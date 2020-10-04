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Остановить чемпиона: «Астон Вилла» громит «Ливерпуль». LIVE

АПЛ. 4-й тур. «Астон Вилла» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

В матче 4-го тура Английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» принимает «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
4-й тур  |   04 октября 21:15   |  2 тайм
Астон Вилла
7:2
Ливерпуль
Стадион «Вилла Парк», Бирмингем | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Уоткинс 4'
Уоткинс 22'
Макгинн 35'
Уоткинс 39'
Луис 46'
Баркли 55'
Грилиш 66'
Грилиш 75'
Салах 33'
ван Дейк 38'
Салах 60'
Подробная статистика матча
Основные составы
26 (в)   Дамиан Мартинес
18 (з)   Мэтт Таргетт
5 (з)   Тайрон Мингс
4 (з)   Эзри Конса
20 (п)   Росс Баркли 55'
2 (п)   Мэтти Кэш
7 (п)   Джон Макгинн 35'
6 (п)   Дуглас Луис 46'
10 (п)   Джек Грилиш 66' 75'
17 (п)   Махмуд Хассан
11 (н)   Олли Уоткинс 4' 22' 39'
13 (в)    Адриан
12 (з)   Джозеф Гомес 61'
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван 38'
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
3 (п)    Фабиньо
8 (п)   Наби Кейта 46'
9 (н)   Роберто Фирмино
20 (н)   Диогу Жота
11 (н)   Мохамед Салах 33' 60'
Запасной состав
12 (в)   Джед Стир
27 (з)   Ахмед Эль-Мухамади
21 (п)   Анвар Эль-Гази
14 (п)   Конор Хурихейн
19 (п)   Марвелоуз Накамба
15 (н)   Бертран Траоре
39 (н)   Кинан Дэвис
62 (в)   Кивин Келлехер
76 (з)   Неко Уильямс
17 (п)   Кёртис Джонс 61'
7 (п)   Джеймс Милнер
14 (п)   Джордан Хендерсон
18 (н)   Такуми Минамино 46'
27 (н)   Дивок Ориги
Трансляция
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'75
Гол! 7:2! Макгинн передачей от центра поля к чужой штрафной вывел один на один Грилиша и тот уверенным ударом поразил ближний угол ворот.
'72
Диогу Жота попытался на дриблинге прорваться в чужую штрафную, но сыграл неудачно и отдал мяч сопернику.
'70
Трезеге перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'68
Вышел на поле Милнер.
'68
Ушел с поля Фирмино.
'66
Гол! 6:2! Джек Грилиш вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, на силу пробил и мяч рикошетом от Фабиньо залетел в ближний угол ворот Адриана.
'63
Грилиш вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил в центр чужой штрафной, где никого из партнеров не оказалось.
'61
Вышел на поле Кертис Джонс.
'61
Ушел с поля Джо Гомес.
'60
Гол! 5:2! Фирмино отпасовал низом на линию чужой штрафной, откуда Салах в касание пробил точно в угол ворот.
'60
5:2. Салах («Ливерпуль») делает дубль и отыгрывает еще один мяч: https://www.championat.com/video/219763/
'57
Джо Гомес исполнил длинную передачу к чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
'55
Гол! 5:1! Баркли получил передачу на левом фланге атаки у чужой штрафной, на силу пробил и мяч после рикошета от Александера-Арнольда залетел в дальний угол ворот.
'55
5:1. Баркли («Астон Вилла») забивает в свое дебютном матче: https://www.championat.com/video/219761/
'53
Росс Баркли вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч выше цели.
'51
Уоткинс прошел вперед по флангу и навесил во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Адриан.
'49
Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'47
Дуглас Луис получил желтую карточку за грубый фол против Минамино в центре поля.
'46
Вышел на поле Минамино.
'46
Ушел с поля Наби Кейта.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 4:1 по итогам первого тайма нашего матча. Разгромную пока победу одерживает «Астон Вилла» благодаря хет-трику Уоткинса и еще одному голу Макгинна, на что гости пока смогли ответить только одним точным ударом Салаха. После перерыва «Ливерпулю» нужно совершить настоящее чудо, чтобы спасти этот матч.
'45+1
Робертсон получил передачу на углу вратарской и нанес удар, но Мартинес выручил свою команду.
