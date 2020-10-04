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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Хотспур

Глупое удаление Марсьяля: «Тоттенхэм» уничтожает «Юнайтед». LIVE

АПЛ. 4-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». ОНЛАЙН

В матче 4-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера принимает «Тоттенхэм» Жозе Моуринью. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
4-й тур  |   04 октября 18:30   |  2 тайм
Манчестер Юнайтед
1:5
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Фернандеш 2' (пен)
Марсьяль 28'
Н'Домбеле 4'
Мин 7'
Кейн 30'
Ламела 32'
Мин 37'
Орье 51'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
23 (з)   Люк Шоу
5 (з)   Гарри Магуайр
3 (з)   Эрик Бейи
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
18 (п)   Бруну Фернандеш 46' 2'
6 (п)   Поль Погба
31 (п)   Неманья Матич
10 (н)   Маркус Рашфорд
11 (н)   Мэйсон Гринвуд
9 (н)   Антони Марсьяль 28'
1 (в)   Уго Льорис
6 (з)   Давинсон Санчес
24 (з)   Серж Орье 51'
3 (з)   Серхио Регилон
5 (п)   Пьер-Эмиль Хёйбьерг
17 (п)   Мусса Сиссоко
11 (п)   Эрик Ламела 46' 32'
15 (п)   Эрик Дайер
28 (п)   Тангай Н'Домбеле 4'
10 (н)   Гарри Кейн 30'
7 (н)   Сон Хын 7' 37'
Запасной состав
26 (в)   Дин Хендерсон
2 (з)   Виктор Линделёф
39 (п)   Скотт Мактоминай 46'
17 (п)    Фред
34 (п)   Донни ван
14 (п)   Джесси Лингард
8 (п)   Хуан Мата
12 (в)   Джо Харт
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
33 (з)   Бен Дэвис
2 (з)   Мэтт Доэрти
27 (п)    Лукас 46'
20 (п)   Деле Алли
8 (п)   Гарри Уинкс
Трансляция
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'60

Кейн принял мяч в штрафной «МЮ» после классной передачи на ход от партнера, но защитники быстро выдавили его на фланг. Форварда это не смутило, и он навесил оттуда в штрафную, однако Де Хеа в красивом прыжке перехватил мяч.

'58

Наконец гостям надоело заниматься перекатом мяча, и они устроили проход по левому флангу, после чего Н'Домбеле мощно зарядил в дальнюю «девятку» с края штрафной — чуть выше створа.

'56

«Тоттенхэм» на расслабоне раскатывает мяч на своей половине поля, уже не особо стремясь вперед. «Юнайтед» продолжает меланхолично отсиживаться у себя, не выбрасываясь в прессинг, как будто еще есть, что терять.

'54

Шоу навесил в центр штрафной «Тоттенхэма», и Погба пробил головой, но получилось сильно выше ворот.

'53

Люк Шоу заработал штрафной на чужой половине поля. Сам же пострадавший собирается подавать.

'51

ГОООООЛ!!! 1:5. Датский полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг выдал изумительный пас в штрафную «Манчестера», где одинокий Орье спокойно принял мяч, прицелился и точно пробил в дальний угол.

'50

Наконец мячом завладел «Манчестер», но «шпоры» агрессивно прессингуют соперника и не дают ему спокойно развить позиционную атаку. В итоге последовал длинный заброс в штрафную «Тоттенхэма», где подопечные Сульшера в борьбе нарушили правила.

'48

«Тоттенхэм» владеет мячом на чужой половине поля, а «красные дьяволы» пока особо и не выдвигаются в прессинг, но это вполне логично. «Манчестер» в меньшинстве и рассчитывает теперь в основном на контратаки.

'47

В составе «Юнайтед» две замены: вместо Матича и Фернандеша вышли два других полузащитника — Фред и Мактоминай.

'46

Второй тайм начался!

'45+3

«Манчестер Юнайтед» впервые пропустил четыре гола в рамках АПЛ уже в первом тайме за 1079 матчей.

'45+3

Звучит свисток об окончании первого тайма! Ну что сказать... выдохнем ненадолго. Пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед» на 1-й минуте, ответный гол «Тоттенхэма» на 3-й и еще один — на 7-й, глупое удаление Марсьяля, ударившего Ламелу за провокацию, и еще два мяча «шпор» в ворота растерявшегося соперника — этот тайм мы запомним надолго. Теперь главная интрига матча — сможет ли Сульшер придумать в перерыве выход из ситуации.

'45+2

Опасно! Кейн прицельно пробил головой после подачи с углового, но немного не попал в дальний угол.

'45+2

Орье уже привычно влетел в штрафную «Юнайтед» и зарядил по воротам — мяч рикошетом от защитника ушел на угловой.

'45

«Тоттенхэм» продолжает терроризировать оборону «МЮ» визитами с фланга. Только что Регилон выдал с левого края сильный прострел в центр штрафной, но защита «красных дьяволов» все-таки успела выбить мяч до того, как Сон Хын Мин оформит хет-трик.

'43

Момент! Есть еще моральные силы у «красных дьяволов». Фернандеш прорвался по левому флангу и выдал классную проникающую передачу в штрафную, но Рэшфорд совсем чуть-чуть не успел, чтобы замкнуть на дальней штанге! Впрочем, на повторе видно, что форвард в любом случае был в офсайде.

'40

Уан-Биссака поддержал атаку «МЮ» на правом фланге и даже выполнил передачу в штрафную «шпор», однако мяч достался Льорису рикошетом от ноги защитника.

