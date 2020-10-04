Звучит свисток об окончании первого тайма! Ну что сказать... выдохнем ненадолго. Пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед» на 1-й минуте, ответный гол «Тоттенхэма» на 3-й и еще один — на 7-й, глупое удаление Марсьяля, ударившего Ламелу за провокацию, и еще два мяча «шпор» в ворота растерявшегося соперника — этот тайм мы запомним надолго. Теперь главная интрига матча — сможет ли Сульшер придумать в перерыве выход из ситуации.