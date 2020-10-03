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Челси Кристал Пэлас

После фиаско в Кубке: «Челси» принимает «Пэлас». LIVE

АПЛ. 4-й тур. «Челси» — «Кристал Пэлас». ОНЛАЙН

«Челси» принимает «Кристал Пэлас» в матче 4-го тура Английской премьер-лиги. Накануне подопечные Фрэнка Лэмпарда обидно проиграли по пенальти «Тоттенхэму» в Кубке английской лиги и теперь горят желанием исправиться. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
4-й тур  |   03 октября 14:30   |  1 тайм
Челси
0:0
Кристал Пэлас
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Эдуард Менди
21 (з)   Бенджамин Чилвел
15 (з)   Курт Зума
6 (з)   Тьяго Силва
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
29 (п)   Кай Хаверц
5 (п)    Жоржиньо
7 (п)   Н'Голо Канте
11 (н)   Тимо Вернер
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
9 (н)   Тэмми Абрахам
31 (в)   Висенте Гуайта
2 (з)   Джоэл Уорд
27 (з)   Тайрик Митчелл
12 (з)   Мамаду Сако
8 (п)   Шейку Куйяте
25 (п)   Эберечи Эзе
22 (п)   Джеймс Маккарти
18 (п)   Джеймс Макартур
10 (п)   Эндрос Таунсенд
9 (н)   Джордан Айю
11 (н)   Уилфрид Заха
Запасной состав
1 (в)   Кепа Аррисабалага
14 (з)   Фикайо Томори
24 (з)   Рис Джеймс
17 (п)   Матео Ковачич
19 (п)   Мэйсон Маунт
10 (п)   Кристиан Пулишич
18 (н)   Оливье Жиру
13 (в)   Уэйн Хеннесси
6 (з)   Скотт Данн
34 (з)   Мартин Келли
7 (п)   Максимилиан Мейер
4 (п)   Лука Миливоевич
44 (п)   Жайро Ридевальд
20 (н)   Кристиан Бентеке
Удары
%
По воротам: 3
В створ:
Владение мячом
83%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 3
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
17%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 3
Трансляция
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'20
«Челси» провёл атаку в быстром прорыве, Хаверц из центра покатил мяч к левому краю штрафной, откуда Вернер пробил в ближний угол ворот — Гуайта на месте!
'19
Вылетели «орлы» в контратаку усилиями Таунсенда, но соперник успел сесть в оборону.
'17
Чилвел подключился в атаку, левым краем прорвался с мячом в штрафную «Пэлас», но уже у лицевой его остановили.
'15
Канте взял на себя инициативу и решил взбодрить эту игру дальним ударом — выше ворот.
'13
Неспешно хозяева перекатывают мяч на половине поля соперника. Гости синхронно двигают свою плотную линию обороны.
'11
«Челси» не предлагает сопернику высоких скоростей. Пока игра проходит без моментов у ворот.
'9
После заброса в штрафную «Пэлас» Абрахам попытался пробить головой, но мяч лишь скользнул по макушке!
'8
«Челси» попал под высокий прессинг соперника, но довольно легко его разбил — помогли точные передачи в касание.
'6
Второй корнер разыграли хозяева, но неудачно — фол в атаке зафиксировал Майкл Оливер.
'5
«Челси» по-хозяйски начинает встречу, забрав мяч под свой контроль.
'3
Хозяева заработали первый угловой в матче, но Айю головой выбил мяч за штрафную, прервав подачу Чилвела от флажка.
'2
Случилась небольшая оплошность обороны «Челси», но «Пэлас» ничего не придумал после перехвата мяча.
'1
Дан свисток к началу матча! Гости получили право разыграть мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура АПЛ: «Челси» — «Кристал Пэлас». Начало лондонского дерби запланировано на 14:30 по московскому времени.
'0
Промо матча «Челси» — «Кристал Пэлас»: https://www.championat.com/video/219607/