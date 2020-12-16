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Трансляция
С конца
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'56
Робертсон у чужой штрафной отпасовал с левого фланга атаки в центр на Салаха, но тот неудачно пошел в дриблинг и момент упустил.
'54
'53
Кейн на силу пробил из-за пределов штрафной, но отправил мяч выше створа ворот.
'51
Кейн попытался ударом из-за пределов штрафной забросить мяч за спину Алиссону, но голкипер «Ливерпуля» сумел среагировать.
'49
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. На гол Салаха гости смогли ответить точным ударом Сона. Преимущество было на стороне «Ливерпуля», но свой единственный шанс смогли реализовать гости и потому цифры на табло у нас ничейные.
'45
Мане попытался самостоятельно прорваться мимо нескольких соперников вперед по левому флангу атаки, но в итоге быстро лишился мяча.
'43
Мане подхватил мяч на линии чужой штрафной, сместился ближе к центру и попытался пробить, но сильно ударить не получилось и мяч прилетел в руки Льорису.
'41
Фирмино сместился на левый фланг атаки и навесил в центр чужой штрафной, откуда мяч был вынесен на Александера-Арнольда, но тот затем далеко отпустил от себя мяч и момент упустил.
'39
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Снова длительное время контролируют мяч футболисты «Ливерпуля».
'37
Сон попытался прорваться вперед по левому флангу атаки, но был остановлен фолом со стороны Салаха. А подача со стандартного положения пришлась в руки Алиссону.
'36
'35
Салах попытался убежать в прорыв по правому флангу атаки, но наткнулся на Бергвейна и быстро лишился мяча.
'33
'33
'31
По-прежнему с явным преимуществом «Ливерпуля» развивается у нас игра. Явно растерянным выглядит на бровке поля Моуриньо.
'29
Кертис Джонс вошел в чужую штрафную, попытался пробить, но уверенно в рамке ворот сыграл Уго Льорис.
'27
'26
'25
Слишком быстро теряют мяч сейчас футболисты «Тоттенхэма». От этого совсем не получаются атаки у команды Моуриньо.
'23
Хендерсон исполнил подачу в чужую штрафную, где первым на мяче был один из защитников.
'21
После прострела с левого фланга атаки пробил в касание из центра чужой штрафной Салах, но отправил мяч в руки голкиперу.
'21
'19
Кейн пошел в обводку у чужой штрафной и сумел заработать угловой. Однако, подача с угла поля к опасному моменту не привела.
'17
Робертсон исполнил длинную передачу вперед по левому флангу атаки на Мане, но того сумел опередить Орье, выбив мяч за боковую линию поля.
'15
Мане забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды у чужой штрафной.
'13
Основная борьба идет у нас в центре поля сейчас. И пока совсем не видно было толковых атак в исполнении «Тоттенхэма».
'11
Момент у «Ливерпуля»! Робертсон навесил со стандартного положения в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Фирмино, но Льорис в прыжке выручил свою команду!
'11
'9
Бен Дэвис подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил в чужую штрафную, где первым на мяче был соперник.
'7
Мане попытался навесить с фланга в чужую штрафную, но там первым на мяче оказался соперник.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ливерпуля» с первых минут матча, но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'3
Робертсон исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
'0