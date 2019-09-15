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Уотфорд Арсенал

Камбэк Озила: «Уотфорд» принимает «Арсенал». LIVE

АПЛ. 5-й тур. «Уотфорд» — «Арсенал». ОНЛАЙН

В матче 5-го тура Английской премьер-лиги «Уотфорд» принимает лондонский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
5-й тур  |   15 сентября 18:30   |  1 тайм
Уотфорд
0:0
Арсенал
Стадион «Викарэйдж Роуд», Уотфорд | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
26 (в)   Бен Фостер
25 (з)   Хосе Холебас
21 (з)   Кико Фемения
4 (з)   Крэйг Доусон
27 (з)   Кристиан Кабазель
16 (п)   Абдулайе Дукуре
29 (п)   Этьен Капу
19 (п)   Уилл Хьюз
8 (п)   Том Клеверли
7 (н)   Жерар Деулофеу
18 (н)   Андре Грэй
1 (в)   Бернд Лено
5 (з)   Сократис Папастатопулос
31 (з)   Зеад Колашинац
23 (з)   Давид Луис
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
10 (п)   Месут Озил
29 (п)   Маттео Гюэндузи
8 (п)   Даниель Себальос
34 (п)   Гранит Джака
19 (н)   Николя Пепе
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
Запасной состав
1 (в)   Эурельо Гомес
6 (з)   Эдриан Мариаппа
36 (з)   Димитри Фулкье
2 (з)   Дарил Янмат
37 (п)   Роберто Перейра
14 (п)   Натаниэл Чалоба
23 (н)   Исмаила Сарр
26 (в)   Дамиан Мартинес
21 (з)   Калум Чемберс
28 (п)   Джозеф Уиллок
77 (п)   Букайо Сака
11 (п)   Лукас Торрейра
24 (н)   Рейсс Нелсон
35 (н)   Габриэл Мартинелли
Самоечитаемое
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18

Не получается у «Арсенала» пробиться к штрафной. Бывают иногда отрезки, когда владеет команда мячом, но этого недостаточно. Плюс есть достаточно в большом количестве потери. Пока «Уотфорд» смотрится получше.

16

Впервые за несколько минут пробился «Арсенал» к штрафной соперника, но увяз в защите Озил. «Уотфорд» тут же вернул игру на половину «канониров».

13

Делафео в штрафной отдает прекрасный пас на Халебаса, но тот пробил выше ворот. Очень неплох в начале матча «Уотфорд».

12

Угловой у ворот лондонцев ни к чему сильно опасному не приводит, хотя Клеверли опять пытается пробить по воротам.

11

Клеверли! Очень опасный удар выше ворот после быстро разыгранной комбинации. А «Арсенал» сегодня очень легко отдает мяч сопернику.

10

Делафео зацепился за мяч в центре, но дальше неприятно ударил соперника по ногам. На этом атака «Уотфорда» завершилась.

8

Неприятное столкновение, футболист «Уотфорда» на скорости въехал в соперника, что дало «Арсеналу» право пробить штрафной. После подачи Озила замкнуть удар никто не смог.

7

Была неплохая атака у хозяев, пробили по воротам, но прямо в руки вратаря был отправлен мяч. «Арсенал» сразу улетает в атаку, но она быстро захлебывается.

5

Прессингуют футболисты «Уотфорда», но до опасных проходов к штрафной соперника пока не доходит. «Арсенал» пока к чужим воротам добраться не может.

3

Подзастряли игроки «Уотфорда» у штрафной «Арсенала». Немного вязкое начала игры у нас.

1

Звучит стартовый свисток на первый тайм! Поехали!

18:28

Появляются команды на поле, совсем немного осталось до начала.

18:25

Стартовый свисток прозвучит уже через пять минут!

18:15

Команды уже разминаются перед игрой, а мы вспомним о турнирной таблице. В Английской премьер-лиге (АПЛ) было сыграно уже четыре тура, идет пятый. «Арсенал» находится на седьмой строчке, имея в активе семь очков. «Уотфорд» — главный аутсайдер, команда идет последней, набрав только одно очко.

18:05

А вот это «Уотфорд». Сегодня они хозяева.

18:00

А пока посмотрим на составы команд. Сначала «Арсенал.

17:40

Матч начнется в 18.30 мск.

17:30

Здравствуйте, уважаемые поклонники английского футбола. Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча пятого тура АПЛ «Уотфорд» — «Арсенал».