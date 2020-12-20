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Тоттенхэм Хотспур Лестер Сити

В погоню за «Ливерпулем»: «Тоттенхэм» сражается с «Лестером». LIVE

АПЛ. 14-й тур. «Тоттенхэм» — «Лестер». ОНЛАЙН

«Тоттенхэм» принимает «Лестер Сити» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). В случае победы подопечные Жозе Моуринью приблизятся в турнирной таблице к «Ливерпулю», который является лидером чемпионата. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14-й тур  |   20 декабря 17:15   |  перерыв
Тоттенхэм Хотспур
0:1
Лестер Сити
Стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Олбрайтон 32'
Варди 45+4' (пен)
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
3 (з)   Серхио Регилон
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
24 (з)   Серж Орье
15 (п)   Эрик Дайер
5 (п)   Пьер-Эмиль Хёйбьерг
17 (п)   Мусса Сиссоко
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
18 (п)   Джовани Ло
7 (н)   Сон Хын
10 (н)   Гарри Кейн
1 (в)   Каспер Шмейхель
3 (з)   Уэсли Фофана
2 (з)   Джеймс Джастин
6 (з)   Джонни Эванс
27 (з)   Тимоти Кастань
8 (п)   Юри Тилеманс
25 (п)   Онинье Ндиди
15 (п)   Харви Барнс
10 (п)   Джеймс Мэддисон
11 (п)   Марк Олбрайтон 32'
9 (н)   Джейми Варди 45'
Запасной состав
12 (в)   Джо Харт
33 (з)   Бен Дэвис
2 (з)   Мэтт Доэрти
14 (з)   Джо Родон
8 (п)   Гарри Уинкс
27 (п)    Лукас
45 (н)   Винисиус Мораис
9 (н)   Гарет Бэйл
23 (н)   Стивен Бергвейн
12 (в)   Дэнни Уорд
18 (з)   Даниэль Амарти
28 (з)   Кристиан Фукс
33 (з)   Люк Томас
24 (п)   Нампалис Менди
26 (п)   Деннис Прает
19 (п)   Дженгиз Ундер
14 (н)   Келечи Ихеаначо
17 (н)   Айосе Перес
Удары
%
По воротам: 3
В створ:
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
  • 8
Удары
%
По воротам: 8
В створ:
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 9
Трансляция
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'45+4
Судья отправил команды на перерыв! Первый тайм встречи в большей части прошёл в закрытой манере, моменты у ворот возникали редко, но гол «Лестера» в компенсированное время наверняка разбудит эту игру — Варди реализовал пенальти, 0:1.
'45+4
ГОЛ! Варди с 11-метровой отметки мощно пробил по центру — Льотрис искал спасение у угла ворот!
'45+4
1:0. Варди («Лестер») переиграл Льориса с точки: https://www.championat.com/video/222609/
'45+3
Судья, изучив повтор, указал на «точку»! Пенальти назначен в ворота «Тоттенхэма».
'45+2
Орье у угла штрафной «Тоттенхэма» толкнул Фофана в спину! Спорный момент! VAR — в деле!
'45+1
Одну минуту Крейг Поусон накинул к первому тайму.
'45
Мэддисон из-за штрафной исполнял удар под дальнюю штангу — Льорис справился.
'44
Варди позволили принять мяч в штрафной «Тоттенхэма», но спиной к воротам, а развернуться для удара не дали.
'43
Ещё один удар Кейна головой — вновь помог розыгрыш углового — на этот раз не так опасно.
'42
Подача от угла поля в район вратарской «Лестера» привела к удару Кейна головой — над перекладиной!
'42
Кейн («Тоттенхэм») опасно пробивает после подачи углового!: https://www.championat.com/video/222607/
'41
Хорошо «шпоры» развернули атаку на правый фланг, Кейн подал в штрафную, Сон головой скинул в центр на Ло Чельсо, но у того сняли мяч прямо с ноги.
'39
Мэддисон взялся за очередной стандарт, но подача в штрафную хозяев привела к фолу Фофана, который подтолкнул Дайера в спину.
'38
Барнс получил повреждение после столкновения с Ло Чельсо. Понадобились врачи.
'36
Шмейхель надёжно сыграл на выходе из ворот, прервав высокую подачу в штрафную «Лестера».
'34
Кейн пробил с дальнего штрафного — Шмейхель среагировал на линии, не обратив внимание на рикошет от стенки.
'32
Олбрайтон получил жёлтую карточку — грубо было сыграно против Кейна в центре поля.
'31
Алдервейрелд пошёл в довольно грубый подкат против Варди, но судья не стал наказывать защитника «Тоттенхэма» карточкой.
'29
Прошёл заброс в направлении Варди, которого выжали в лицевую, а уже передачу в центр штрафной Хёйбьерг прочитал.
'28
Барнс затащил мяч в штрафную «шпор», но не решился на удар с левой, а пас пяткой получился на соперника.
'26
Ближе к центру поля перешла игра. Хотелось бы, конечно, больше остроты у ворот. Обоюдно уважительный футбол.
'23
«Тоттенхэм» вспомнил, что в этой игре можно атаковать. Пробуют хозяева наладить позиционное нападение.
'21
Варди не дали сыграть на опережение после кросса Олбрайтона с правого фланга — Алдервейрелд помешал состояться удару с близкого расстояния.
'20
Насел «Лестер» на ворота соперника. Смогли «лисы» захватить инициативу.
'18
Мэддисон с дальней дистанции решил пробить — промах, который Льорис контролировал.
'16
«Тоттенхэм» подкараулил ошибку соперника, после которой Кейн сделал пас в штрафную на Сона, но тот вместо удара выполнил безадресный прострел!
'15
Мэддисон со стандартного положения совершил подачу на дальнюю штангу, далее прошла скидка во вратарскую, отскок на Варди, а уже удар Джейми под острым углом защитник «шпор» заблокировал!
'13
Тилеманс в касание классно закинул мяч в штрафную «шпор», Мэддисон был готов подхватить атаку, но Дайер чётко сыграл по позиции.
'12
Ждём опасных моментов у ворот, а пока команды продолжают биться за инициативу.
'10
Олбрайтон заметил рывок Варди, но всё-таки переоценил скоростные навыки Джейми, выполнив слишком сильную передачу.
'9
Олбрайтон с правого фланга вырезал подачу в чужую штрафную, но центр обороны хозяев сработал надёжно.
'7
Мэддисон со стандарта закрутил мяч в штрафную «Тоттенхэма», откуда Фофана пробил головой, но это не выглядело опасно.
'5
Олбрайтон организовал контратаку гостей, но ушёл на правый фланг, где его «съел» Регилон.
'4
«Лестер» начинает игру с мелких фолов. Кастань сбил Кейна, но вдали от ворот.
'2
Н'Домбеле получил повреждение после фола Ндиди, но отказался от помощи врачей.
'1
Дан свисток к началу матча! «Лестер» получил право разыграть мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
'0
Промо матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити»: https://www.championat.com/video/222515/