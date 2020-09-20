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Хаверц здорово прошел по левому флангу, отдал мяч в центр на Маунта, а тот откатил дальше на Канте. И на французе атака «Челси» захлебнулась.
Джорджиньо выполнил заброс на Вернера, который отцепился от опеки центральных защитников «Ливерпуля», но слишком сильным получился пас.
Вейналдум пробил из-за пределов штрафной. Плотно пробил нидерландский хавбек «Ливерпуля», но мимо ворот.
Не торопятся игроки «Челси» с выходом из обороны. И это несмотря на высокий прессинг со стороны «Ливерпуля» — сразу 4 игрока у штрафной «синих». Но пока ничего опасного из этого не следует.
Угловой заработали действующие чемпионы Англии. Последовала подача в исполнении Робертсона, но Хаверц без проблем эту передачу прервал.
Робертсон сделал заброс на Мане, тот достал мяч у лицевой линии и сразу сделал скидку на Салаха. Египтянин до мяча не дотянулся.
Пока отвечают команды атаками, но не быстрыми. Обычными, позиционными, без ударов по воротам. Идет разведка так называемая.
Веселый матч «Челси» и «Ливерпуль» провели в концовке прошлого сезона 2 месяца назад. Тогда «красные» уже были чемпионами Англии. Игра на «Энфилде» завершилась со счетом 5:3 в пользу команды Юргена Клоппа. Посмотрим, что покажут команды сегодня, благо коллектив Фрэнка Лэмпарда в летнее трансферное окно был усилен очень впечатляюще.
Для команд это уже вторые игры в новом сезоне Английской премьер-лиги. «Челси» в 1-м туре обыграл «Брайтон» (1:0), «Ливерпуль» провел веселый матч с «Лидсом» (4:3).
Команды вышли на поле. Главный арбитр — Пол Тирни.
Представляем стартовые составы команд.
«Челси»: Кепа, Алонсо, Кристенсен, Зума, Джеймс, Маунт, Канте, Джорджиньо, Ковачич, Хаверц, Вернер.
«Ливерпуль»: Алисон, Фабиньо, ван Дейк, Александер-Арнольд, Робертсон, Хендерсон, Кейта, Вейналдум, Фирмино, Мане, Салах.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18.30 мск.