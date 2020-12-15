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Еще отстали: «Ман Сити» не смог переиграть «Вест Бромвич»

«Манчестер Сити» разошелся миром в АПЛ с «Вест Бромвичем»

«Манчестер Сити» в рамках 12-го тура Английской премьер-лиги принимал «Вест Бромвич» и не сумел удержать преимущество в счете, разойдясь с соперником миром. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
13-й тур  |   15 декабря 23:00   |  закончен
Манчестер Сити
1:1
Вест Бромвич Альбион
Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер | Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
Гюндоган 30'
Канселу 45+2'
Аке 90+4'
Галлахер 40'
Диаш 43' (авт)
Пелтье 90'
Гиббз 90+2'
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Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)    Эдерсон
22 (з)   Бенжамен Менди 75'
6 (з)   Натан Аке 90'
3 (з)   Рубен Диаш 43'
27 (з)   Жоау Канселу 45'
17 (п)   Кевин Де
8 (п)   Илкай Гюндоган 30'
16 (п)   Родриго Эрнандес
47 (п)   Филип Фоден 76'
7 (н)   Рахим Стерлинг
9 (н)   Габриэл Жезус
1 (в)   Сэм Джонстон
6 (з)   Олувасемилого Аджайи
2 (з)   Дарнелл Ферлонг
3 (з)   Киран Гиббз 90'
27 (з)   Дара О'Ши
10 (п)   Мэтт Филлипс 87'
19 (п)   Ромен Сойерс
18 (п)   Конор Галлахер 40'
8 (п)   Джейк Ливермор 80'
11 (п)   Грэйди Диангана
29 (н)   Карлан Ахирни-Грант 70'
Запасной состав
13 (в)   Закари Стеффен
2 (з)   Кайл Уолкер 75'
14 (з)   Эмерик Лапорт
20 (п)   Бернарду Силва
10 (н)   Серхио Агуэро 76'
26 (н)   Рияд Марез
21 (н)   Ферран Торрес
25 (в)   Дэвид Баттон
22 (з)   Ли Пелтье 87' 90'
20 (з)   Бранислав Иванович
17 (п)   Филип Кровинович 80'
13 (п)   Камил Гросицки
15 (н)   Чарльз Остин 70'
7 (н)   Каллум Робинсон
Удары
%
По воротам: 26
В створ:
Владение мячом
77%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 13
  • 3
  • 5
Удары
%
По воротам: 5
В створ:
Владение мячом
23%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 8
Трансляция
С начала С конца
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'90+5
Финальный свисток! 1:1 по итогам нашего матча. На гол Гюндогана гости ответили автоголом Рубена Диаша, после чего несмотря на все старания «Манчестер Сити» так и не удалось вырвать победный для себя результат.
'90+4
Аке получил желтую карточку за откровенную подножку.
'90+4
Сумасшедшая концовка матча у нас! Сначала Де Брейне пробил со штрафного рядом со штангой, а затем и Стерлинг головой из вратарской отправил мяч в Джонстона!
'90+4
Джонстон («Вест Бромвич») делает второй сейв подряд!: https://www.championat.com/video/222233/
'90+2
Сойерс также получил желтую карточку.
'90+2
Момент у «Манчестер Сити»! Прошла подача с правого фланга во вратарскую, откуда пробил головой Гюндоган, но ногой Джонстон парировал этот мяч!
'90+2
Джонстон ("Вест Бромвич") ногой вытаскивает удар Гюндогана!: https://www.championat.com/video/222231/
'90+1
Ли Пелтье получил желтую карточку за фол у своей штрафной.
'90+1
Четыре минуты добавил арбитр к основному времени матча.
'90
Канселу получил пас на левом фланге атаки и навесил в чужую штрафную, но там уверенно на выходе сыграл Джонстон.
'88
Агуэро получил пас на правом краю чужой штрафной, на силу попытался пробить, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'86
Де Брейне на исполнение пробил со штрафного метров с 25-ти в угол ворот, но в прыжке Джонстон спас свою команду.
'84
Большими силами атакует «Манчестер Сити» в эти минуты матча, но пока никак не удается взломать гостевую оборону.
'82
Де Брейне приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'80
Вышел на поле Кровинович вместо Ливермора.
'77
Де Брейне навесил с углового с левого фланга во вратарскую, где первым на мяче был соперник.
'75
Вышел на поле Агуэро вместо Фодена.
'75
Вышел на поле Уолкер вместо Менди.
'72
Де Брейне отпасовал низом в чужую штрафную на Фодена, но тот неудачно пошел в дриблинг и быстро лишилсяч мяча.
'70
Вышел на поле Остин вместо Гранта.
'69
Родриго получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и на силу попытался пробить, но отправил мяч заметно выше цели.
