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Лидс Юнайтед Саутгемптон

Встреча соседей по таблице: «Лидс» против «Саутгемптона». LIVE

АПЛ. 25-й тур. «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон». ОНЛАЙН

Середняки турнирной таблицы Английской премьер-лиги «Лидс» и «Саутгемптон» встречаются в рамках 25-го тура АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
18-й тур  |   23 февраля 21:00   |  2 тайм
Лидс Юнайтед
0:0
Саутгемптон
Стадион «Элланд Роуд», Лидс | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Вестергор 26'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Иллан Меслье
21 (з)   Паскаль Стрёйк
6 (з)   Лиам Купер
14 (з)   Диего Льоренте
15 (з)   Стюарт Даллас
2 (з)   Люк Эйлинг
43 (п)   Матеуш Клих
22 (п)   Джек Харрисон 46'
18 (н)    Рафаэл
11 (н)   Тайлер Робертс
9 (н)   Патрик Бэмфорд
1 (в)   Алекс Маккарти
4 (з)   Янник Вестергор 26'
35 (з)   Ян Беднарек
22 (з)   Мохаммед Салису
3 (з)   Райан Бертранд
23 (п)   Нейтан Телла
6 (п)   Ориоль Ромеу
8 (п)   Джеймс Уорд-Праус
17 (п)   Стюарт Армстронг
11 (п)   Нейтан Редмонд
10 (н)   Че Адамс
Запасной состав
13 (в)   Кико Касилья
49 (з)   Оливер Кейси
35 (з)   Чарли Крессвел
19 (п)   Пабло Эрнандес
47 (п)   Джек Дженкинс
17 (н)   Элдер Кошта 46'
10 (н)   Эзган Алиоски
30 (н)   Джо Джелхардт
52 (н)   Найалл Хаггинс
44 (в)   Фрейзер Форстер
31 (з)   Кейн Рэмси
5 (з)   Джек Стивенс
72 (п)   Кгаогело Чауке
12 (п)   Мусса Дженепо
64 (п)   Александр Янкевиц
9 (н)   Дэнни Ингс
19 (н)   Такуми Минамино
40 (н)   Дэн Н'Лундулу
Удары
%
По воротам: 2
В створ:
Владение мячом
56%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 5
Удары
%
По воротам: 4
В створ:
Владение мячом
44%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 7
Трансляция
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'46
Харрисон не вышел на второй тайм. Кошта вместо него.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+4
Сорвал Армстронг удар из правой части штрафной, и прозвучал свисток на перерыв. Не очень насыщенный тайм получился, учитывая, что чуть ли не ярче всего запомнились эпизоды со спорами по поводу назначения 11-метрового удара и с незасчитанным голом «Саутгемптона» со штрафного. Будем надеяться, что во втором тайме игра пойдёт веселее (тем более что «Лидс» уж точно умеет так играть), а пока отдохнём немного.
'45+3
Удалось Уорд-Праусу закрутить мяч с углового под перекладину, но Меслье среагировал и перевёл на ещё один угловой!
'45+2
Армстронг навесил в штрафную, защита выбила на угловой.
'45
Три минуты добавлены к первому тайму.
'45
После повторного исполнения штрафного Телла получил мяч в левой части штрафной и в борьбе с защитником пробил перед собой, мимо цели.
'44
Адамс переправил мяч в сетку, но Марринер взятие ворот не засчитывает, показывая, что штрафной нужно было разыгрывать по свистку.
'42
Оказали медики помощь Рафинье после этого эпизода и быстро поставили его на ноги.
'41
Убежал в контратаку «Лидс» после потери мяча «святыми» на половине поля хозяев. Рафинья был на острие, он ворвался в штрафную, но пробить не успел — пробежавший полполя Ромеу в рискованном, но чистом подкате выбил у него мяч!
'39
Рафинья закрутил мяч со штрафного, назначенного у самой боковой линии поля — прямо в руки Маккарти получилось.
'38
Телла в борьбе уронил Робертса на фланге. Здесь тоже жёлтой нет.
'36
Отменён 11-метровый в итоге. При этом жёлтую за симуляцию Телла не получил.
'35
Марринер сам отправился смотреть повтор.
'33
Телла вошёл в штрафную «Саутгемптона» с левого фланга и упал, столкнувшись с Льоренте. Похоже на нырок, но арбитр назначает пенальти! Правда, его помощники смотрят VAR.
'31
Харрисон слишком сильный навес в штрафную выполнил, мяч улетел за пределы поля.
'30
Бертранд убежал один на один с Меслье, но подыграл себе рукой при этом.
'28
Рафинья с углового выполнил навес на Харрисона, который сделал неудачную скидку головой.
'27
Купер получил мяч в штрафной после навеса со стандарта, обработал его и пробил под перекладину — Маккарти перевёл на угловой!
'26
Вестергор сбил Робертса в центре поля и получил «горчичник».
'24
Рафинья здорово сыграл на правом фланге, финтами ушёл от двух соперников и покатил мяч на Робертса, который в касание пробил из штрафной намного выше ворот!
'22
Харрисон навесил в штрафную с левого фланга, где Вестергор опередил Бэмфорда и головой выбил мяч за боковую линию.
'20
Бэмфорд пытался прорваться в штрафную с правого фланга, но потерял его и даже угловой не заработал.
'18
Невысок темп матча пока что, и «Саутгемптон» старается сбивать его чаще, чем «Лидс», держа мяч в центре поля.
'16
Адамс нарушил правила в атаке, толкнув Купера в спину.
'14
Телла неудачно сыграл на левом фланге рядом со штрафной, затянув с обработкой мяча и в итоге потеряв его.
'12
Массированная атака «Лидса» по центру закончилась неудачей, а именно офсайдом, в котором сразу три футболиста хозяев оказались.
'10
Ромеу слишком сильно навесил в штрафную, мяч достался Меслье.
'8
Телла вошёл в штрафную с левого фланга и пробил в дальний угол — слабовато вышло, Меслье легко поймал мяч.
'6
Уорд-Праус навесил со штрафного к линии вратарской, где Вестергор легко оторвался от Стрёйка и пробил головой — рядом с левой штангой!
'5
Даллас зацепил ногу Адамса на фланге. Штрафной назначен.
'3
Харрисон навесил с фланга в штрафную, защита выбила мяч.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 18-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон»: https://www.championat.com/video/225045/