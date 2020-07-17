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Крэйг Доусон выиграл верховую борьбу у защитника «молотобойцев» и нанес удар чуть выше ворот Фабьянски.
Сарр и Мазина не разобрались на левом фланге, чуть-чуть помешав друг другу, но их команда сумела сохранить владение мячом.
Хьюз исполнил удар примерно в никуда.
Кто бы мог предположить подобное развитие событий до стартового свистка? Вообще ничего не клеится у подопечных Найджела Пирсона, а у игроков Дэвида Мойеса как раз наоборот!
Продолжает атаковать «Вест Хэм», хотя казалось бы, что не очень ему этот и нужно.
Видеоассистент рефери принял решение не наказывать провинившегося игрока гостей красной карточкой.
Не может пока в полной степени команда Найджела Пирсона вернуться в игру, хоть и старается что есть сил. Это не помогает — «Вест Хэм» владеет инициативой и держит мяч.
Паузу дает Мартин Аткинсон, и команды наслаждаются употреблением воды посреди первой половины матча.
Гости пытаются использовать фланги для того, чтобы развить свои атаки.
Адам Мазина не по правилам атаковал оппонента и заработал фол в атаке для своей команды.
Сбавили темп обе команды, что не мудрено: такого начала от «Вест Хэма» не ожидал примерно никто.
Угловой исполняет «Уотфорд»: Хьюз решил разыграть мяч низом с Сарром, и на этом все закончилось.
Команды решили не тратить много времени на разведку и уже успели обменяться первым атаками.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Уотфорда»: Фостер, Фемения, Кабаселе, Доусон, Мазина, Хьюз, Клеверли, Дукуре, Сарр, Дини, Уэлбек.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Вест Хэм Юнайтед»: Фабианьски, Огбонна, Диоп, Крессуэлл, Джонсон, Форнальс, Нобл, Антонио, Соучек, Боуэн, Райс.
Начало встречи запланировано на 22.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 36-го тура Английской премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Уотфорд».