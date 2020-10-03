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Трансляция
С конца
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'20
«Челси» провёл атаку в быстром прорыве, Хаверц из центра покатил мяч к левому краю штрафной, откуда Вернер пробил в ближний угол ворот — Гуайта на месте!
'19
Вылетели «орлы» в контратаку усилиями Таунсенда, но соперник успел сесть в оборону.
'17
Чилвел подключился в атаку, левым краем прорвался с мячом в штрафную «Пэлас», но уже у лицевой его остановили.
'15
Канте взял на себя инициативу и решил взбодрить эту игру дальним ударом — выше ворот.
'13
Неспешно хозяева перекатывают мяч на половине поля соперника. Гости синхронно двигают свою плотную линию обороны.
'11
«Челси» не предлагает сопернику высоких скоростей. Пока игра проходит без моментов у ворот.
'9
После заброса в штрафную «Пэлас» Абрахам попытался пробить головой, но мяч лишь скользнул по макушке!
'8
«Челси» попал под высокий прессинг соперника, но довольно легко его разбил — помогли точные передачи в касание.
'6
Второй корнер разыграли хозяева, но неудачно — фол в атаке зафиксировал Майкл Оливер.
'5
«Челси» по-хозяйски начинает встречу, забрав мяч под свой контроль.
'3
Хозяева заработали первый угловой в матче, но Айю головой выбил мяч за штрафную, прервав подачу Чилвела от флажка.
'2
Случилась небольшая оплошность обороны «Челси», но «Пэлас» ничего не придумал после перехвата мяча.
'1
Дан свисток к началу матча! Гости получили право разыграть мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура АПЛ: «Челси» — «Кристал Пэлас». Начало лондонского дерби запланировано на 14:30 по московскому времени.
'0