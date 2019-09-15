Команды уже разминаются перед игрой, а мы вспомним о турнирной таблице. В Английской премьер-лиге (АПЛ) было сыграно уже четыре тура, идет пятый. «Арсенал» находится на седьмой строчке, имея в активе семь очков. «Уотфорд» — главный аутсайдер, команда идет последней, набрав только одно очко.