальней дистанции — лёгкий мяч для Меслье.
'16
Робертс пошёл в агрессивный подкат, сбив с ног Коди. Судья подумал, но всё же не полез в карман за карточкой.
'15
Рафаэл дополнительно размял Патрисиу — справился голкипер «волков» с дальним ударом.
'14
«Павлины» взялись за владение мячом, но пока без продвижения к чужим воротам.
'12
Нету ударом из-за штрафной пробовал закрутить мяч в дальний верхний угол гостевых ворот — Меслье в эффектом прыжке дотянулся до мяча!
'11
Розыгрыш углового дошёл до удара по воротам «Лидса» — Меслье справился с попыткой Семеду!
'10
Виллиан Жозе совершил проникающий пас в штрафную гостей, но Даллас не проиграл забег Траоре, выбив мяч за лицевую.
'8
Широко «Вулверхэмптон» атаковал, используя фланги, но «Лидс» не пустил соперника в штрафную.
'6
Справились «волки» с подачей в штрафную — Патрисиу не пришлось переживать за свой створ.
'5
Робертс в атаке с ходу покатил мяч в штрафную хозяев, Бэмфорд в касание пробил, но соперник успел выставить ногу — угловой.
'3
Рафаэл с фланга закрутил мяч в штрафную «Вулверхэмптона», но партнёры не откликнулись.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Вулверхэмптон — Лидс Юнайтед»: https://www.championat.com/video/225005/