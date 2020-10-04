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Трансляция
С конца
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'75
'72
Диогу Жота попытался на дриблинге прорваться в чужую штрафную, но сыграл неудачно и отдал мяч сопернику.
'70
Трезеге перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'68
'68
'66
'63
Грилиш вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил в центр чужой штрафной, где никого из партнеров не оказалось.
'61
'61
'60
'60
'57
Джо Гомес исполнил длинную передачу к чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
'55
'55
'53
Росс Баркли вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч выше цели.
'51
Уоткинс прошел вперед по флангу и навесил во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Адриан.
'49
Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'47
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 4:1 по итогам первого тайма нашего матча. Разгромную пока победу одерживает «Астон Вилла» благодаря хет-трику Уоткинса и еще одному голу Макгинна, на что гости пока смогли ответить только одним точным ударом Салаха. После перерыва «Ливерпулю» нужно совершить настоящее чудо, чтобы спасти этот матч.
'45+1
Робертсон получил передачу на углу вратарской и нанес удар, но Мартинес выручил свою команду.
'45
Три минуты добавил арбитр к первому тайму.
'43
Диогу Жота прошел вперед по левому флангу, попытался навесить в центр, но послал мяч слишком сильно и неточно за лицевую линию поля.
'40
'39
'38
'35
'35
'34
Еще один момент у «Астон Виллы»! Баркли прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и нанес удар с острого угла, но вышло в ногу Адриану!
'33
'33
'32
Момент у «Астон Виллы»! После передачи с левого фланга прорвался по центру в чужую штрафную Баркли, но пробил затем рядом со штангой!
'31
Ван Дейк исполнил длинную диагональную передачу на левый фланг атаки, где Робертсон попытался прокинуть себе мяч на ход, но вышло на соперника.
'29
Момент у «Ливерпуля»! Диогу Жота сместился с левого фланга атаки ближе к центру у чужой штрафной и исполнил удар под перекладину ворот, но спас свою команду Мартинес!
'27
Ван Дейку досталось по лицу в единоборстве с Трезеге на правом фланге атаки хозяев. Тем не менее это будет аут для «Астон Виллы».
'25
Диогу Жота оказался первым на подборе у чужой штрафной, слета пробил, но вышло в руки голкиперу.
'23
'22
'20
Фирмино прорвался мимо нескольких соперников в чужую штрафную с левого фланга атаки и пробил с острого угла, но Мартинес спас свою команду.
'18
Фирмино отпасовал низом на Кейта в чужой штрафной и тот в касание пробил, но угодил в ближайшего соперника.
'16
Александер-Арнольд подключился к атаке своей команды по правому флангу, попытался навесить в центр, но рикошетом от Таргетта мяч ушел в аут.
'14
После стеночки с Жота ворвался в чужую штрафную с левого фланга атаки Робертсон и опасно прострелил в центр, но вышло на соперника.
'12
Кейта вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'10
Трезеге прошел вперед по правому флангу атаки и прострелил низом в центр, но там первым на мяче был соперник.
'8
Еще один момент у «Астон Виллы»! Грилиш передачей низом с угла штрафной нашел в центре владений Адриана свободного Баркли, но тот пробил затем из убойной позиции неточно!
'6
Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил на ближнюю штангу, где первым на мяче был соперник.
'4
'4
'3
Несколько подряд атак организовали хозяева с подачами в чужую штрафную, но до завершающего удара дело так и не дошло.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.
'0