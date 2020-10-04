- 216776 просмотров У Евгения Плющенко и Яны Рудковской родился сын
- 134848 просмотров Эксперты оценили последствия победы демократов в США для России
- 89951 просмотр Голикова назвала условия возвращения к режиму всеобщей самоизоляции
- 68202 просмотра Российскому туристу насмерть придавило голову окном в отеле в Турции
- 64640 просмотров Санкции против Белоруссии: главные итоги саммита Евросоюза
- 62548 просмотров Борис Корчевников подтвердил ухудшение слуха
- 57546 просмотров Ксения Собчак резко ответила мужу Бородиной на критику
Кейн принял мяч в штрафной «МЮ» после классной передачи на ход от партнера, но защитники быстро выдавили его на фланг. Форварда это не смутило, и он навесил оттуда в штрафную, однако Де Хеа в красивом прыжке перехватил мяч.
Наконец гостям надоело заниматься перекатом мяча, и они устроили проход по левому флангу, после чего Н'Домбеле мощно зарядил в дальнюю «девятку» с края штрафной — чуть выше створа.
«Тоттенхэм» на расслабоне раскатывает мяч на своей половине поля, уже не особо стремясь вперед. «Юнайтед» продолжает меланхолично отсиживаться у себя, не выбрасываясь в прессинг, как будто еще есть, что терять.
Шоу навесил в центр штрафной «Тоттенхэма», и Погба пробил головой, но получилось сильно выше ворот.
Люк Шоу заработал штрафной на чужой половине поля. Сам же пострадавший собирается подавать.
Наконец мячом завладел «Манчестер», но «шпоры» агрессивно прессингуют соперника и не дают ему спокойно развить позиционную атаку. В итоге последовал длинный заброс в штрафную «Тоттенхэма», где подопечные Сульшера в борьбе нарушили правила.
«Тоттенхэм» владеет мячом на чужой половине поля, а «красные дьяволы» пока особо и не выдвигаются в прессинг, но это вполне логично. «Манчестер» в меньшинстве и рассчитывает теперь в основном на контратаки.
«Манчестер Юнайтед» впервые пропустил четыре гола в рамках АПЛ уже в первом тайме за 1079 матчей.
Орье уже привычно влетел в штрафную «Юнайтед» и зарядил по воротам — мяч рикошетом от защитника ушел на угловой.
«Тоттенхэм» продолжает терроризировать оборону «МЮ» визитами с фланга. Только что Регилон выдал с левого края сильный прострел в центр штрафной, но защита «красных дьяволов» все-таки успела выбить мяч до того, как Сон Хын Мин оформит хет-трик.
Уан-Биссака поддержал атаку «МЮ» на правом фланге и даже выполнил передачу в штрафную «шпор», однако мяч достался Льорису рикошетом от ноги защитника.
Манкунианцы все еще пребывают в смятении после удаления Марсьяля и тут же пропущенного гола. Команда выглядит слабо организованной и старается по большей части не дать что-то сделать «Тоттенхэму», а вот придумать свое пока не получается.
«Манчестер Юнайтед» пытается хоть как-то прийти в себя. Гринвуд возглавил контратаку, быстро потащив мяч по центру, однако сам же прервал это начинание неточным пасом на Рэшфорда.
Марсьяль проник было в штрафную «Тоттенхэма» с левого фланга, но его продвижение грамотно остановил Санчес без нарушения правил.
Ламела перехватил мяч в центре поля, но острой контратаки не получилось, — хавбек решил показать чудеса дриблинга и завозился на месте, позволив сопернику спокойно вернуться в оборону.
Автор первого гола «шпор» Н'Домбеле развивал очередную атаку по правому флангу, однако на него серьезно насел Магуайр, вынудив ошибиться и упустить мяч в аут.
«Тоттенхэм» заработали штрафной, но до ворот далековато — метров 30. Тем не менее Ламела попытал удачу и нанес прямой удар со «стандарта» — в стенку.
Кейн принял мяч после длинной передачи в центре поля, но решил не разгонять быструю атаку в одиночку и дождаться партнеров. В итоге «Тоттенхэм» перешел в терпеливое позиционное наступление.
«Тоттенхэм» бросается на соперника в высоком прессинге, вдохновленный двумя голами. «Манчестер» пытается отвечать своей активностью: только что Матич протащил мяч по центру и отправил его в сторону штрафной, но «шпоры» сумели прервать эту передачу.
Состав «Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Орье, Санчес, Дайер, Регилон, Хейбьерг, Н'Домбеле, Сиссоко, Ламела, Сон Хын Мин, Кейн.
Запасные: Харт, Алдервейрелд, Дэвис, Доэрти, Алли, Моура, Уинкс.
Состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Бейи, Ван-Биссака, Погба, Матич, Фернандеш, Рашфорд, Гринвуд, Марсьяль.
Запасные: Хендерсон, Линделеф, ван де Бек, Лингард, Мата, Мактоминай, Фред
Матч начнется в 18.30 мск.
В матче четвертого тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» принимает «Тоттенхэм» Жозе Моуринью. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.