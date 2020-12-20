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Трансляция
С конца
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'20
'19
Бэмфорд использовал отскок мяча в центр штрафной, пробив с лёта в самый угол ворот! Гол не засчитан — вне игры!
'18
Угловой гостей помог сопернику развить контратаку, но Джеймсу в одиночку было трудно обострить ситуацию у чужих ворот.
'17
Магуайр накрыл фланговую атаку соперника, но угловой «Лидс» всё-таки заработал.
'15
Продолжает «Манчестер» использовать проблемы «Лидса» в центре обороны, выполняя передачи, как раз в ту зону.
'13
Магуайр разогнал атаку «красных дьяволов», но обостряющий пас в штрафную не дошёл до ног Джеймса.
'11
Шоу от угла поля исполнил подачу во вратарскую гостей — прямо в руки Меслье.
'10
Рашфорд на дриблинге пролез в штрафную «Лидса», нанёс удар, но Купер успел заблокировать опасную попытку!
'9
Манкунианцы продолжают владеть инициативой. Хорошо у «Манчестера» держится мяч.
'7
Момент! Бэмфорд откликнулся на передачу в штрафную хозяев, но не попал в створ, выцеливая дальний угол ворот!
'7
'5
«Лидс»пробует поконтролировать мяч. Нужно это гостям, чтобы прийти в себя после такого неудачного старта.
'3
'3
'2
'2
'1
Дан свисток к началу матча! «Лидс» разыграл мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
'0