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Трансляция
С конца
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'75
'73
По центру хозяева шли в атаку, но пас на фланг не добавил остроты — гости перехватили мяч.
'71
Успокоилась игра. «Ливерпуль» насытился пятью голами. А что же «Пэлас»?
'69
'69
'68
'67
Пошла такая игра, в которой «Ливерпуль» ближе к пятому забитому, чем «Пэлас» к своему первому. Сдулась, видимо, лондонская команда.
'65
Салах сумел напрячь Гуайта — пришлось голкиперу «Пэлас» под давлением выбивать мяч за боковую.
'63
'61
У «Пэлас» ещё хуже стала работать атака — если сравнивать с первым таймом.
'59
Кейта пасом из глубины разрезал центр обороны хозяев, Минамино мяч подхватил и пробил в ближний угол — мимо дубля!
'59
'57
'56
Мане выводили на дубль — Робертсон здорово отдал в центр штрафной — удар низом пришёлся рядом с дальней штангой!
'55
Хендерсон совершил перехват, сразу же исполнил заброс в направлении Мане, но тот за мячом не успел.
'54
«Пэлас», пропустив, переходит на позиционное нападение. «Ливерпуль» сегодня не против посидеть в обороне.
'52
'52
'50
«Ливерпуль» активно прессинговал на половине поля соперника, в итоге Минамино нарушил правила.
'48
«Пэлас» долго комбинировал у чужой штрафной, но так и не придумал острого продолжения.
'46
Начался второй тайм нашего матча! Что по заменам? Никаких перестановок!
'45+2
Джонатан Мосс отправил команды на перерыв! В первом тайме команды наиграли на три забитых мяча, но весь этот голевой урожай собрал «Ливерпуль». Минамино, Мане и Фирмино отметились прицельными ударами. «Кристал Пэлас» имел даже больше подходов к воротам соперника, но вот с созданием моментов были явные проблемы. Ждём вторую половину матча!
'45+1
'44
'44
'43
Ван Анхольт и Александер-Арнольд немного поругались, но Джонатан Мосс успел вмешаться.
'41
Заха получил мяч у правого края гостевой штрафной, сделал пару шагов вперёд и пробил — мимо ближнего угла ворот.
'39
Задержались хозяева на правом краю атаки. Шлупп протащил мяч вдоль лицевой, но Робертсон в подкате остановил соперника.
'37
«Ливерпуль» всего два раза пробил в створ — всё залетело!
'35
'35
'34
Дважды мерсисайдцы забрасывали мяч в направлении Мане, но того центр обороны «Пэлас» внимательно сторожил.
'32
Хорошую атаку с ходу провели лондонцы, но вновь в ней не хватило одной важной детали — точного последнего паса!
'30
Робертсон от угла поля совершил навес в штрафную «Пэлас», Матип продавил Кэхилла, но удар головой из борьбы цели не достиг — в метре от штанги полетел мяч.
'28
Миливоевич выполнил ещё одну подачу в штрафную «Ливерпуля», Айю первым оказался на мяче, но удар головой пришёлся точно во вратаря!
'26
Робертсон заработал первый угловой для «Ливерпуля», сам его исполнил, но подача получилась точно в руки Гуайта.
'24
Прошёл заброс к штрафной гостей, Айю продавил защитника, далее покатил мяч в центр, но Заха пробежал момент!
'23
Шлупп ушёл в лицевую, низом прострелил в центр штрафной «Ливерпуля», Айю здорово пропустил мяч себе за спину, но Заха не сумел опередить Минамино!
'22
Эзе пытался выкатить мяч Макартуру, но того закрыли у линии штрафной, оставив без удара по воротам.
'20
Миливоевич со стандарта закрутил мяч в штрафную гостей, Кэхилл головой сделал скидку в центр, но на этом всё и завершилось.
'18
Заха был готов к ещё одному рывку, но не уследил за линией мерсисайдской обороны — офсайд заметил лайнсмен.
'17
Бекер рассчитал выход за штрафную, опередив Заха, на которого вырезали передачу с правого фланга!
'15
Мане получил передачу на ход между двух защитников, но прорваться по центру к воротам «Пэлас» ему не дали.
'13
Фабиньо прервал опасный прострел вдоль ворот «Ливерпуля», не позволив Айю замкнуть дальнюю штангу!
'11
Матип грамотно придержал Заха в центре поля, помешав тому разогнать контратаку.
'10
У Шлуппа не прошла передача в штрафную «Ливерпуля», куда набегали сразу два партнера. Вся перспектива атаки переместилась к угловому флажку.
'9
Робертсон исполнил свой первый кросс в штрафную «Пэлас», но лондонцы справились с фланговой нагрузкой.
'7
Заха в контратаке хозяев тараном шёл в штрафную соперника, но мяч на границе потерял.
'5
«Ливерпуль» здорово двигает мяч. «Пэлас» пока ещё не отошёл от быстрого пропущенного гола.
'3
'3
'1
Матч начался! «Ливерпуль» разыграл мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
'0