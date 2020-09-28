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Трансляция
С конца
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'25
Вейналдум получил передачу на линии чужой штрафной по центру и в касание пробил, но вышло в руки Лено.
'23
В несвойственном для себя стиле вынужден действовать сейчас «Арсенал». Почти все время обороняются гости.
'21
Перекладина! После розыгрыша углового пробил в касание из-за пределов штрафной Александер-Арнольд, но после рикошета от Бельерина мяч ударился о перекладину ворот Лено!
'20
Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу и навесил в центр чужой штрафной, откуда мяч был вынесен на угловой.
'17
Момент у «Ливерпуля»! Александер-Арнольд прострелил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда в касание пробил Мане, но выручил свою команду Лено.
'15
Мэйтленд-Найлс попытался пройти вперед по левому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Александер-Арнольд.
'13
После розыгрыша углового прошла подача на ван Дейка в чужую штрафную, но скидка от голландца была перехвачена усилиями Давида Луиса.
'11
Робертсон прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался прострелить в центр, но рикошетом от соперника мяч ушел на угловой.
'9
Обамеянг отпасовал низом вперед по левому флангу атаки, но там во вне игры забрался Мэйтленд-Найлс.
'7
Пока довольно спокойно развивается у нас игра и без создания опасных моментов с обеих сторон.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ливерпуля» на чужой половине поля, тогда как «Арсенал» вынужден обороняться.
'3
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча третьего тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
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