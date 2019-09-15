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Не получается у «Арсенала» пробиться к штрафной. Бывают иногда отрезки, когда владеет команда мячом, но этого недостаточно. Плюс есть достаточно в большом количестве потери. Пока «Уотфорд» смотрится получше.
Впервые за несколько минут пробился «Арсенал» к штрафной соперника, но увяз в защите Озил. «Уотфорд» тут же вернул игру на половину «канониров».
Делафео в штрафной отдает прекрасный пас на Халебаса, но тот пробил выше ворот. Очень неплох в начале матча «Уотфорд».
Угловой у ворот лондонцев ни к чему сильно опасному не приводит, хотя Клеверли опять пытается пробить по воротам.
Клеверли! Очень опасный удар выше ворот после быстро разыгранной комбинации. А «Арсенал» сегодня очень легко отдает мяч сопернику.
Делафео зацепился за мяч в центре, но дальше неприятно ударил соперника по ногам. На этом атака «Уотфорда» завершилась.
Неприятное столкновение, футболист «Уотфорда» на скорости въехал в соперника, что дало «Арсеналу» право пробить штрафной. После подачи Озила замкнуть удар никто не смог.
Была неплохая атака у хозяев, пробили по воротам, но прямо в руки вратаря был отправлен мяч. «Арсенал» сразу улетает в атаку, но она быстро захлебывается.
Прессингуют футболисты «Уотфорда», но до опасных проходов к штрафной соперника пока не доходит. «Арсенал» пока к чужим воротам добраться не может.
Подзастряли игроки «Уотфорда» у штрафной «Арсенала». Немного вязкое начала игры у нас.
Звучит стартовый свисток на первый тайм! Поехали!
Появляются команды на поле, совсем немного осталось до начала.
Стартовый свисток прозвучит уже через пять минут!
Команды уже разминаются перед игрой, а мы вспомним о турнирной таблице. В Английской премьер-лиге (АПЛ) было сыграно уже четыре тура, идет пятый. «Арсенал» находится на седьмой строчке, имея в активе семь очков. «Уотфорд» — главный аутсайдер, команда идет последней, набрав только одно очко.
А вот это «Уотфорд». Сегодня они хозяева.
А пока посмотрим на составы команд. Сначала «Арсенал.
Матч начнется в 18.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые поклонники английского футбола. Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча пятого тура АПЛ «Уотфорд» — «Арсенал».