В нынешнем чемпионате «Сити» только начинает, а вот «Вулвз» уже успели выиграть у «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0 благодаря мячам Рауля Хименеса и Ромена Саисса. Потом, правда, «волки» уступили в Кубке лиги «Сток Сити» (0:1). Но главное, что в прошлом сезоне «Вулверхэмптон» дважды обыграл «горожан», а Нуну стал всего третьим наставником в истории футбола, который дважды за один сезон одолел в чемпионате команду Гвардиолы! Обслуживает сегодняшнюю встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером.