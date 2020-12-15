- 288061 просмотр Установлен первый пациент, с которого началось распространение коронавируса в России
- 160248 просмотров Тихановская обсудила протесты в Белоруссии с президентом Германии
- 150161 просмотр «Зомби-версию» Анджелины Джоли осудили в Иране на 10 лет тюрьмы
- 118042 просмотра Первые девять попыток США поймать БЛА «Гремлин» в полете потерпели неудачу
- 108888 просмотров Японцы впервые показали вещество, доставленное с астероида
- 97276 просмотров Билл Гейтс считает, что человечество не вернется к нормальной жизни до 2022 года
- 94030 просмотров Названы лидирующие отрасли по закрытию малого бизнеса в 2020 году
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'90+5
'90+4
'90+4
Сумасшедшая концовка матча у нас! Сначала Де Брейне пробил со штрафного рядом со штангой, а затем и Стерлинг головой из вратарской отправил мяч в Джонстона!
'90+4
'90+2
'90+2
Момент у «Манчестер Сити»! Прошла подача с правого фланга во вратарскую, откуда пробил головой Гюндоган, но ногой Джонстон парировал этот мяч!
'90+2
'90+1
'90+1
Четыре минуты добавил арбитр к основному времени матча.
'90
Канселу получил пас на левом фланге атаки и навесил в чужую штрафную, но там уверенно на выходе сыграл Джонстон.
'88
Агуэро получил пас на правом краю чужой штрафной, на силу попытался пробить, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'86
Де Брейне на исполнение пробил со штрафного метров с 25-ти в угол ворот, но в прыжке Джонстон спас свою команду.
'84
Большими силами атакует «Манчестер Сити» в эти минуты матча, но пока никак не удается взломать гостевую оборону.
'82
Де Брейне приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'80
'77
Де Брейне навесил с углового с левого фланга во вратарскую, где первым на мяче был соперник.
'75
'75
'72
Де Брейне отпасовал низом в чужую штрафную на Фодена, но тот неудачно пошел в дриблинг и быстро лишилсяч мяча.
'70
'69
Родриго получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и на силу попытался пробить, но отправил мяч заметно выше цели.
'68
Де Брейне получил пас низом на краю вратарской и нанес удар с острого угла, но Джонстон ногой парировал этот мяч.
'68
'66
Родри навесил с правого фланга атаки на левый край чужой штрафной, где Менди в борьбе с Диангана лишь сбросил головой мяч в руки Джонстону.
'64
Родри получил пас от Гюндогана в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'62
Канселу исполнил невразумительную подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную и мяч улетел за лицевую линию поля.
'60
Жезус получил повреждение. Пауза была у нас в игре.
'58
Еще один момент у «Манчестер Сити»! Стерлинг оказался первым на мяч на краю вратарской, но пробил с близкой дистанции прямо в Джонстона!
'56
Жезус пробил головой из центра чужой штрафной после подачи с фланга, но отправил мяч с выгодной позиции выше створа ворот.
'56
'54
Гюндоган отпасовал низом в чужую штрафную на Де Брейне и тот попытался низом пробить, но отправил мяч мимо цели.
'52
Родри решился на удар с дальней дистанции, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'50
Канселу вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки, попытался прострелить в центр и мяч рикошетом от защитника полетел во вратарскую, после чего Джонстон был вынужден играть на выходе.
'48
Филлипс навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где Рубен Диаш в прыжке был первым на мяче.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
'45+1
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. На гол Гюндогана гости неожиданно смогли ответить точным ударом Аджайи. Тем интереснее нас ожидает игра уже после перерыва.
'43
'43
'40
'38
Де Брейне исполнил подачу с углового с левого фланга на правый край чужой штрафной, откуда в касание пробил Канселу, но отправил мяч мимо створа ворот.
'37
Де Брейне отпасовал низом в чужую штрафную на Фодена, но того встретил Аджайи и выбил мяч на угловой.
'35
Канселу подключился к атаке своей команды, решился на удар метров с 30-ти, но отправил мяч в руки голкиперу.
'32
Галлахер по центру приблизился к чужой штрафной, на исполнение пробил, но мяч пролетел рядом со штангой.
'30
'30
'28
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу, но неудачно пошел в дриблинг у чужой штрафной и быстро лишился мяча.
'26
Стерлинг получил пас от Менди на левом краю чужой штрафной, попытался на скорости обойти соперника, но в итоге сам же выпустил мяч за лицевую линию поля.
'24
Родри пробил головой после подачи с углового от Де Брейне, но отправил мяч выше створа ворот.
'23
Де Брейне попытался исполнить заброс с фланга в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой.
'20
Менди подключился к атаке своей команды, решился на удар из-за пределов штрафной, но отправил мяч рядом со штангой.
'18
Ожидаемо намного больше контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» в эти минуты матча, тогда как гости в основном обороняются.
'16
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу, прострелил низом в центр, но там О'Ши здорово сыграл на перехвате.
'14
Де Брейне отпасовал низом в чужую штрафную на Фодена, а тот забрался во вне игры.
'12
Де Брейне навесил со штрафного с левого фланга атаки во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Джонстон.
'11
Аджайи нарушил правила против Де Брейне на левом фланге атаки «Манчестер Сити».
'9
Момент у гостей! После удачного рикошета от Канселу зацепился за мяч в чужой штрафной Грант и нанес удар с выгодной позиции, но спас свою команду Эдерсон!
'9
'7
Де Брейне исполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Родри.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» на чужой половине поля, но пока без создания опасных моментов.
'3
Канселу попытался обыграться в стеночку с Де Брейне на правом фланге атаки, но ответный пас вышел слишком сильным и мяч ушел за пределы поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
'0