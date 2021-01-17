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Трансляция
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19:05
Начало матча запланировано на 19.30 мск.
19:00
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 19-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед».