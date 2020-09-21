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Вулверхэмптон Манчестер Сити

Новый шанс для Гвардиолы: «Ман Сити» обыгрывает «волков». LIVE

АПЛ. 2-й тур. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

«Вулверхэмптон» принимает «Манчестер Сити» в матче 2-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
2-й тур  |   21 сентября 22:15   |  2 тайм
Вулверхэмптон
1:2
Манчестер Сити
Стадион «Молине», Вулверхэмптон | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Хименес 78'
Де Брёйне 20' (пен)
Фоден 32'
Жезус 35'
Менди 35'
Подробная статистика матча
Основные составы
11 (в)   Руй Патрисиу
16 (з)   Конор Коди
15 (з)   Вийи Боли
5 (з)   Фернандо Марсал 8'
27 (п)   Ромен Сес
28 (п)   Жоау Моутинью 78'
8 (п)   Рубен Невеш
10 (п)   Даниэл Каштелу
7 (н)   Педру Нету
37 (н)   Адама Траоре
9 (н)   Рауль Хименес 78'
31 (в)    Эдерсон
5 (з)   Джон Стоунс
22 (з)   Бенжамен Менди 35'
6 (з)   Натан Аке
2 (з)   Кайл Уолкер
47 (п)   Филип Фоден 32'
16 (п)   Родриго Эрнандес
25 (п)    Фернандиньо
17 (п)   Кевин Де 20'
7 (н)   Рахим Стерлинг
9 (н)   Габриэл Жезус 35'
Запасной состав
21 (в)   Джон Радди
29 (з)   Рубен Винагре 8'
59 (з)   Оскар Буур
49 (з)   Макс Килман
32 (п)   Леандер Дендонкер 78'
20 (п)   Витор Феррейра
17 (н)   Фабиу Силва
13 (в)   Закари Стеффен
30 (з)   Николас Отаменди
82 (п)   Адриан Бернабе
69 (п)   Томми Дойл
21 (н)   Ферран Торрес
26 (н)   Рияд Марез
48 (н)   Лиам Дилап
Трансляция
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'86

«Сити» держит мяч под контролем, не давая хозяевам провести такую нужную им атаку.

'84

Возобновилась уже игра, в том числе в ней и Поденсе, хотя вернулся не сразу.

'82

А Поденсе все лежит. Колдуют над ним врачи. Замен у Нуну больше нет.

'82

Ферран Торрес у «Сити» меняет Рахима Стерлинга.

'81

Лежит Поденсе на газоне, похоже, Уокер ему попал локтем в лицо, когда защитник «Ман Сити» рвался с мячом. Но рефери не зафиксировал фола.

'80

Де Брюйне решается на хитрый удар с дальнего штрафного, но выходит слабо и в руки Рую Патрисиу.

'78

Подали угловой хозяева, но Фернандиньо вынес мяч головой. Однако снаряд подобрал Поденсе, после чего он между ног обыграл самого де Брюйне. Ну а дальше были идеальные подача и удар Хименеса головой под штангу! Интрига!

'78

ГОООООЛ! Рауль Хименес — 1:2!

'78

Двойная замена у «Вулверхэмптона»: вместо Жоау Моутинью и Педру Нету выходят Леандер Дендонкер и Фабиу Силва.

'77

Мяч больше у хозяев, но при этом у них все меньше времени на спасение. Траоре снова раскачивает Менди и подает, но француз успевает подставить ногу. Будет угловой.

'74

«Вулвкерхэмптон» снова поддавил и даже заработал угловой, но ничего из него не выжал.

'71

Фоден пасует Габи Жезусу, тот легко забивает, но таким же очевидным был и офсайд у бразильца.

'69

Стерлинг усадил в штрафной на газон соперника и выложил мяч на ногу Фодену, а вот тот был нерасторопен и потерял.

'68

Много борьбы на каждом участке поля, но в эти минуты она переместилась на половину поля «волков».

'66

Немного успокоили сейчас футболисты «Сити» игру. Хозяева по-прежнему очень активны, но моменты у ворот Эдерсона пропали.

'64

Фернандиньо продавливает двоих соперников, входит в штрафную, но удар с края вратарской выходит совсем неудачным...

'63

2-8 по ударам в первом тайме, 4-1 во втором! Вот так поменялась игра.

'62

Поденсе опять избегает офсайда после паса из глубины, но Уокер его опережает и ставит корпус, а Эдерсон забирает мяч.

'61

И еще шанс у «Вулвз»! На этот раз Траоре прострелил из-под Менди, который пока проваливается во второй половине, а Хименес бил через трафик из штрафной в касание низом — рядом со штангой!

'59

МОМЕНТ! Поденсе теперь фактически выскакивает один на один, воспользовавшись позиционной ошибкой Стоунза, и перекидывает Эдерсона, оказавшегося в полупозиции — мяч опускается на сетку сверху!

'57

Еще момент у хозяев! Передача к линии штрафной, Поденсе хитро пропустил мяч (хотя был в суперпозиции), а набегавший Рубен Невеш пробил низом мимо Эдерсона, но слабо, и Уокер с линии выносит!

'55

А вот и момент «волков»! Траоре сначала семенил с мячом в ногах на своем правом фланге, а затем ускорился и покатил в штрафную параллельно воротам. Принявший мяч Поденсе развернулся и выстрелил в дальнюю девятку — мяч на сантиметры разминулся с верхним углом. Эдерсон уже не спас бы.

'53

Габриэль Жезус красиво убирает на замахе уже в штрафной после отбора на своей половине и атаки в два паса Коуди, но бьет в руки Патрисиу.

'51

Пытается надавить «Вулверхэмптон». Очень активны Траоре и Поденсе.

'49

Де Брюйне перехватывает мяч у Траоре, вбегает в штрафную с защитниками на плечах и подкидывает «черпачком» в центр вратарской, но там первый на мяче Руй Патрисиу.

'47

С атак «Ман Сити» начинается и вторая половина встречи. Похоже, рисунок останется прежним.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Спокойный, качественный и очень уверенный перевес «Ман Сити», который пока укатывает «Вулверхэмптон» на его поле. Посмотрим, что будет после перерыва, а пока отдохнем.

'45+3

Ну вот и все, первая половина встречи завершена.

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму.

'44

Неаккуратная игра в воздухе недалеко от центрального круга в исполнении «волков», Стерлинг в касание к штрафной, там Жезус головой скидывает на ход де Брюйне. Бельгиец оказывается с глазу на глаз с Руем Патрисиу, и только прекрасный прыжок вратаря после мощного удара соперника спасает «волков» от третьего.

'43

«Вулверхэмптон» пытается сейчас создать гостям проблемы, а футболисты «Сити» уже не пытаются давить безжалостным прессом на каждом участке поля. Но все равно играют уверенно.

'41

А вот и первый в матче угловой хозяев. Короткий розыгрыш, а подача Виньягре идет уже из глубины, и в итоге Хименес бьет головой, отклеившись от опекуна — выше створа.

'39

Де Брюйне нашел на входе в штрафную Фодена, который принял мяч с уходом вперед, подработал под левую и выстрелил из-под Саисса — выше створа. Могло быть опасно.

'37

Кстати, вместе с Менди желтую карточку получил еще и его одноклубни Габриэль Жезус. Правда, неизвестно за что.

'36

Виньягре подал штрафной, но Менди же и выиграл верховую борьбу, после чего его партнер разрядил обстановку.

'35

А вот и первая в матче желтая карточка. Это Бенжамен Менди сначала рукой по лицу, а потом и ногами зарядил выигравшему у него борьбу и пытавшемуся убежать Адама Траоре.