'38

ГОООООЛ!!! Не жалеет «Тоттенхэм» обескураженного оппонента — Сон Хын Мин оформляет дубль. Орье принял мяч на правом фланге и прострелил в штрафную, где южнокореец филигранно отправил мяч между ног Де Хеа. 1:4!

'37

Манкунианцы все еще пребывают в смятении после удаления Марсьяля и тут же пропущенного гола. Команда выглядит слабо организованной и старается по большей части не дать что-то сделать «Тоттенхэму», а вот придумать свое пока не получается.

'35

«Манчестер Юнайтед» пытается хоть как-то прийти в себя. Гринвуд возглавил контратаку, быстро потащив мяч по центру, однако сам же прервал это начинание неточным пасом на Рэшфорда.

'32

ГООООЛ!!! Кейн увеличивает отрыв «Тоттенхэма»! Игроки «Манчестер Юнайтед» неосторожно раскатывали мяч возле своей штрафной и позволили гостям перехватить. В итоге Сон Хын Мин отдал пас на Кейна, а тот из пределов штрафной расстрелял Де Хеа. 1:3!

'30

Удаление в составе «Манчестер Юнайтед»! Марсьяль получает прямую красную карточку за то, что ударил Ламелу по подбородку. Француз вспылил на соперника во время толкучки в штрафной «красных дьяволов» в тот момент, когда «Тоттенхэм» собирался подавать угловой. Ламеле дали желтую карточку за провокацию соперника, но удалять не стали, — все-таки удара он не наносил.

'29

Момент у «Тоттенхэма»! После еще одной контратаки Орье влетел в штрафную, убрал на замахе защитника и что есть силы зарядил в створ, но Де Хеа умудрился потащить!

'27

Ох, какой горячий ответ «Тоттенхэма»! «Шпоры» организовали молниеносную контратаку, и Сон Хын Мин во второй раз за матч выскочил один на один с де Хеа, но отпустил мяч от себя чуть дальше, чем надо, позволив голкиперу забрать его в руки.

'25

И опять жарко у ворот «шпор»! Только что Фернандеш пытался забросить мяч на Рэшфорда в штрафную, но Орье в последний момент успел выбить снаряд головой за боковую.

'23

Снова опасно! «МЮ» оживает. Гринвуд принял мяч рядом со штрафной «Тоттенхэма» и прицельно пробил в дальний нижний угол — впритирку со штангой!

'21

Момент! «Юнайтед» чуть не сравнял счет! Фернандеш отличным верховым пасом сумел доставить мяч в штрафную «Тоттенхэма» на Рэшфорда, а тот красиво обыграл защитника и пробил в дальний угол — штанга!

'19

Марсьяль проник было в штрафную «Тоттенхэма» с левого фланга, но его продвижение грамотно остановил Санчес без нарушения правил.

'17

Ламела перехватил мяч в центре поля, но острой контратаки не получилось, — хавбек решил показать чудеса дриблинга и завозился на месте, позволив сопернику спокойно вернуться в оборону.

'15

Автор первого гола «шпор» Н'Домбеле развивал очередную атаку по правому флангу, однако на него серьезно насел Магуайр, вынудив ошибиться и упустить мяч в аут.

'13

«Тоттенхэм» заработали штрафной, но до ворот далековато — метров 30. Тем не менее Ламела попытал удачу и нанес прямой удар со «стандарта» — в стенку.

'11

Кейн принял мяч после длинной передачи в центре поля, но решил не разгонять быструю атаку в одиночку и дождаться партнеров. В итоге «Тоттенхэм» перешел в терпеливое позиционное наступление.

'9

«Тоттенхэм» бросается на соперника в высоком прессинге, вдохновленный двумя голами. «Манчестер» пытается отвечать своей активностью: только что Матич протащил мяч по центру и отправил его в сторону штрафной, но «шпоры» сумели прервать эту передачу.

'7

ГООООЛ! В этом матче творится что-то невообразимое. Гарри Кейн длинной передачей отправил мяч чуть ли не через половину поля на Сон Хын Мина, тот за счет космической скорости обошел защитников, вышел один на один с Де Хеа и забил! Вот так внезапно «шпоры», пропустившие на 2-й минуте встречи, к 7-й уже выходят вперед.

'4

ГООООЛ!!! Не тут-то было! «Тоттенхэм» невероятно быстро сравнивает счет. Подопечные Моуринью ввели мяч из-за боковой прямо в штрафную «Манчестера», где Н'Домбеле воспользовался суматохой в защите соперников и сильным ударом отправил мяч в сетку! 1:1!

'2

ГОООООЛ! Фернандеш пробил точно в угол — Льорис не потащил. 1:0 — «Манчестер Юнайтед» быстро выходит вперед!

'1

Что творится?! Судья ставит пенальти в ворота «Тоттенхэма» на 30-й секунде матча! Фернандеш нашел пасом Марсьяля в штрафной «шпор», и тот упал после контакта с Санчесом. Арбитр был непреклонен.

'1

Матч начался!

18:27

Состав «Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Орье, Санчес, Дайер, Регилон, Хейбьерг, Н'Домбеле, Сиссоко, Ламела, Сон Хын Мин, Кейн.

Запасные: Харт, Алдервейрелд, Дэвис, Доэрти, Алли, Моура, Уинкс.

18:25

Состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Бейи, Ван-Биссака, Погба, Матич, Фернандеш, Рашфорд, Гринвуд, Марсьяль.

Запасные: Хендерсон, Линделеф, ван де Бек, Лингард, Мата, Мактоминай, Фред

18:20

Матч начнется в 18.30 мск.

18:15

В матче четвертого тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» принимает «Тоттенхэм» Жозе Моуринью. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.