Тоттенхэм Хотспур

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Трансляция
С конца
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'45+4
Судья отправил команды на перерыв! Первый тайм встречи в большей части прошёл в закрытой манере, моменты у ворот возникали редко, но гол «Лестера» в компенсированное время наверняка разбудит эту игру — Варди реализовал пенальти, 0:1.
'45+4
'45+4
'45+3
Судья, изучив повтор, указал на «точку»! Пенальти назначен в ворота «Тоттенхэма».
'45+2
Орье у угла штрафной «Тоттенхэма» толкнул Фофана в спину! Спорный момент! VAR — в деле!
'45+1
Одну минуту Крейг Поусон накинул к первому тайму.
'45
Мэддисон из-за штрафной исполнял удар под дальнюю штангу — Льорис справился.
'44
Варди позволили принять мяч в штрафной «Тоттенхэма», но спиной к воротам, а развернуться для удара не дали.
'43
Ещё один удар Кейна головой — вновь помог розыгрыш углового — на этот раз не так опасно.
'42
Подача от угла поля в район вратарской «Лестера» привела к удару Кейна головой — над перекладиной!
'42
'41
Хорошо «шпоры» развернули атаку на правый фланг, Кейн подал в штрафную, Сон головой скинул в центр на Ло Чельсо, но у того сняли мяч прямо с ноги.
'39
Мэддисон взялся за очередной стандарт, но подача в штрафную хозяев привела к фолу Фофана, который подтолкнул Дайера в спину.
'38
Барнс получил повреждение после столкновения с Ло Чельсо. Понадобились врачи.
'36
Шмейхель надёжно сыграл на выходе из ворот, прервав высокую подачу в штрафную «Лестера».
'34
Кейн пробил с дальнего штрафного — Шмейхель среагировал на линии, не обратив внимание на рикошет от стенки.
'32
'31
Алдервейрелд пошёл в довольно грубый подкат против Варди, но судья не стал наказывать защитника «Тоттенхэма» карточкой.
'29
Прошёл заброс в направлении Варди, которого выжали в лицевую, а уже передачу в центр штрафной Хёйбьерг прочитал.
'28
Барнс затащил мяч в штрафную «шпор», но не решился на удар с левой, а пас пяткой получился на соперника.
'26
Ближе к центру поля перешла игра. Хотелось бы, конечно, больше остроты у ворот. Обоюдно уважительный футбол.
'23
«Тоттенхэм» вспомнил, что в этой игре можно атаковать. Пробуют хозяева наладить позиционное нападение.
'21
Варди не дали сыграть на опережение после кросса Олбрайтона с правого фланга — Алдервейрелд помешал состояться удару с близкого расстояния.
'20
Насел «Лестер» на ворота соперника. Смогли «лисы» захватить инициативу.
'18
Мэддисон с дальней дистанции решил пробить — промах, который Льорис контролировал.
'16
«Тоттенхэм» подкараулил ошибку соперника, после которой Кейн сделал пас в штрафную на Сона, но тот вместо удара выполнил безадресный прострел!
'15
Мэддисон со стандартного положения совершил подачу на дальнюю штангу, далее прошла скидка во вратарскую, отскок на Варди, а уже удар Джейми под острым углом защитник «шпор» заблокировал!
'13
Тилеманс в касание классно закинул мяч в штрафную «шпор», Мэддисон был готов подхватить атаку, но Дайер чётко сыграл по позиции.
'12
Ждём опасных моментов у ворот, а пока команды продолжают биться за инициативу.
'10
Олбрайтон заметил рывок Варди, но всё-таки переоценил скоростные навыки Джейми, выполнив слишком сильную передачу.
'9
Олбрайтон с правого фланга вырезал подачу в чужую штрафную, но центр обороны хозяев сработал надёжно.
'7
Мэддисон со стандарта закрутил мяч в штрафную «Тоттенхэма», откуда Фофана пробил головой, но это не выглядело опасно.
'5
Олбрайтон организовал контратаку гостей, но ушёл на правый фланг, где его «съел» Регилон.
'4
«Лестер» начинает игру с мелких фолов. Кастань сбил Кейна, но вдали от ворот.
'2
Н'Домбеле получил повреждение после фола Ндиди, но отказался от помощи врачей.
'1
Дан свисток к началу матча! «Лестер» получил право разыграть мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
'0