Вест Бромвич Альбион

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Трансляция
С конца
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'41
Филлипс на исполнение пробил со штрафного метров с 25-ти, но отправил мяч в руки голкиперу.
'40
'37
'35
Ливермор бросился в очень жесткий подкат в центре поля в ноги Грилишу. Вполне можно было и красную карточку тут показать, но пока это желтая карточки от арбитра.
'32
Бертран Траоре исполнил не самую лучшую подачу со штрафного с левого фланга атаки и мяч легко перехватил ближайший защитник.
'30
Ливермор навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Мартинес.
'28
Траоре навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу, но там никому из партнеров зацепиться за мяч не удалось.
'26
Грилиш получил пас на правом фланге атаки и исполнил подачу во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Джонстон.
'24
После подачи с правого фланга в центр штрафной хозяев пробил головой Уоткинс, но отправил мяч с выгодной позиции выше створа ворот.
'21
Ферлонг и Таргетт болезненно столкнулись друг с другом в центре поля. Однако, после паузы оба футболиста были готовы продолжать игру.
'19
Грилиш прокинул себе мяч на ход в центре поля и был остановлен откровенным фолом со стороны Сойерса. Арбитр ограничился устным предупреждением.
'17
Эль-Гази навесил с левого фланга атаки в чужую штрафную, но там надежно на выходе сыграл Джонстон.
'15
А теперь уже Макгинн получил возможность для удара с линии чужой штрафной, но отправил мяч выше цели.
'12
Макгинн попытался прорваться в чужую штрафную, но в решающий момент надежно сыграл против него в отборе Диангана.
'10
Филлипс исполнил не самую удачную подачу с углового в чужую штрафную и никакой опасности у чужих ворот не возникло.
'9
Грант опасно прострелил с правого фланга атаки в чужую штрафную, откуда Траоре вынес мяч на угловой.
'7
Диангана грубо сыграл в единоборстве поблизости от центра поля. Фол арбитр зафиксировал, но обошелся без желтой карточки.
'5
'5
'3
Стандартное положение заработали хозяева на левом фланге атаки. Однако, Филлипс неудачно низом отдал передачу в ближайшего соперника.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Вест Бромвич Альбион» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
'0