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Трансляция
С конца
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'90+8
Матч окончен! «Вулверхэмптон» на своём поле вырвал победу у «Челси» — 2:1. Лондонцы вышли вперёд после гола Жиру, но затем «волки» собрались и ответили точным ударом Поденсе, а в компенсированное время Нету забил победный мяч. Команда Фрэнка Лэмпарда потерпела второе поражение подряд. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
'90+8
Момент! Нету в контратаке по флангу убежал от Джеймса, ворвался в штрафную и пробил с острейшего угла — мяч зацепил штангу!
'90+7
Лондонцы заработали угловой и почти всей командой прибежали на подачу, но «волки» отбились.
'90+5
'90+5
'90+4
'90+2
Боли лежит на газоне и держится за ногу. Что-то с задней поверхностью бедра — нужна помощь медиков.
'90
Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
'90
'88
Менди вышел из ворот и забрал мяч после длинного заброса Невеша.
'86
Перешла борьба в центр поля. Аккуратно действуют команды, никто не рискует.
'85
'84
Ковачич освободился от опеки и пробил с дальней дистанции! Мяч после рикошета прилетел в руки Патрисиу.
'82
'82
'81
Нету дошёл до штрафной, обыграл Канте и упал в борьбе с Джеймсом! Будет просмотр момента!
'78
«Волки» провели быструю атаку правым флангом, Траоре прострелил в штрафную — мяч заметался перед воротами, но не дошло дело до удара.
'77
'75
Штрафной для «Челси» в 27 метрах от ворот. Джеймс на исполнение пробил поверх стенки — Руй Патрисиу переместился и спокойно забрал мяч.
'73
Вернер убежал по левому флангу, полез в обводку, наткнулся на Боли и потерял мяч.
'71
'71
'68
Медики минут пять приводили Траоре в чувства. Адама хромал, но разбегался и готов продолжить игру.
'66
'66
'64
«Волки» разыграли угловой, Нету навесил во вратарскую, но лондонцы спокойно выбили мяч.
'63
Жиру сзади зарядил по ногам Траоре. Адама захромал — как бы обратную замену не пришлось делать «волкам».
'61
'60
'57
Хаверц накрутил защитника на фланге и прострелил низом в штрафную — «волки» перехватили и вынесли мяч.
'55
В контратаку убежали «волки»! Педру Нету сделал перевод в штрафную, а Силва выскочил а ворота и с нескольких метров переправил мяч в сетку. Но арбитр усмотрел офсайд — гол не засчитан.
'53
Вернер и Хаверц разыграли мяч на левом фланге, Кай полез в обводку и потерял мяч в борьбе с защитником.
'51
«Челси» не сбавляет обороты. Лондонцы заперли соперника возле чужой штрафной.
'49
'49
'48
Коди неудачно выбил мяч после подачи с фланга, Джеймс подкараулил отскок, но пробил выше перекладины.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
'45+1
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом «Челси». Лондонцы больше владели мячом и имели два хороших момента, но подвела реализация. Отдохнём!
'45
Шанс у «Челси»! Зума высоко выпрыгнул и пробил головой после навеса с углового — мяч угодил в перекладину, а Жиру с двух метров пробил рядом со штангой!
'45
'43
Маунт совершил сольный проход по флангу и прострелил низом на ближнюю штангу — Марсал перехватил мяч.
'41
Пулишич получил пас в штрафной, собрал на себя трёх соперников и заработал угловой.
'39
Маунт выполнил подачу с фланга — Коди выиграл борьбу у Жиру, не позволив французу пробить головой с центра штрафной.
'37
Лондонцы неспешно перекатывают мяч на чужой половине поля. Но хозяева активно прессингуют и не позволяют бить по воротам.
'35
Пулишича сбили на левом фланге. Чилиуэлл со штрафного вырезал подачу на дальнюю штангу, но Вернера не пустили к мячу.
'33
'32
Чилиуэлл с фланга вырезал подачу в штрафную, Жиру поборолся и сделал скидку на Вернера, но его удар был заблокирован.
'31
Контратака хозяев, Семеду решился на удар с дальней дистанции — мяч улетел на трибуну.
'28
Маунт по флангу рванул в свободную зону и прострелил низом в штрафную, но не дошёл мяч до Жиру.
'26
Вернер и Жиру разыграли мяч перед штрафной, но не удалось пройти оборону «волков».
'24
По ударам преимущество у «Вулверхэмптона» — 5:3 (в створ — 2:0). А по владению мячом впереди «Челси» — 56% на 44%.
'22
«Волки» разыграли по центру, Рубен Невеш из-за штрафной хлёстко пробил в нижний угол — Менди в падении отразил мяч в сторону!
'20
Опасно! Чилуэлл с углового навесил во вратарскую, Жиру выпрыгнул выше всех и пробил головой над перекладиной!
'20
'19
Канте сделал перевод в штрафную, Пулишич навесил на дальнюю штангу — хозяева вынесли мяч в сторону.
'17
Не идут подачи у «Челси». Хозяева без проблем выигрывают борьбу в воздухе — вот и отбились после очередного углового.
'15
Вернер здорово поборолся в штрафной — Хаверц подхватил мяч, легко обыграл Боли, прострелил и заработал угловой.
'13
Штрафной для «Челси» на правом фланге. Чилуэлл вырезал подачу на 11-метровую отметку, но хозяева без проблем вынесли мяч.
'11
Пулишич сделал передачу в штрафную, Жиру догнал мяч у лицевой и прострелил точно в руки Патрисиу.
'9
Патрисиу, играя на выходе, врезался в Боли. Но помощь медиков не понадобилась — продолжается игра.
'7
Коди по центру рванул в свободную зону и пробил с 35 метров! Мяч свалился с ноги и улетел в сторону.
'5
Футболисты «Вулверхэмптона» активно проводят стартовые минуты, разыгрывая мяч на чужой половине поля.
'3
Семеду сместился к центру, сыграл в стенку с партнёром и пробил с дальней дистанции! Тьяго Силва выставил ногу и мяч улетел на угловой.
'1
Матч начался! Лондонцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Челси». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
'0