Лидс Юнайтед

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Трансляция
С конца
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'46
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+4
Сорвал Армстронг удар из правой части штрафной, и прозвучал свисток на перерыв. Не очень насыщенный тайм получился, учитывая, что чуть ли не ярче всего запомнились эпизоды со спорами по поводу назначения 11-метрового удара и с незасчитанным голом «Саутгемптона» со штрафного. Будем надеяться, что во втором тайме игра пойдёт веселее (тем более что «Лидс» уж точно умеет так играть), а пока отдохнём немного.
'45+3
Удалось Уорд-Праусу закрутить мяч с углового под перекладину, но Меслье среагировал и перевёл на ещё один угловой!
'45+2
Армстронг навесил в штрафную, защита выбила на угловой.
'45
Три минуты добавлены к первому тайму.
'45
После повторного исполнения штрафного Телла получил мяч в левой части штрафной и в борьбе с защитником пробил перед собой, мимо цели.
'44
Адамс переправил мяч в сетку, но Марринер взятие ворот не засчитывает, показывая, что штрафной нужно было разыгрывать по свистку.
'42
Оказали медики помощь Рафинье после этого эпизода и быстро поставили его на ноги.
'41
Убежал в контратаку «Лидс» после потери мяча «святыми» на половине поля хозяев. Рафинья был на острие, он ворвался в штрафную, но пробить не успел — пробежавший полполя Ромеу в рискованном, но чистом подкате выбил у него мяч!
'39
Рафинья закрутил мяч со штрафного, назначенного у самой боковой линии поля — прямо в руки Маккарти получилось.
'38
Телла в борьбе уронил Робертса на фланге. Здесь тоже жёлтой нет.
'36
Отменён 11-метровый в итоге. При этом жёлтую за симуляцию Телла не получил.
'35
Марринер сам отправился смотреть повтор.
'33
'31
Харрисон слишком сильный навес в штрафную выполнил, мяч улетел за пределы поля.
'30
Бертранд убежал один на один с Меслье, но подыграл себе рукой при этом.
'28
Рафинья с углового выполнил навес на Харрисона, который сделал неудачную скидку головой.
'27
Купер получил мяч в штрафной после навеса со стандарта, обработал его и пробил под перекладину — Маккарти перевёл на угловой!
'26
'24
Рафинья здорово сыграл на правом фланге, финтами ушёл от двух соперников и покатил мяч на Робертса, который в касание пробил из штрафной намного выше ворот!
'22
Харрисон навесил в штрафную с левого фланга, где Вестергор опередил Бэмфорда и головой выбил мяч за боковую линию.
'20
Бэмфорд пытался прорваться в штрафную с правого фланга, но потерял его и даже угловой не заработал.
'18
Невысок темп матча пока что, и «Саутгемптон» старается сбивать его чаще, чем «Лидс», держа мяч в центре поля.
'16
Адамс нарушил правила в атаке, толкнув Купера в спину.
'14
Телла неудачно сыграл на левом фланге рядом со штрафной, затянув с обработкой мяча и в итоге потеряв его.
'12
Массированная атака «Лидса» по центру закончилась неудачей, а именно офсайдом, в котором сразу три футболиста хозяев оказались.
'10
Ромеу слишком сильно навесил в штрафную, мяч достался Меслье.
'8
Телла вошёл в штрафную с левого фланга и пробил в дальний угол — слабовато вышло, Меслье легко поймал мяч.
'6
Уорд-Праус навесил со штрафного к линии вратарской, где Вестергор легко оторвался от Стрёйка и пробил головой — рядом с левой штангой!
'5
Даллас зацепил ногу Адамса на фланге. Штрафной назначен.
'3
Харрисон навесил с фланга в штрафную, защита выбила мяч.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 18-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
'0