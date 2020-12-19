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Трансляция
С конца
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'34
У Вестергора не получился удар головой в прыжке после подачи Уорд-Прауса от угла поля — слишком высоко.
'33
Адамс не дотянулся до мяча после навеса Уолкотта справа, зато это сделал Стоунс, едва не организовавший автогол — немного правее ворот полетел мяч!
'31
Атаки «Манчестер Сити» левым флангом завершилась нарушением правил на Уолкотте. Вообще в последние минуты «Саутгемптон» явно перехватил инициативу.
'29
Вестергор нанёс плотный удар головой в правый угол после навеса Уорд-Прауса с углового — Эдерсон в прыжке поймал мяч!
'29
'27
Ингс после скидки Че Адамса пробил от линии вратарской чуть правее ворот! При этом защитник попал Дэнни ногой по корпусу, но арбитр показал, что нужно продолжать игру.
'25
'24
Уорд-Праус со штрафного, назначенного почти у кромки поля, закручивал мяч в дальний угол — Эдерсон чётко сыграл, а дальше защита подстраховала.
'22
Уолкотт резко пробил от угла штрафной под перекладину, Эдерсон отразил этот удар! Ромеу попытался добить, но мяч полетел немного левее ворот.
'21
Ингс получил мяч на линии штрафной и пробил в касание, но попал в защитника.
'20
Гюндоган чуть-чуть переборщил с силой передачи в штрафную на Торреса.
'18
Продолжают гости контролировать мяч и давить. Ромеу с трудом прерывает опасный прострел Канселу к воротам.
'16
'16
'15
ГОЛ не засчитан! Силва навесил к левому краю вратарской, последовала скидка на Родри, который с пары метров переправил мяч в сетку из офсайда.
'14
Штрафной на левом фланге заработал «Сити».
'13
После розыгрыша углового Канселу мощно пробил в правый угол со средней дистанции — Маккарти в прыжке отразил этот удар!
'12
Удар Де Брёйне от линии штрафной заблокирован. Первый угловой в исполнении гостей будет.
'11
Стерлинг пробил с дальней дистанции — слишком высоко полетел мяч.
'10
Дженепо не смог придумать, как обыграть соперника у входа в штрафную, и потерял мяч в итоге.
'8
Уолкотту не удалось пройти по флангу к штрафной, Стоунс выбил у него мяч в чистом подкате.
'6
Отбиваются гости после этого стандарта.
'5
Дженепо получил мяч от Ингса, прошёл к штрафной и пробил в дальний угол — мяч, задев соперника, ушёл на угловой.
'3
Стерлинг прорывался в штрафную с левого фланга, но слишком разогнался и упустил мяч за лицевую линию.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
'0