Саутгемптон

'16

ГОЛ! Эдерсон далеко вынес мяч из своей штрафной, Силва сделал передачу на Де Брёйне, тот вырезал пас в штрафной на Стерлинга, которого защита как-то потеряла — и Рахим уверенно отправил мяч в сетку!