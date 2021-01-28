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Тоттенхэм Хотспур Ливерпуль

Моуринью против Клоппа: «Тоттенхэм» принимает «Ливерпуль». LIVE

АПЛ. 20-й тур. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

«Тоттенхэм» встречается с «Ливерпулем» в рамках 20-го тура АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
20-й тур  |   28 января 23:00   |  Матч не начался
Тоттенхэм Хотспур
0:0
Ливерпуль
Стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
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Трансляция
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22:35

Начало матча — в 23.00 мск.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».