'33

Классной комбинацией наказывает «Сити». Фоден принимает мяч в центре поля, разыгрывает комбинацию с Жезусом и де Брюйне. Португалец бросает налево в штрафную Стерлинга, а тот выкатывает во второй темп мимо голкипера тому же Фодену, и полузащитник бьет мимо пытавшихся перекрыть створ полевых «волков».

'33

ГОООООООООООООООООЛ! Фил Фоден — 0:2!

'32

В последние минуты чуть спало давление «Сити». Вернее, чуть вольготнее почувствовали себя хозяева, у которых даже есть контроль, правда, на своей половине поля.

'30

Фоден на Стерлинга в штрафную в левом полуфланге, следует удар с острого угла, но прямо в руки Рую Патрисиу.

'28

Еще один угловой для «Сити». В фокусе камеры оператор держал новичка гостей Натана Аке, но подачу все равно сняли защитники «волков».

'26

Пока вообще непонятно, на что по такой игре могут рассчитывать хозяева. Впрочем, в прошлом сезоне они в одном матче выиграли у «горожан», когда уступали 0:2...

'24

Даже ведя в счете, «Сити» продолжает мощно давить.

'22

«Сити» продолжает давить и зарабатывает угловой. Подачу снимает Хименес, но он отправляет мяч на еще один корнер.

'20

Угадал Руй Патрисиу направление удара, но достать такой выстрел под самую штангу было нереально.

'20

ГОООООООООООООООООООООЛ! Кевин де Брюйне — 0:1!

'19

Пенальти! Ромен Саисс глупейшим подкатом на краю штрафной сбил у лицевой не угрожавшего воротам де Брюйне...

'16

Опасный ответ от «Сити», но был офсайд, поэтому атака остановлена.

'15

В атаке «Вулверхэмптона» дело закончилось ударом Нету из-за штрафной — заблокированным. А мог налево сыграть свободному Виньягре...

'13

26% на 74% — цифры по владению мячом.

'11

Де Брюйне крутит над стенкой, но получилось почти по центру. Удар, конечно, неприятный, но Руй Патрисиу был готов и отбил.

'10

Не получается у хозяев выйти из обороны через обыгрыш, и в итоге после перехвата гостей Нету пришлось фолить на Габи Жезусе. Точка ударная, а у мяча Кевин де Брюйне.

'9

О-па, а у «Вулверхэмптона уже замена из-за травмы! Но меняют не Невеша. Рубен Виньягре вышел вместо Марсала. Бразильского левого латераля купили у «Лиона» перед стартом сезона.

'8

А атаки «Сити» продолжаются. Это что-то вроде осады.

'6

Рубен Невеш оказался на газоне в первой атаке хозяев. По голеностопу получил португалец. Но уже все нормально.

'4

Мяч пока полностью под контролем у гостей. «Вулверхэмптон» привычно терпит в обороне в матчах с «горожанами».

'2

Первая же атака «Сити» становится опасной. Рахим Стерлинг вошел на дриблинге в штрафную и упал после подката Коуди... Пенальти нет — подкат был чистым. Это удар от ворот. А Коуди требовал показать вингеру «Ман Сити» желтую карточку за симуляцию, но этого не произошло, хотя ноги Стерлинг в фирменном стиле подгибал.

'1

Поееееехали! Матч начался!

22:15

В нынешнем чемпионате «Сити» только начинает, а вот «Вулвз» уже успели выиграть у «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0 благодаря мячам Рауля Хименеса и Ромена Саисса. Потом, правда, «волки» уступили в Кубке лиги «Сток Сити» (0:1). Но главное, что в прошлом сезоне «Вулверхэмптон» дважды обыграл «горожан», а Нуну стал всего третьим наставником в истории футбола, который дважды за один сезон одолел в чемпионате команду Гвардиолы! Обслуживает сегодняшнюю встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером.

22:10

Давайте сразу обратимся к составам команд. Вот кого заявили на сегодняшний матч Нуну Эшпириту Санту и Хосеп Гвардиола.

22:05

Начало встречи — в 22.15 мск.

22:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».