'45
Три минуты добавил арбитр к первому тайму.
'43
Диогу Жота прошел вперед по левому флангу, попытался навесить в центр, но послал мяч слишком сильно и неточно за лицевую линию поля.
'40
Гол! 4:1! После удачно разыгранного стандартного положения Трезеге оказался в одиночестве на левом краю чужой штрафной и отпасовал во вратарскую, где Уоткинс без сопротивления расстрелял пустые ворота.
'39
4:1. Уоткинс («Астон Вилла») оформляет хет-трик!: https://www.championat.com/video/219755/
'38
Баркли устремился в скоростной прорыв от центра поля и был остановлен откровенным фолом со стороны ван Дейка.
'35
Гол! 3:1! Баркли навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда мяч был вынесен прямо на Макгинна и тот в касание пробил, после чего рикошетом от ван Дейка мяч по неожиданной для вратаря траектории залетел в сетку ворот.
'35
3:1. Макгинн («Астон Вилла») забивает при помощи рикошета: https://www.championat.com/video/219759/
'34
Еще один момент у «Астон Виллы»! Баркли прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и нанес удар с острого угла, но вышло в ногу Адриану!
'33
Гол! 2:1! Жота отпасовал с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где был блокирован удар Наби Кейта, но мяч отлетел к свободному Салаху и тот ударом с выгодной позиции расстрелял ворота.
'33
2:1. Салах («Ливерпуль») отыгрывает один мяч: https://www.championat.com/video/219753/
'32
Момент у «Астон Виллы»! После передачи с левого фланга прорвался по центру в чужую штрафную Баркли, но пробил затем рядом со штангой!
'31
Ван Дейк исполнил длинную диагональную передачу на левый фланг атаки, где Робертсон попытался прокинуть себе мяч на ход, но вышло на соперника.
'29
Момент у «Ливерпуля»! Диогу Жота сместился с левого фланга атаки ближе к центру у чужой штрафной и исполнил удар под перекладину ворот, но спас свою команду Мартинес!
'27
Ван Дейку досталось по лицу в единоборстве с Трезеге на правом фланге атаки хозяев. Тем не менее это будет аут для «Астон Виллы».
'25
Диогу Жота оказался первым на подборе у чужой штрафной, слета пробил, но вышло в руки голкиперу.
'23
Гол! 2:0! Джек Грилиш здорово исполнил передачу вперед по левому флангу атаки на Уоткинса. Олли получил свободное пространство, вошел в чужую штрафную и пробил точно в дальний верхний угол ворот.
'22
2:0. Олли Уоткинс («Астон Вилла») оформляет дубль!: https://www.championat.com/video/219749/
'20
Фирмино прорвался мимо нескольких соперников в чужую штрафную с левого фланга атаки и пробил с острого угла, но Мартинес спас свою команду.
'18
Фирмино отпасовал низом на Кейта в чужой штрафной и тот в касание пробил, но угодил в ближайшего соперника.
'16
Александер-Арнольд подключился к атаке своей команды по правому флангу, попытался навесить в центр, но рикошетом от Таргетта мяч ушел в аут.
'14
После стеночки с Жота ворвался в чужую штрафную с левого фланга атаки Робертсон и опасно прострелил в центр, но вышло на соперника.
'12
Кейта вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'10
Трезеге прошел вперед по правому флангу атаки и прострелил низом в центр, но там первым на мяче был соперник.
'8
Еще один момент у «Астон Виллы»! Грилиш передачей низом с угла штрафной нашел в центре владений Адриана свободного Баркли, но тот пробил затем из убойной позиции неточно!
'6
Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил на ближнюю штангу, где первым на мяче был соперник.
'4
Гол! 1:0! Адриан грубо ошибся с передачей во вратарской, подарив мяч Грилишу. Джек тут же отпасовал в центр на Уоткинса и тот спокойно расстрелял ворота с линии вратарской.
'4
1:0. Уоткинс («Астон Вилла») забивает после привоза Адриана: https://www.championat.com/video/219747/
'3
Несколько подряд атак организовали хозяева с подачами в чужую штрафную, но до завершающего удара дело так и не дошло.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.
'0
Промо матча «Астон Вилла» — «Ливерпуль»: https://www.championat.com/video/219659/