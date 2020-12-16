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Трансляция
С конца
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'90+4
Матч окончен! «Эвертон» обыграл «Лестер Сити» — 2:0. В первом тайме отличился Ришарлисон, а после перерыва голом отметился Холгейт. «Лисы» хоть и больше владели мячом, но за всю игру ничего опасного не создали. Команда Карло Анчелотти одержала вторую победу подряд и поднялась на пятое место в АПЛ. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
'90+2
'90
Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'90
'87
'85
Арбитр посмотрел повтор и отменил решение! Не было фола против Переса.
'85
'84
'83
Пенальти в ворота «Эвертона»! Перес вошёл в штрафную, поставил корпус и упал после контакта с Гомешем!
'81
Ришарлисон убежал в контратаку и заработал угловой.
'79
Перес дошёл до лицевой и сделал передачу в штрафную, но Мина заблокировал удар Варди с пяти метров!
'77
Айуоби совершил рывок по флангу и выкатил мяч в центр штрафной, Сигурдссон в касание пробил выше перекладины!
'75
И почти не доходит мяч до Варди. Блекло в атаке выглядит «Лестер».
'73
'72
'72
'70
Сигурдссон выполнил подачу со штрафного! Фофана выиграл борьбу, не пустив Айуоби к мячу.
'68
Фухс врезался в Ришарлисона. Бразилец прилёг на газон и просит помощи медиков.
'66
По-прежнему много владеет мячом «Лестер», но нет моментов. Не доходит дело до ударов.
'64
'62
'60
Мэддисон с фланга сделал заброс во вратарскую, но не дошёл мяч до Варди. Отбились гости.
'58
Джастин в борьбе за мяч выставил руку и попал по лицу Ришарлисону. Но обошлось без карточки.
'56
«Лестер» подолгу разыгрывает мяч возле чужой штрафной, но нет ударов. «Ириски» всё перекрывают.
'54
Мэддисон навесил с углового, Тилеманс подобрал отскок возле штрафной и пробил выше перекладины.
'52
Ундер накрутил защитника на фланге и прострелил низом в штрафную! Холгейт перехватил и вынес мяч.
'50
Атака «Лестера» правым флангом, Джастин дошёл до лицевой, но ему помешали прострелить в штрафную.
'49
'48
'46
Стартовал второй тайм!
'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «Эвертона» после 45 минут. В равной борьбе прошёл первый тайм, но «ирискам» удалось реализовать свой момент — голом отметился Ришарлисон.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
«Эвертон» в концовке забрал мяч под свой контроль.
'41
'39
Аллан получил повреждение и прилёг на газон. Видимо, что-то с задней поверхностью бедра.
'38
«Лисы» убежали в контратаку, Ундер из-за пределов штрафной пробил в нижний угол — Ольсен в падении накрыл мяч.
'37
Калверт-Льюин откликнулся на подачу с углового и пробил головой из вратарской! Шмейхель намертво забрал мяч.
'35
Сигурдссон с углового навесил в центр штрафной, Фухс выиграл борьбу и вынес мяч в сторону.
'33
Атака гостей правым флангом, Ндиди здорово отработал и помешал Айуоби прострелить в штрафную.
'31
Варди открылся в штрафной и получил пас, но арбитр свистнул офсайд.
'29
По владению мячом преимущество у «Лестера» — 57% на 43%. И по ударам впереди «лисы» — 3:2 (в створ — 1:1).
'27
Пропустив гол, «Лестер» запер соперника на чужой половине поля. Много владеют мячом «лисы».
'25
Ундер сыграл на подборе возле чужой штрафной, сместился к центру и пробил! Мяч после рикошета пролетел рядом с девяткой.
'23
Ответ «Лестера»! Варди откликнулся на подачу Джастина и пробил головой с центра штрафной — Ольсен забрал мяч!
'21
'21
'19
Калверт-Льюин вошёл в штрафную, полез в обводку и упал в борьбе с Ндиди. Но всё было в рамках правил.
'17
Гости провели быструю атаку и заработали угловой. «Лисы» вынесли мяч после подачи Сигурдссона.
'15
'14
Сигурдссон выполнил подачу с углового, но «лисы» выиграли борьбу и спокойно вынесли мяч.
'12
В позиционной атаке «Лестер», Мэддисон сделал зарос в штрафную и мяч прилетел в руки Ольсену.
'10
Ундер забежал по флангу, качнул защитника и навесил — мяч улетел к угловому флажку.
'8
Мэддисон! Дошёл до штрафной и хлёстко пробил — Кин заблокировал, и мяч после рикошета улетел в аут.
'6
«Лестер» забрал мяч и спокойно перекатывает его в центре поля. Невысокий темп в игре.
'4
Сигурдссон сделал длинный заброс к чужой штрафной! Шмейхель далеко выбежал из ворот, опередив Калверт-Льюина.
'2
«Лисы» провели быструю атаку по центру, Варди сделал скидку на Тилеманса, который в касание пробил из-за дуги — мяч пролетел рядом со штангой!
'1
Матч начался! «Ириски» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
'0