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Лидс Юнайтед Манчестер Сити

Протестировать новичка: «Манчестер Сити» забил «Лидсу». LIVE

АПЛ. 4-й тур. «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

Новичок высшего дивизиона «Лидс» принимает «Манчестер Сити» в матче 4-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
4-й тур  |   03 октября 19:30   |  2 тайм
Лидс Юнайтед
1:1
Манчестер Сити
Стадион «Элланд Роуд», Лидс | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Бэмфорд 12'
Родриго 59'
Стерлинг 17'
Менди 36'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Иллан Меслье
15 (з)   Стюарт Даллас
6 (з)   Лиам Купер
5 (з)   Робин Кох
2 (з)   Люк Эйлинг
23 (п)   Калвин Филлипс
43 (п)   Матеуш Клих
11 (н)   Тайлер Робертс 56'
10 (н)   Эгзиян Алиоски 46'
17 (н)   Элдер Кошта
9 (н)   Патрик Бэмфорд 12'
31 (в)    Эдерсон
2 (з)   Кайл Уолкер
22 (з)   Бенжамен Менди 36'
14 (з)   Эмерик Лапорт
3 (з)   Рубен Диаш
47 (п)   Филип Фоден
16 (п)   Родриго Эрнандес
17 (п)   Кевин Де
26 (н)   Рияд Марез
7 (н)   Рахим Стерлинг 17'
21 (н)   Ферран Торрес 65'
Запасной состав
25 (в)   Элия Каприле
21 (з)   Паскаль Стрёйк
24 (з)   Лейф Дэвис
14 (з)   Диего Льоренте
46 (п)   Джейми Шаклтон
7 (н)   Иан Поведа 46'
20 (н)    Родриго 56' 59'
13 (в)   Закари Стеффен
6 (з)   Натан Аке
5 (з)   Джон Стоунс
20 (п)   Бернарду Силва 65'
80 (п)   Коул Палмер
25 (п)    Фернандиньо
48 (н)   Лиам Дилап
Удары
%
По воротам: 8
В створ:
Владение мячом
56%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 2
  • 6
Удары
%
По воротам: 16
В створ:
Владение мячом
44%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 3
  • 11
Трансляция
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'67
Бернарду Силва сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч мимо цели.
'65
Вышел на поле Бернарду Силва.
'65
Ушел с поля Ферран Торрес.
'63
Подача с угла поля от Мареза в центр чужой штрафной опасной не получилась.
'62
Де Брейне получил передачу у чужой штрафной, попытался пойти в дриблинг и сумел заработать угловой.
'59
Гол! 1:1! После подачи с углового с левого фланга ошибся на выходе Эдерсон и Родриго отправил мяч в пустые ворота!
'59
1:1. Морено («Лидс») сравнивает счет после углового удара: https://www.championat.com/video/219645/
'57
Вышел на поле Родриго.
'57
Ушел с поля Робертс.
'56
Снова больше контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити». Под диктовку гостей проходит у нас игра.
'54
Де Брейне исполнил неудачную подачу со штрафного с левого фланга атаки. Мяч стал легкой добычей для вратаря.
'52
Эйлинг получил передачу на правом краю чужой штрафной, попытался навесить в центр, но отправил мяч далеко за пределы поля.
'50
Спокойно развивается у нас игра сейчас. Поочередно команды контролируют мяч.
'48
Поведа попытался исполнить подачу в чужую штрафную и после рикошета от соперника заработал угловой. Однако, подача с угла поля опасной не получилась.
'46
Вышел на поле Поведа.
'46
Ушел с поля Алиоски.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Доминирует пока «Манчестер Сити» и вполне заслуженно ведет в счете. При этом совсем не безнадежно смотрится «Лидс Юнайтед».
'44
Элдер Кошта при попытке прострелить с правого края чужой штрафной в центр заработал угловой. Однако, подача с угла поля от Филлипса опасной не получилась.
'42
Стерлинг перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'40
Фоден вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и на силу пробил, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот.
'38
В ходе быстрой контратаки «Манчестер Сити» ворвался в чужую штрафную с левого фланга атаки Стерлигн, но затем неудачно пошел в дриблинг и лишился мяча.
'36
Менди получил желтую карточку за подножку сопернику поблизости от центра поля.
'35
Фоден отпасовал низом вперед по правому флангу атаки на Торреса и тот прострелил во вратарскую, где надежно на выходе сыграл голкипер.
'33
Менди исполнил передачу на левый край чужой штрафной, где во вне игры забрался Стерлинг.
'31
Матеуш Клих исполнил заброс в чужую штрафную, но там надежно на перехвате сыграл Эдерсон.
'29
С преимуществом «Манчестер Сити» по-прежнему развивается у нас игра, тогда как «Лидс» вынужден в основном обороняться.
'27
Лапорт исполнил длинную передачу на правый фланг атаки, но там был первым на мяче соперник.
'25
Менди прошел вперед по левому флангу атаки и затем попытался отпасовать в центр, но угодил в Филлипса и мяч ушел в аут.
'23
Бэмфорд получил передачу на левом краю чужой штрафной и попытался пробить, но отправил мяч далеко от цели.
'21
Стерлинг приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, отпасовал низом в центр на Фодена, но тот пробил затем неточно.
'19
Вполне справедливо удалось выйти вперед «Манчестер Сити». Под диктовку гостей проходит у нас игра.
'17
Гол! 0:1! Стерлинг вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и прицельно пробил в дальний нижний угол ворот!
'17
0:1. Стерлинг («Ман Сити») забивает отличным ударом: https://www.championat.com/video/219643/
'15
Момент у «Лидса»! После подачи с правого фланга атаки сумел пробить головой Алиоски метров с 10-ти, но отправил мяч мимо цели!
'13
Бэмфорд получил желтую карточку за грубую игру против Лапорта.
'11
Де Брейне вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но сумел заблокировать его удар ближайший соперник.
'9
Ферран Торрес навесил с фланга в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'7
Два кряду угловых заработали и разыграли футболисты «Манчестер Сити», но все без видимого успеха у чужих ворот.
'5
Штанга! Де Брейне исполнил удар со штрафного в левую штангу ворот Меслье!
'3
Кайл Уолкер получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и в касание нанес удар, но после рикошета мяч ушел на угловой.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
'0
Промо матча «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити»: https://www.championat.com/video/219611/