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Кристал Пэлас Ливерпуль

Удержать лидерство: «Ливерпуль» громит «Кристал Пэлас». LIVE

АПЛ. 14-й тур. «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

«Кристал Пэлас» принимает «Ливерпуль» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14-й тур  |   19 декабря 15:30   |  2 тайм
Кристал Пэлас
0:5
Ливерпуль
Стадион «Селхерст Парк», Лондон | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Клайн 45+1'
Минамино 3'
Мане 35'
Фирмино 44'
Хендерсон 52'
Фирмино 68'
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Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Висенте Гуайта
3 (з)   Патрик ван
24 (з)   Гари Кэхилл
17 (з)   Натаниэл Клайн 45'
15 (з)   Джеффри Шлупп
8 (п)   Шейку Куйяте 63'
18 (п)   Джеймс Макартур 75'
4 (п)   Лука Миливоевич
25 (п)   Эберечи Эзе 69'
9 (н)   Джордан Айю
11 (н)   Уилфрид Заха
1 (в)   Алисон Бекер
32 (з)   Жоэль Матип
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
26 (з)   Эндрю Робертсон
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум 69'
8 (п)   Наби Кейта
3 (п)    Фабиньо
14 (п)   Джордан Хендерсон 52'
10 (н)   Садио Мане 35'
18 (н)   Такуми Минамино 3'
9 (н)   Роберто Фирмино 44' 68'
Запасной состав
1 (в)   Джек Батлэнд
5 (з)   Джеймс Томкинс 63'
44 (з)   Жайро Ридевальд 75'
2 (з)   Джоэл Уорд
6 (з)   Скотт Данн
27 (з)   Тайрик Митчелл
22 (п)   Джеймс Маккарти
10 (п)   Эндрос Таунсенд
23 (н)   Миши Батшуайи 69'
62 (в)   Кивин Келлехер
13 (в)    Адриан
47 (з)   Натаниел Филлипс
46 (з)   Рис Уильямс
76 (з)   Неко Уильямс
17 (п)   Кёртис Джонс 69'
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
11 (н)   Мохамед Салах
27 (н)   Дивок Ориги
Трансляция
С начала С конца
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'75
Ридевальд вместо Макартура.
'73
По центру хозяева шли в атаку, но пас на фланг не добавил остроты — гости перехватили мяч.
'71
Успокоилась игра. «Ливерпуль» насытился пятью голами. А что же «Пэлас»?
'69
Батшуайи заменил Эзе.
'69
Кёртис Джонс вышел на поле, заменив Вейналдума.
'68
ГОЛ! Что и требовалось доказать! Салах в контратаке сделал передачу к линии штрафной на Фирмино, тот уже продвинулся вперёд, вытащил на себя вратаря, которого изящно перебросил! Дубль!
'67
Пошла такая игра, в которой «Ливерпуль» ближе к пятому забитому, чем «Пэлас» к своему первому. Сдулась, видимо, лондонская команда.
'65
Салах сумел напрячь Гуайта — пришлось голкиперу «Пэлас» под давлением выбивать мяч за боковую.
'63
Томкинс заменил Куйяте.
'61
У «Пэлас» ещё хуже стала работать атака — если сравнивать с первым таймом.
'59
Кейта пасом из глубины разрезал центр обороны хозяев, Минамино мяч подхватил и пробил в ближний угол — мимо дубля!
'59
Минамино («Ливерпуль») был близок к дублю: https://www.championat.com/video/222533/
'57
Салах вошёл в игру. Мане покинул поле с непритворным недовольством.
'56
Мане выводили на дубль — Робертсон здорово отдал в центр штрафной — удар низом пришёлся рядом с дальней штангой!
'55
Хендерсон совершил перехват, сразу же исполнил заброс в направлении Мане, но тот за мячом не успел.
'54
«Пэлас», пропустив, переходит на позиционное нападение. «Ливерпуль» сегодня не против посидеть в обороне.
'52
ГОЛ! Александер-Арнольд получил передачу у правого края штрафной, далее покатил к радиусу на Хендерсона, который ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот!
'52
0:4. Хендерсон («Ливерпуль») забивает с передачи Трента: https://www.championat.com/video/222531/
'50
«Ливерпуль» активно прессинговал на половине поля соперника, в итоге Минамино нарушил правила.
'48
«Пэлас» долго комбинировал у чужой штрафной, но так и не придумал острого продолжения.
'46
Начался второй тайм нашего матча! Что по заменам? Никаких перестановок!
'45+2
