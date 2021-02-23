Лидс Юнайтед

'45+4

Сорвал Армстронг удар из правой части штрафной, и прозвучал свисток на перерыв. Не очень насыщенный тайм получился, учитывая, что чуть ли не ярче всего запомнились эпизоды со спорами по поводу назначения 11-метрового удара и с незасчитанным голом «Саутгемптона» со штрафного. Будем надеяться, что во втором тайме игра пойдёт веселее (тем более что «Лидс» уж точно умеет так играть), а пока отдохнём немного.