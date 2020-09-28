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Ливерпуль Арсенал

Отомстить за Суперкубок: «Ливерпуль» бьется с «Арсеналом». LIVE

АПЛ. 3-й тур. «Ливерпуль» — «Арсенал». ОНЛАЙН

«Ливерпуль» принимает лондонский «Арсенал» в матче 3-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
3-й тур  |   28 сентября 22:00   |  1 тайм
Ливерпуль
0:0
Арсенал
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Мане 3'
Ляказетт 25'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
12 (з)   Джозеф Гомес
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
3 (п)    Фабиньо
8 (п)   Наби Кейта
10 (н)   Садио Мане 3'
9 (н)   Роберто Фирмино
11 (н)   Мохамед Салах
1 (в)   Бернд Лено
16 (з)   Роб Холдинг
2 (з)   Эктор Бельерин
23 (з)   Давид Луис
3 (з)   Киран Тирни
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
34 (п)   Гранит Джака
25 (п)   Мохамед Эльнени
9 (н)   Александр Ляказетт 25'
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
12 (н)    Виллиан
Запасной состав
13 (в)    Адриан
76 (з)   Неко Уильямс
17 (п)   Кёртис Джонс
7 (п)   Джеймс Милнер
18 (н)   Такуми Минамино
27 (н)   Дивок Ориги
20 (н)   Диогу Жота
13 (в)   Рунар Рунарссон
31 (з)   Зеад Колашинац
6 (з)    Габриэль
8 (п)   Даниель Себальос
7 (п)   Букайо Сака
30 (н)   Эдвард Нкетиа
19 (н)   Николя Пепе
Удары
%
По воротам: 7
В створ:
Владение мячом
77%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 0
  • 2
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
23%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 2
  • 1
Трансляция
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'25
Вейналдум получил передачу на линии чужой штрафной по центру и в касание пробил, но вышло в руки Лено.
'23
В несвойственном для себя стиле вынужден действовать сейчас «Арсенал». Почти все время обороняются гости.
'21
Перекладина! После розыгрыша углового пробил в касание из-за пределов штрафной Александер-Арнольд, но после рикошета от Бельерина мяч ударился о перекладину ворот Лено!
'20
Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу и навесил в центр чужой штрафной, откуда мяч был вынесен на угловой.
'17
Момент у «Ливерпуля»! Александер-Арнольд прострелил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда в касание пробил Мане, но выручил свою команду Лено.
'15
Мэйтленд-Найлс попытался пройти вперед по левому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Александер-Арнольд.
'13
После розыгрыша углового прошла подача на ван Дейка в чужую штрафную, но скидка от голландца была перехвачена усилиями Давида Луиса.
'11
Робертсон прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался прострелить в центр, но рикошетом от соперника мяч ушел на угловой.
'9
Обамеянг отпасовал низом вперед по левому флангу атаки, но там во вне игры забрался Мэйтленд-Найлс.
'7
Пока довольно спокойно развивается у нас игра и без создания опасных моментов с обеих сторон.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ливерпуля» на чужой половине поля, тогда как «Арсенал» вынужден обороняться.
'3
Садио Мане получил желтую карточку за грубую игру против Тирни на чужой половине поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча третьего тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Ливерпуль» — «Арсенал»: https://www.championat.com/video/219371/