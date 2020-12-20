Тоттенхэм Хотспур

'45+4

Судья отправил команды на перерыв! Первый тайм встречи в большей части прошёл в закрытой манере, моменты у ворот возникали редко, но гол «Лестера» в компенсированное время наверняка разбудит эту игру — Варди реализовал пенальти, 0:1.