'68
Де Брейне получил пас низом на краю вратарской и нанес удар с острого угла, но Джонстон ногой парировал этот мяч.
'68
Де Брёйне («Ман Сити») наносит удар в ближний угол: https://www.championat.com/video/222229/
'66
Родри навесил с правого фланга атаки на левый край чужой штрафной, где Менди в борьбе с Диангана лишь сбросил головой мяч в руки Джонстону.
'64
Родри получил пас от Гюндогана в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'62
Канселу исполнил невразумительную подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную и мяч улетел за лицевую линию поля.
'60
Жезус получил повреждение. Пауза была у нас в игре.
'58
Еще один момент у «Манчестер Сити»! Стерлинг оказался первым на мяч на краю вратарской, но пробил с близкой дистанции прямо в Джонстона!
'56
Жезус пробил головой из центра чужой штрафной после подачи с фланга, но отправил мяч с выгодной позиции выше створа ворот.
'56
Жезус («Ман Сити») пробивает мимо ворот после углового: https://www.championat.com/video/222227/
'54
Гюндоган отпасовал низом в чужую штрафную на Де Брейне и тот попытался низом пробить, но отправил мяч мимо цели.
'52
Родри решился на удар с дальней дистанции, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'50
Канселу вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки, попытался прострелить в центр и мяч рикошетом от защитника полетел во вратарскую, после чего Джонстон был вынужден играть на выходе.
'48
Филлипс навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где Рубен Диаш в прыжке был первым на мяче.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Уже после свистка арбитра на перерыв желтую карточку успел получить Канселу.
'45+1
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. На гол Гюндогана гости неожиданно смогли ответить точным ударом Аджайи. Тем интереснее нас ожидает игра уже после перерыва.
'43
Гол! 1:1! Аджайи в суматохе на линии чужой штрафной после розыгрыша стандартного положения оказался первым на мяче и низом пробил c рикошетом от Рубена Диаша мимо Эдерсона в сетку ворот.
'43
1:1. Аджайи («Вест Бромвич») при помощи рикошета сравнивает счет: https://www.championat.com/video/222223/
'40
Галлахер получил желтую карточку за грубый фол в центре поля.
'38
Де Брейне исполнил подачу с углового с левого фланга на правый край чужой штрафной, откуда в касание пробил Канселу, но отправил мяч мимо створа ворот.
'37
Де Брейне отпасовал низом в чужую штрафную на Фодена, но того встретил Аджайи и выбил мяч на угловой.
'35
Канселу подключился к атаке своей команды, решился на удар метров с 30-ти, но отправил мяч в руки голкиперу.
'32
Галлахер по центру приблизился к чужой штрафной, на исполнение пробил, но мяч пролетел рядом со штангой.
'30
Гол! 1:0! Стерлинг получил пас на правом краю чужой штрафной, прострелил низом в центр на Гюндогана и тот ударом в касание отправил мяч точно в цель.
'30
1:0. Гюндоган («Ман Сити») с передачи Стерлинга открывает счет: https://www.championat.com/video/222221/
'28
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу, но неудачно пошел в дриблинг у чужой штрафной и быстро лишился мяча.
'26
Стерлинг получил пас от Менди на левом краю чужой штрафной, попытался на скорости обойти соперника, но в итоге сам же выпустил мяч за лицевую линию поля.
'24
Родри пробил головой после подачи с углового от Де Брейне, но отправил мяч выше створа ворот.
'23
Де Брейне попытался исполнить заброс с фланга в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой.
'20
Менди подключился к атаке своей команды, решился на удар из-за пределов штрафной, но отправил мяч рядом со штангой.
'18
Ожидаемо намного больше контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» в эти минуты матча, тогда как гости в основном обороняются.
'16
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу, прострелил низом в центр, но там О'Ши здорово сыграл на перехвате.
'14
Де Брейне отпасовал низом в чужую штрафную на Фодена, а тот забрался во вне игры.
'12
Де Брейне навесил со штрафного с левого фланга атаки во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Джонстон.
'11
Аджайи нарушил правила против Де Брейне на левом фланге атаки «Манчестер Сити».
'9
Момент у гостей! После удачного рикошета от Канселу зацепился за мяч в чужой штрафной Грант и нанес удар с выгодной позиции, но спас свою команду Эдерсон!
'9
Эдерсон («Ман Сити») парирует опасный удар Гранта: https://www.championat.com/video/222219/
'7
Де Брейне исполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Родри.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» на чужой половине поля, но пока без создания опасных моментов.
'3
Канселу попытался обыграться в стеночку с Де Брейне на правом фланге атаки, но ответный пас вышел слишком сильным и мяч ушел за пределы поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион»: https://www.championat.com/video/222187/