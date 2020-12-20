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АПЛ. 14-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Лидс». ОНЛАЙН

«Манчестер Юнайтед» принимает «Лидс» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14-й тур  |   20 декабря 19:30   |  1 тайм
Манчестер Юнайтед
3:0
Лидс Юнайтед
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Мактоминай 2'
Мактоминай 3'
Фернандеш 20'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
23 (з)   Люк Шоу
5 (з)   Гарри Магуайр
2 (з)   Виктор Линделёф
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
17 (п)    Фред
39 (п)   Скотт Мактоминай 2' 3'
18 (п)   Бруну Фернандеш 20'
21 (п)   Дэниел Джеймс
10 (н)   Маркус Рашфорд
9 (н)   Антони Марсьяль
1 (в)   Иллан Меслье
15 (з)   Стюарт Даллас
2 (з)   Люк Эйлинг
6 (з)   Лиам Купер
23 (п)   Калвин Филлипс
22 (п)   Джек Харрисон
43 (п)   Матеуш Клих
20 (н)    Родриго
18 (н)    Рафаэл
9 (н)   Патрик Бэмфорд
10 (н)   Эгзиян Алиоски
Запасной состав
26 (в)   Дин Хендерсон
3 (з)   Эрик Бейи
27 (з)   Алекс Теллес
8 (п)   Хуан Мата
31 (п)   Неманья Матич
6 (п)   Поль Погба
7 (н)   Эдинсон Кавани
13 (в)   Кико Касилья
49 (з)   Оливер Кейси
24 (з)   Лейф Дэвис
21 (з)   Паскаль Стрёйк
19 (п)   Пабло Эрнандес
7 (п)   Иан Поведа
46 (п)   Джейми Шаклтон
11 (н)   Тайлер Робертс
17 (н)   Элдер Кошта
Удары
%
По воротам: 4
В створ:
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 2
Удары
%
По воротам: 3
В створ:
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 1
Трансляция
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'20
ГОЛ!
'19
Бэмфорд использовал отскок мяча в центр штрафной, пробив с лёта в самый угол ворот! Гол не засчитан — вне игры!
'18
Угловой гостей помог сопернику развить контратаку, но Джеймсу в одиночку было трудно обострить ситуацию у чужих ворот.
'17
Магуайр накрыл фланговую атаку соперника, но угловой «Лидс» всё-таки заработал.
'15
Продолжает «Манчестер» использовать проблемы «Лидса» в центре обороны, выполняя передачи, как раз в ту зону.
'13
Магуайр разогнал атаку «красных дьяволов», но обостряющий пас в штрафную не дошёл до ног Джеймса.
'11
Шоу от угла поля исполнил подачу во вратарскую гостей — прямо в руки Меслье.
'10
Рашфорд на дриблинге пролез в штрафную «Лидса», нанёс удар, но Купер успел заблокировать опасную попытку!
'9
Манкунианцы продолжают владеть инициативой. Хорошо у «Манчестера» держится мяч.
'7
Момент! Бэмфорд откликнулся на передачу в штрафную хозяев, но не попал в створ, выцеливая дальний угол ворот!
'7
Бэмфорд («Лидс») наносит удар рядом со штангой!: https://www.championat.com/video/222625/
'5
«Лидс»пробует поконтролировать мяч. Нужно это гостям, чтобы прийти в себя после такого неудачного старта.
'3
ГОЛ! Марсьяль одним пасом разрезал центр обороны «Лидса», Мактоминай подхватил мяч в чужой штрафной и пробил точно в цель! Быстрый дубль от шотландца!
'3
2:0. Мактоминай («Ман Юнайтед») делает дубль уже на 3-й минуте!: https://www.championat.com/video/222623/
'2
ГОЛ! Фернандеш сместился в центр, далее сделал передачу к радиусу гостевой штрафной, откуда Мактоминай ударом в касание загнал мяч в угол ворот! Меслье лишь взглядом проводил полёт мяча!
'2
1:0. Мактоминай («Ман Юнайтед») открывает счет с паса Бруну: https://www.championat.com/video/222621/
'1
Дан свисток к началу матча! «Лидс» разыграл мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
'0
Промо матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»: https://www.championat.com/video/222517/