Тоттенхэм Хотспур

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Трансляция
С конца
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22:35
Начало матча — в 23.00 мск.
22:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».