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Саутгемптон Манчестер Сити

Прервать серию без побед: «Ман Сити» забил «Саутгемптону». LIVE

АПЛ. 14-й тур. «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

«Саутгемптон» принимает «Манчестер Сити» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14-й тур  |   19 декабря 18:00   |  1 тайм
Саутгемптон
0:1
Манчестер Сити
Стадион «Сент-Мэри», Саутгемптон | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Ромеу 38'
Уорд-Праус 42'
Стерлинг 16'
Де Брёйне 25'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алекс Маккарти
3 (з)   Райан Бертранд
4 (з)   Янник Вестергор
35 (з)   Ян Беднарек
2 (з)   Кайл Уолкер-Питерс
12 (п)   Мусса Дженепо
6 (п)   Ориоль Ромеу 38'
8 (п)   Джеймс Уорд-Праус 42'
10 (н)   Че Адамс
32 (н)   Тео Уолкотт
9 (н)   Дэнни Ингс 41'
31 (в)    Эдерсон
5 (з)   Джон Стоунс
2 (з)   Кайл Уолкер
27 (з)   Жоау Канселу
3 (з)   Рубен Диаш
16 (п)   Родриго Эрнандес
8 (п)   Илкай Гюндоган
17 (п)   Кевин Де 25'
20 (п)   Бернарду Силва
21 (н)   Ферран Торрес
7 (н)   Рахим Стерлинг 16'
Запасной состав
44 (в)   Фрейзер Форстер
22 (з)   Мохаммед Салису
5 (з)   Джек Стивенс
17 (п)   Стюарт Армстронг
27 (п)   Ибраима Диало
11 (п)   Нейтан Редмонд
23 (н)   Нейтан Телла 41'
7 (н)   Шейн Лонг
40 (н)   Дэн Н'Лундулу
33 (в)   Скотт Карсон
6 (з)   Натан Аке
22 (з)   Бенжамен Менди
47 (п)   Филип Фоден
61 (п)   Феликс Нмеча
25 (п)    Фернандиньо
11 (п)   Александр Зинченко
10 (н)   Серхио Агуэро
26 (н)   Рияд Марез
Удары
%
По воротам: 7
В створ:
Владение мячом
43%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
  • 5
Удары
%
По воротам: 5
В створ:
Владение мячом
57%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
  • 4
Трансляция
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'34
У Вестергора не получился удар головой в прыжке после подачи Уорд-Прауса от угла поля — слишком высоко.
'33
Адамс не дотянулся до мяча после навеса Уолкотта справа, зато это сделал Стоунс, едва не организовавший автогол — немного правее ворот полетел мяч!
'31
Атаки «Манчестер Сити» левым флангом завершилась нарушением правил на Уолкотте. Вообще в последние минуты «Саутгемптон» явно перехватил инициативу.
'29
Вестергор нанёс плотный удар головой в правый угол после навеса Уорд-Прауса с углового — Эдерсон в прыжке поймал мяч!
'29
Эдерсон («Ман Сити») забирает мяч после удара Вестергора: https://www.championat.com/video/222545/
'27
Ингс после скидки Че Адамса пробил от линии вратарской чуть правее ворот! При этом защитник попал Дэнни ногой по корпусу, но арбитр показал, что нужно продолжать игру.
'25
Де Брёйне заехал Бертранду по ноге и получил «горчичник».
'24
Уорд-Праус со штрафного, назначенного почти у кромки поля, закручивал мяч в дальний угол — Эдерсон чётко сыграл, а дальше защита подстраховала.
'22
Уолкотт резко пробил от угла штрафной под перекладину, Эдерсон отразил этот удар! Ромеу попытался добить, но мяч полетел немного левее ворот.
'21
Ингс получил мяч на линии штрафной и пробил в касание, но попал в защитника.
'20
Гюндоган чуть-чуть переборщил с силой передачи в штрафную на Торреса.
'18
Продолжают гости контролировать мяч и давить. Ромеу с трудом прерывает опасный прострел Канселу к воротам.
'16
ГОЛ! Эдерсон далеко вынес мяч из своей штрафной, Силва сделал передачу на Де Брёйне, тот вырезал пас в штрафной на Стерлинга, которого защита как-то потеряла — и Рахим уверенно отправил мяч в сетку!
'16
0:1. Стерлинг («Ман Сити») с передачи Де Брёйне открывает счет: https://www.championat.com/video/222543/
'15
ГОЛ не засчитан! Силва навесил к левому краю вратарской, последовала скидка на Родри, который с пары метров переправил мяч в сетку из офсайда.
'14
Штрафной на левом фланге заработал «Сити».
'13
После розыгрыша углового Канселу мощно пробил в правый угол со средней дистанции — Маккарти в прыжке отразил этот удар!
'12
Удар Де Брёйне от линии штрафной заблокирован. Первый угловой в исполнении гостей будет.
'11
Стерлинг пробил с дальней дистанции — слишком высоко полетел мяч.
'10
Дженепо не смог придумать, как обыграть соперника у входа в штрафную, и потерял мяч в итоге.
'8
Уолкотту не удалось пройти по флангу к штрафной, Стоунс выбил у него мяч в чистом подкате.
'6
Отбиваются гости после этого стандарта.
'5
Дженепо получил мяч от Ингса, прошёл к штрафной и пробил в дальний угол — мяч, задев соперника, ушёл на угловой.
'3
Стерлинг прорывался в штрафную с левого фланга, но слишком разогнался и упустил мяч за лицевую линию.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: https://www.championat.com/video/222507/