Джонатан Мосс отправил команды на перерыв! В первом тайме команды наиграли на три забитых мяча, но весь этот голевой урожай собрал «Ливерпуль». Минамино, Мане и Фирмино отметились прицельными ударами. «Кристал Пэлас» имел даже больше подходов к воротам соперника, но вот с созданием моментов были явные проблемы. Ждём вторую половину матча!
'45+1
Клайн за грубую игру получил жёлтую карточку — первую в матче.
'44
ГОЛ! Робертсон слева вырезал кросс в центр штрафной, где Фирмино первым касанием мяч обработал, а вторым внешней пробил в самый угол ворот!
'44
0:3. Фирмино забивает после отличной передачи Робертсона: https://www.championat.com/video/222529/
'43
Ван Анхольт и Александер-Арнольд немного поругались, но Джонатан Мосс успел вмешаться.
'41
Заха получил мяч у правого края гостевой штрафной, сделал пару шагов вперёд и пробил — мимо ближнего угла ворот.
'39
Задержались хозяева на правом краю атаки. Шлупп протащил мяч вдоль лицевой, но Робертсон в подкате остановил соперника.
'37
«Ливерпуль» всего два раза пробил в створ — всё залетело!
'35
ГОЛ! Исполнительский класс решает! Поборолись мерсисайдцы за мяч на входе в чужую штрафную, в результате Фирмино отпасовал Мане, который резко развернулся к воротам и пробил впритирку с ближней штангой!
'35
0:2. Мане («Ливерпуль») мастерски воспользовался моментом: https://www.championat.com/video/222527/
'34
Дважды мерсисайдцы забрасывали мяч в направлении Мане, но того центр обороны «Пэлас» внимательно сторожил.
'32
Хорошую атаку с ходу провели лондонцы, но вновь в ней не хватило одной важной детали — точного последнего паса!
'30
Робертсон от угла поля совершил навес в штрафную «Пэлас», Матип продавил Кэхилла, но удар головой из борьбы цели не достиг — в метре от штанги полетел мяч.
'28
Миливоевич выполнил ещё одну подачу в штрафную «Ливерпуля», Айю первым оказался на мяче, но удар головой пришёлся точно во вратаря!
'26
Робертсон заработал первый угловой для «Ливерпуля», сам его исполнил, но подача получилась точно в руки Гуайта.
'24
Прошёл заброс к штрафной гостей, Айю продавил защитника, далее покатил мяч в центр, но Заха пробежал момент!
'23
Шлупп ушёл в лицевую, низом прострелил в центр штрафной «Ливерпуля», Айю здорово пропустил мяч себе за спину, но Заха не сумел опередить Минамино!
'22
Эзе пытался выкатить мяч Макартуру, но того закрыли у линии штрафной, оставив без удара по воротам.
'20
Миливоевич со стандарта закрутил мяч в штрафную гостей, Кэхилл головой сделал скидку в центр, но на этом всё и завершилось.
'18
Заха был готов к ещё одному рывку, но не уследил за линией мерсисайдской обороны — офсайд заметил лайнсмен.
'17
Бекер рассчитал выход за штрафную, опередив Заха, на которого вырезали передачу с правого фланга!
'15
Мане получил передачу на ход между двух защитников, но прорваться по центру к воротам «Пэлас» ему не дали.
'13
Фабиньо прервал опасный прострел вдоль ворот «Ливерпуля», не позволив Айю замкнуть дальнюю штангу!
'11
Матип грамотно придержал Заха в центре поля, помешав тому разогнать контратаку.
'10
У Шлуппа не прошла передача в штрафную «Ливерпуля», куда набегали сразу два партнера. Вся перспектива атаки переместилась к угловому флажку.
'9
Робертсон исполнил свой первый кросс в штрафную «Пэлас», но лондонцы справились с фланговой нагрузкой.
'7
Заха в контратаке хозяев тараном шёл в штрафную соперника, но мяч на границе потерял.
'5
«Ливерпуль» здорово двигает мяч. «Пэлас» пока ещё не отошёл от быстрого пропущенного гола.
'3
ГОЛ! Проникли мерсисайдцы в чужую штрафную, Мане сделал передачу в район 11-метровой отметки, где Минамино выдержал паузу и пробил точно в дальний нижний угол ворот! Первый гол Такуми в АПЛ!
'3
0:1. Минамино («Ливерпуль») открывает счет уже на 3-й минуте!: https://www.championat.com/video/222525/
'1
Матч начался! «Ливерпуль» разыграл мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
'0
Промо матча «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: https://www.championat.com/video/222505/