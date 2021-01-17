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Ливерпуль Манчестер Юнайтед

Битва за лидерство: «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед». LIVE

АПЛ. 19-й тур. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
19-й тур  |   17 января 19:30   |  Матч не начался
Ливерпуль
0:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
3 (п)    Фабиньо
14 (п)   Джордан Хендерсон
23 (п)   Шердан Шакири
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
6 (п)   Тьяго Алькантара
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
11 (н)   Мохамед Салах
1 (в)   Давид де
2 (з)   Виктор Линделёф
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
23 (з)   Люк Шоу
5 (з)   Гарри Магуайр
39 (п)   Скотт Мактоминай
17 (п)    Фред
6 (п)   Поль Погба
18 (п)   Бруну Фернандеш
9 (н)   Антони Марсьяль
10 (н)   Маркус Рашфорд
Запасной состав
62 (в)   Кивин Келлехер
46 (з)   Рис Уильямс
47 (з)   Натаниел Филлипс
76 (з)   Неко Уильямс
17 (п)   Кёртис Джонс
7 (п)   Джеймс Милнер
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
18 (н)   Такуми Минамино
27 (н)   Дивок Ориги
26 (в)   Дин Хендерсон
3 (з)   Эрик Бейи
27 (з)   Алекс Теллес
38 (з)   Аксель Туанзебе
8 (п)   Хуан Мата
31 (п)   Неманья Матич
34 (п)   Донни ван
7 (н)   Эдинсон Кавани
11 (н)   Мэйсон Гринвуд
Трансляция
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19:05

Начало матча запланировано на 19.30 мск.

19:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 19-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед».