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Трансляция
С конца
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'67
Бернарду Силва сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч мимо цели.
'65
'65
'63
Подача с угла поля от Мареза в центр чужой штрафной опасной не получилась.
'62
Де Брейне получил передачу у чужой штрафной, попытался пойти в дриблинг и сумел заработать угловой.
'59
'59
'57
'57
'56
Снова больше контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити». Под диктовку гостей проходит у нас игра.
'54
Де Брейне исполнил неудачную подачу со штрафного с левого фланга атаки. Мяч стал легкой добычей для вратаря.
'52
Эйлинг получил передачу на правом краю чужой штрафной, попытался навесить в центр, но отправил мяч далеко за пределы поля.
'50
Спокойно развивается у нас игра сейчас. Поочередно команды контролируют мяч.
'48
Поведа попытался исполнить подачу в чужую штрафную и после рикошета от соперника заработал угловой. Однако, подача с угла поля опасной не получилась.
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Доминирует пока «Манчестер Сити» и вполне заслуженно ведет в счете. При этом совсем не безнадежно смотрится «Лидс Юнайтед».
'44
Элдер Кошта при попытке прострелить с правого края чужой штрафной в центр заработал угловой. Однако, подача с угла поля от Филлипса опасной не получилась.
'42
Стерлинг перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'40
Фоден вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и на силу пробил, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот.
'38
В ходе быстрой контратаки «Манчестер Сити» ворвался в чужую штрафную с левого фланга атаки Стерлигн, но затем неудачно пошел в дриблинг и лишился мяча.
'36
'35
Фоден отпасовал низом вперед по правому флангу атаки на Торреса и тот прострелил во вратарскую, где надежно на выходе сыграл голкипер.
'33
Менди исполнил передачу на левый край чужой штрафной, где во вне игры забрался Стерлинг.
'31
Матеуш Клих исполнил заброс в чужую штрафную, но там надежно на перехвате сыграл Эдерсон.
'29
С преимуществом «Манчестер Сити» по-прежнему развивается у нас игра, тогда как «Лидс» вынужден в основном обороняться.
'27
Лапорт исполнил длинную передачу на правый фланг атаки, но там был первым на мяче соперник.
'25
Менди прошел вперед по левому флангу атаки и затем попытался отпасовать в центр, но угодил в Филлипса и мяч ушел в аут.
'23
Бэмфорд получил передачу на левом краю чужой штрафной и попытался пробить, но отправил мяч далеко от цели.
'21
Стерлинг приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, отпасовал низом в центр на Фодена, но тот пробил затем неточно.
'19
Вполне справедливо удалось выйти вперед «Манчестер Сити». Под диктовку гостей проходит у нас игра.
'17
'17
'15
Момент у «Лидса»! После подачи с правого фланга атаки сумел пробить головой Алиоски метров с 10-ти, но отправил мяч мимо цели!
'13
'11
Де Брейне вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но сумел заблокировать его удар ближайший соперник.
'9
Ферран Торрес навесил с фланга в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'7
Два кряду угловых заработали и разыграли футболисты «Манчестер Сити», но все без видимого успеха у чужих ворот.
'5
Штанга! Де Брейне исполнил удар со штрафного в левую штангу ворот Меслье!
'3
Кайл Уолкер получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и в касание нанес удар, но после рикошета мяч ушел на угловой.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
'0