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«Сити» держит мяч под контролем, не давая хозяевам провести такую нужную им атаку.
Возобновилась уже игра, в том числе в ней и Поденсе, хотя вернулся не сразу.
Лежит Поденсе на газоне, похоже, Уокер ему попал локтем в лицо, когда защитник «Ман Сити» рвался с мячом. Но рефери не зафиксировал фола.
Де Брюйне решается на хитрый удар с дальнего штрафного, но выходит слабо и в руки Рую Патрисиу.
Подали угловой хозяева, но Фернандиньо вынес мяч головой. Однако снаряд подобрал Поденсе, после чего он между ног обыграл самого де Брюйне. Ну а дальше были идеальные подача и удар Хименеса головой под штангу! Интрига!
Мяч больше у хозяев, но при этом у них все меньше времени на спасение. Траоре снова раскачивает Менди и подает, но француз успевает подставить ногу. Будет угловой.
«Вулвкерхэмптон» снова поддавил и даже заработал угловой, но ничего из него не выжал.
Стерлинг усадил в штрафной на газон соперника и выложил мяч на ногу Фодену, а вот тот был нерасторопен и потерял.
Много борьбы на каждом участке поля, но в эти минуты она переместилась на половину поля «волков».
Немного успокоили сейчас футболисты «Сити» игру. Хозяева по-прежнему очень активны, но моменты у ворот Эдерсона пропали.
Фернандиньо продавливает двоих соперников, входит в штрафную, но удар с края вратарской выходит совсем неудачным...
2-8 по ударам в первом тайме, 4-1 во втором! Вот так поменялась игра.
Поденсе опять избегает офсайда после паса из глубины, но Уокер его опережает и ставит корпус, а Эдерсон забирает мяч.
Пытается надавить «Вулверхэмптон». Очень активны Траоре и Поденсе.
Де Брюйне перехватывает мяч у Траоре, вбегает в штрафную с защитниками на плечах и подкидывает «черпачком» в центр вратарской, но там первый на мяче Руй Патрисиу.
С атак «Ман Сити» начинается и вторая половина встречи. Похоже, рисунок останется прежним.
Спокойный, качественный и очень уверенный перевес «Ман Сити», который пока укатывает «Вулверхэмптон» на его поле. Посмотрим, что будет после перерыва, а пока отдохнем.
«Вулверхэмптон» пытается сейчас создать гостям проблемы, а футболисты «Сити» уже не пытаются давить безжалостным прессом на каждом участке поля. Но все равно играют уверенно.
Де Брюйне нашел на входе в штрафную Фодена, который принял мяч с уходом вперед, подработал под левую и выстрелил из-под Саисса — выше створа. Могло быть опасно.
Виньягре подал штрафной, но Менди же и выиграл верховую борьбу, после чего его партнер разрядил обстановку.
Классной комбинацией наказывает «Сити». Фоден принимает мяч в центре поля, разыгрывает комбинацию с Жезусом и де Брюйне. Португалец бросает налево в штрафную Стерлинга, а тот выкатывает во второй темп мимо голкипера тому же Фодену, и полузащитник бьет мимо пытавшихся перекрыть створ полевых «волков».
В последние минуты чуть спало давление «Сити». Вернее, чуть вольготнее почувствовали себя хозяева, у которых даже есть контроль, правда, на своей половине поля.
Фоден на Стерлинга в штрафную в левом полуфланге, следует удар с острого угла, но прямо в руки Рую Патрисиу.
Еще один угловой для «Сити». В фокусе камеры оператор держал новичка гостей Натана Аке, но подачу все равно сняли защитники «волков».
Пока вообще непонятно, на что по такой игре могут рассчитывать хозяева. Впрочем, в прошлом сезоне они в одном матче выиграли у «горожан», когда уступали 0:2...
Даже ведя в счете, «Сити» продолжает мощно давить.
«Сити» продолжает давить и зарабатывает угловой. Подачу снимает Хименес, но он отправляет мяч на еще один корнер.
Угадал Руй Патрисиу направление удара, но достать такой выстрел под самую штангу было нереально.
Пенальти! Ромен Саисс глупейшим подкатом на краю штрафной сбил у лицевой не угрожавшего воротам де Брюйне...
В атаке «Вулверхэмптона» дело закончилось ударом Нету из-за штрафной — заблокированным. А мог налево сыграть свободному Виньягре...
26% на 74% — цифры по владению мячом.
Не получается у хозяев выйти из обороны через обыгрыш, и в итоге после перехвата гостей Нету пришлось фолить на Габи Жезусе. Точка ударная, а у мяча Кевин де Брюйне.
А атаки «Сити» продолжаются. Это что-то вроде осады.
Рубен Невеш оказался на газоне в первой атаке хозяев. По голеностопу получил португалец. Но уже все нормально.
Мяч пока полностью под контролем у гостей. «Вулверхэмптон» привычно терпит в обороне в матчах с «горожанами».
В нынешнем чемпионате «Сити» только начинает, а вот «Вулвз» уже успели выиграть у «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0 благодаря мячам Рауля Хименеса и Ромена Саисса. Потом, правда, «волки» уступили в Кубке лиги «Сток Сити» (0:1). Но главное, что в прошлом сезоне «Вулверхэмптон» дважды обыграл «горожан», а Нуну стал всего третьим наставником в истории футбола, который дважды за один сезон одолел в чемпионате команду Гвардиолы! Обслуживает сегодняшнюю встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером.
Давайте сразу обратимся к составам команд. Вот кого заявили на сегодняшний матч Нуну Эшпириту Санту и Хосеп Гвардиола.
Начало встречи — в 22.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».