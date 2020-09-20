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Челси Ливерпуль

Лэмпард против Клоппа: «Челси» принимает «Ливерпуль». LIVE

АПЛ. 2-й тур. «Челси» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

Лондонский «Челси» принимает «Ливерпуль» в матче 2-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
2-й тур  |   20 сентября 18:30   |  1 тайм
Челси
0:0
Ливерпуль
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
3 (з)   Маркос Алонсо
15 (з)   Курт Зума
4 (з)   Андреас Кристенсен
24 (з)   Рис Джеймс
19 (п)   Мэйсон Маунт
17 (п)   Матео Ковачич
5 (п)    Жоржиньо
7 (п)   Н'Голо Канте
29 (п)   Кай Хаверц
11 (н)   Тимо Вернер
1 (в)   Алисон Бекер
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
3 (п)    Фабиньо
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
14 (п)   Джордан Хендерсон
8 (п)   Наби Кейта
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
11 (н)   Мохамед Салах
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
14 (з)   Фикайо Томори
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
8 (п)   Росс Баркли
9 (н)   Тэмми Абрахам
18 (н)   Оливье Жиру
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
13 (в)    Адриан
21 (з)   Константинос Цимикас
6 (п)   Тьяго Алькантара
17 (п)   Кёртис Джонс
7 (п)   Джеймс Милнер
18 (н)   Такуми Минамино
27 (н)   Дивок Ориги
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 3
Удары
%
По воротам: 2
В створ:
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
Трансляция
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'17

Хаверц здорово прошел по левому флангу, отдал мяч в центр на Маунта, а тот откатил дальше на Канте. И на французе атака «Челси» захлебнулась.

'15

Джорджиньо выполнил заброс на Вернера, который отцепился от опеки центральных защитников «Ливерпуля», но слишком сильным получился пас.

'14

Опасно! Кепа неуверенно вышел из ворот и оставил мяч Салаху. Мо прострелил на Фирмино, которого в последний момент накрыл Кристенсен. Могли открыть счет гости!

'12

Вейналдум пробил из-за пределов штрафной. Плотно пробил нидерландский хавбек «Ливерпуля», но мимо ворот.

'10

Не торопятся игроки «Челси» с выходом из обороны. И это несмотря на высокий прессинг со стороны «Ливерпуля» — сразу 4 игрока у штрафной «синих». Но пока ничего опасного из этого не следует.

'9

Угловой заработали действующие чемпионы Англии. Последовала подача в исполнении Робертсона, но Хаверц без проблем эту передачу прервал.

'7

Робертсон сделал заброс на Мане, тот достал мяч у лицевой линии и сразу сделал скидку на Салаха. Египтянин до мяча не дотянулся.

'4

Пока отвечают команды атаками, но не быстрыми. Обычными, позиционными, без ударов по воротам. Идет разведка так называемая.

'3

Веселый матч «Челси» и «Ливерпуль» провели в концовке прошлого сезона 2 месяца назад. Тогда «красные» уже были чемпионами Англии. Игра на «Энфилде» завершилась со счетом 5:3 в пользу команды Юргена Клоппа. Посмотрим, что покажут команды сегодня, благо коллектив Фрэнка Лэмпарда в летнее трансферное окно был усилен очень впечатляюще.

'2

Для команд это уже вторые игры в новом сезоне Английской премьер-лиги. «Челси» в 1-м туре обыграл «Брайтон» (1:0), «Ливерпуль» провел веселый матч с «Лидсом» (4:3).

'1

Матч начался!

18:27

Команды вышли на поле. Главный арбитр — Пол Тирни.

18:25

Представляем стартовые составы команд.

«Челси»: Кепа, Алонсо, Кристенсен, Зума, Джеймс, Маунт, Канте, Джорджиньо, Ковачич, Хаверц, Вернер.

«Ливерпуль»: Алисон, Фабиньо, ван Дейк, Александер-Арнольд, Робертсон, Хендерсон, Кейта, Вейналдум, Фирмино, Мане, Салах.

18:20

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18.30 мск.