Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Все соревнования
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Олимп ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Вест Бромвич Альбион Астон Вилла

Спастись от зоны вылета: «Астон Вилла» ведет у «Вест Брома». LIVE

АПЛ. 14-й тур. «Вест Бромвич Альбион» — «Астон Вилла». ОНЛАЙН

«Вест Бромвич Альбион» принимает «Астон Виллу» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14-й тур  |   20 декабря 22:15   |  1 тайм
Вест Бромвич Альбион
0:1
Астон Вилла
Стадион «Хоуторнс», Вест Бромвич | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Ливермор 36'
Эль-Гази 5'
Хос 40'
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сэм Джонстон
3 (з)   Киран Гиббз
27 (з)   Дара О'Ши
6 (з)   Олувасемилого Аджайи
2 (з)   Дарнелл Ферлонг
19 (п)   Ромен Сойерс
11 (п)   Грэйди Диангана
18 (п)   Конор Галлахер
8 (п)   Джейк Ливермор 36'
10 (п)   Мэтт Филлипс
29 (н)   Карлан Ахирни-Грант
26 (в)   Дамиан Мартинес
18 (з)   Мэтт Таргетт
5 (з)   Тайрон Мингс
30 (п)   Кортни Хос 40'
2 (п)   Мэтти Кэш
7 (п)   Джон Макгинн
6 (п)   Дуглас Луис
21 (п)   Анвар Эль-Гази 5'
10 (п)   Джек Грилиш
11 (н)   Олли Уоткинс
15 (н)   Бертран Траоре
Запасной состав
25 (в)   Дэвид Баттон
20 (з)   Бранислав Иванович
24 (з)   Седрик Кипре
22 (з)   Ли Пелтье
13 (п)   Камил Гросицки
17 (п)   Филип Кровинович
7 (н)   Каллум Робинсон
15 (н)   Чарльз Остин
21 (н)   Кайл Эдвардс
12 (в)   Джед Стир
27 (з)   Ахмед Эль-Мухамади
22 (з)   Бьорн Энгельс
24 (з)   Фредерик Гильберт
3 (з)   Нил Тейлор
39 (п)   Кинан Дэвис
14 (п)   Конор Хурихейн
19 (п)   Марвелоуз Накамба
41 (п)   Джейкоб Рэмси
Удары
%
По воротам: 1
В створ:
Владение мячом
42%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 9
Удары
%
По воротам: 4
В створ:
Владение мячом
58%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 5
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'41
Филлипс на исполнение пробил со штрафного метров с 25-ти, но отправил мяч в руки голкиперу.
'40
Кортни Хос нарушил правила в центральной зоне у своей штрафной. Может быть опасный стандарт.
'37
Арбитр ознакомился с повтором момента и показал красную карточку Ливермору.
'35
Ливермор бросился в очень жесткий подкат в центре поля в ноги Грилишу. Вполне можно было и красную карточку тут показать, но пока это желтая карточки от арбитра.
'32
Бертран Траоре исполнил не самую лучшую подачу со штрафного с левого фланга атаки и мяч легко перехватил ближайший защитник.
'30
Ливермор навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Мартинес.
'28
Траоре навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу, но там никому из партнеров зацепиться за мяч не удалось.
'26
Грилиш получил пас на правом фланге атаки и исполнил подачу во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Джонстон.
'24
После подачи с правого фланга в центр штрафной хозяев пробил головой Уоткинс, но отправил мяч с выгодной позиции выше створа ворот.
'21
Ферлонг и Таргетт болезненно столкнулись друг с другом в центре поля. Однако, после паузы оба футболиста были готовы продолжать игру.
'19
Грилиш прокинул себе мяч на ход в центре поля и был остановлен откровенным фолом со стороны Сойерса. Арбитр ограничился устным предупреждением.
'17
Эль-Гази навесил с левого фланга атаки в чужую штрафную, но там надежно на выходе сыграл Джонстон.
'15
А теперь уже Макгинн получил возможность для удара с линии чужой штрафной, но отправил мяч выше цели.
'12
Макгинн попытался прорваться в чужую штрафную, но в решающий момент надежно сыграл против него в отборе Диангана.
'10
Филлипс исполнил не самую удачную подачу с углового в чужую штрафную и никакой опасности у чужих ворот не возникло.
'9
Грант опасно прострелил с правого фланга атаки в чужую штрафную, откуда Траоре вынес мяч на угловой.
'7
Диангана грубо сыграл в единоборстве поблизости от центра поля. Фол арбитр зафиксировал, но обошелся без желтой карточки.
'5
Гол! 0:1! Траоре навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где во вратарской Эль-Гази опередил голкипера и ударом в касание отправил мяч точно в цель.
'5
0:1. Эль-Гази («Астон Вилла») откликнулся на передачу Траоре: https://www.championat.com/video/222647/
'3
Стандартное положение заработали хозяева на левом фланге атаки. Однако, Филлипс неудачно низом отдал передачу в ближайшего соперника.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Вест Бромвич Альбион» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
'0
Промо матча «Вест Бромвич Альбион» — «Астон Вилла»: https://www.championat.com/video/222519/