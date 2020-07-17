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Вест Хэм Юнайтед Уотфорд

Лондон спасается от вылета: «Вест Хэм» громит «Уотфорд». LIVE

АПЛ. 36-й тур. «Вест Хэм Юнайтед» — «Уотфорд». ОНЛАЙН

«Вест Хэм Юнайтед» принимает «Уотфорд» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
36-й тур  |   17 июля 22:00   |  2 тайм
Вест Хэм Юнайтед
3:0
Уотфорд
Стадион «Олимпийский», Лондон | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Антонио 6'
Соучек 10'
Райс 36'
Клеверли 9'
Хьюз 35'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Лукаш Фабиански
3 (з)   Аарон Крессвел
21 (з)   Анджело Огбонна
23 (з)   Исса Диоп
53 (п)   Бенджамин Джонсон
28 (п)   Томаш Соучек 10'
41 (п)   Деклан Райс 36'
16 (п)   Марк Ноубл
18 (п)   Пабло Форнальс
30 (п)   Майкл Антонио 6'
17 (н)   Джаррод Боуэн
26 (в)   Бен Фостер
27 (з)   Кристиан Кабазель
11 (з)   Адам Масина 46'
4 (з)   Крэйг Доусон
21 (з)   Кико Фемения
16 (п)   Абдулайе Дукуре
19 (п)   Уилл Хьюз 35'
8 (п)   Том Клеверли 9'
9 (н)   Трой Дини
10 (н)   Дэнни Уэлбек
23 (н)   Исмаила Сарр
Запасной состав
35 (в)   Даррен Рэндольф
26 (з)   Артур Масуаку
4 (з)   Фабиан Бальбуэна
8 (п)   Фелипе Андерсон
19 (п)   Джек Уилшир
10 (п)   Мануэль Лансини
54 (п)   Конор Ковентри
7 (н)   Андрей Ярмоленко
22 (н)   Себастьен Аллер
1 (в)   Эурельо Гомес
6 (з)   Эдриан Мариаппа 46'
15 (з)   Крэйг Кэткарт
14 (п)   Натаниэл Чалоба
37 (п)   Роберто Перейра
33 (п)   Игнасио Пуссетто
20 (п)   Домингош Кина
18 (н)   Андре Грэй
17 (н)   Жуан Педро
Удары
75%
По воротам: 4
В створ: 3
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 6
Удары
25%
По воротам: 7
В створ: 1
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 6
Трансляция
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'46

Вторая половина игры началась!

'45+3

Перерыв! Крайне необычным получился первый тайм сегодняшней игры. Не сказать, что «Вест Хэм» настолько сильнее «Уотфорда», но счет на табло непреклонен — 3:0 в пользу хозяев. Отдохнем немного и скоро вернемся.

'45+2

Крэйг Доусон выиграл верховую борьбу у защитника «молотобойцев» и нанес удар чуть выше ворот Фабьянски.

'45

Мартин Аткинсон принял решение компенсировать три минуты к основному времени первого тайма.

'43

Сарр и Мазина не разобрались на левом фланге, чуть-чуть помешав друг другу, но их команда сумела сохранить владение мячом.

'40

Хьюз исполнил удар примерно в никуда.

'38

Кто бы мог предположить подобное развитие событий до стартового свистка? Вообще ничего не клеится у подопечных Найджела Пирсона, а у игроков Дэвида Мойеса как раз наоборот!

'36

ГООООООООООЛ! Это невероятный гол! Райз гениально закрутил мяч, точным ударом с правой ноги из-за пределов штрафной площади! И не сказать, что кто-либо потерял позицию у «Уотфорда», просто сумасшедшее попадание! 3:0!

'35

Продолжает атаковать «Вест Хэм», хотя казалось бы, что не очень ему этот и нужно.

'32

Обгона в последний момент выбил мяч у Сарра, хотя имел огромный зазор и вообще не должен был позволять игроку «шершней» врываться в штрафную.

'30

Угловой зарабатывает «Вест Хэм»: быстро разыграли Боуэн и Нобл, правда подать в штрафную у них не вышло.

'29

Видеоассистент рефери принял решение не наказывать провинившегося игрока гостей красной карточкой.

'28

На газоне лежит Крессуэлл и держится за лицо.

'27

Не может пока в полной степени команда Найджела Пирсона вернуться в игру, хоть и старается что есть сил. Это не помогает — «Вест Хэм» владеет инициативой и держит мяч.

'24

Паузу дает Мартин Аткинсон, и команды наслаждаются употреблением воды посреди первой половины матча.

'22

Гости пытаются использовать фланги для того, чтобы развить свои атаки.

'20

Адам Мазина не по правилам атаковал оппонента и заработал фол в атаке для своей команды.

'18

Сбавили темп обе команды, что не мудрено: такого начала от «Вест Хэма» не ожидал примерно никто.

'16

Активный Сарр забрался в офсайд, но перед этим хорошенько смутил вратаря «молотобойцев», срубившего его в штрафной.

'13

Какой бесшабашный футбол сегодня на Олимпийском стадионе! Буквально сразу же после второго пропущенного мяча «шершни» провели быструю контратаку, на острие который был Сарр, но Фабьянски успел сгруппироваться и закрыть ближний угол.

'10

ГОООООООООООЛ! Боуэн исполнил фантастическую подачу с левой ноги, где высоченный Соучек кивком головы вонзил мяч в сетку! 2:0!

'9

Предупреждение получил Том Клеверли.

'8

Угловой исполняет «Уотфорд»: Хьюз решил разыграть мяч низом с Сарром, и на этом все закончилось.

'6

ГООООООООООООЛ! Мазина неудачно вынес мяч, где его подобрал хавбек хозяев, который тут же отпасовал его налево, где Марк Антонио хлестко пробил между ног Бену Фостеру! 1:0!

'4

Команды решили не тратить много времени на разведку и уже успели обменяться первым атаками.

'1

Cудья дает свисток о начале матча! Поехали!

21:56

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Уотфорда»: Фостер, Фемения, Кабаселе, Доусон, Мазина, Хьюз, Клеверли, Дукуре, Сарр, Дини, Уэлбек.

21:53

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Вест Хэм Юнайтед»: Фабианьски, Огбонна, Диоп, Крессуэлл, Джонсон, Форнальс, Нобл, Антонио, Соучек, Боуэн, Райс.

21:50

Начало встречи запланировано на 22.00 мск.

21:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 36-го тура Английской премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Уотфорд».