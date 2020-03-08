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Пытаются «горожане» растянуть защиту соперников, но не удачно, хотя продолжает «Сити» атаковать.
Как хорошо Ван Бисака! Очень красиво обыграл он Стерлинга, но никого не нашлось на его передачу.
«Сити» вернул себе контроль над мячом, но не то, чтобы им это дает какое-то преимущество.
Зинченко бросает мяч в центр, но играют пока футболисты «Сити» по большей части в центре поля.
Будто растерялся немного «Сити», видимо, придется что-то менять Гвардиоле в перерыве.
Интересно, что последние несколько минут мяч держится у «Юнайтед».
Штрафной зарабатывает «Юнайтед», и очень опасная точка. Но Фернандеш пробил точно в Гюндогана.
Очень хорошие атаки развивает «Сити», но до действительно опасных моментов не доходит.
Но стоит отметить, справляется достойно защита «Юнайтед» со натиском «Сити».
Не пускают фактически «горожане» соперников на свою половину, но и у самих пока без особого продвижения вперед.
Де Хеа забирает мяч после атаки «Сити» и сразу отправил его вперед. 68 процентов владение у «Сити», хотя, казалось, что больше гораздо.
Под руководством «Сити» проходит матч, много атакуют «горожане», ничего не дают создать своим противникам, да и игра проходит на половине «Юнайтед».
И вновь Стерлинг, пытается в дриблинг около штрафной, но слишком пижонским вышло движение, за что он и поплатился — ничего опасного не произошло.
Два угловых почти подряд разыграл «Сити», после необычного розыгрыша второго, но в офсайд залез игрок «горожан».
Заброс вперед на Рахима Стерлинга, но там защита «Юнайтед» сомкнула ряды. Без шансов для атаки.
Зинченко пасует на Гюндогана, но ничего пока не могут придумать «горожане». Плотная защита у «Юнайтед».
«Сити» попытался провернуть атаку по флангу, но ушел мяч. «Юнайтед» неплохо обороняется.
Звучит стартовый свиток, первый тайм, поехали!
Команды уже вышли на поле, совсем скоро прозвучит стартовый свисток.
Вот в таких составах на поле выйдут команды:
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Матич, Фред, Бруну Фернандеш, Уильямс, Джеймс, Марсьяль.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандинью, Зинченко, Родриго, Гюндоган, Фоден, Бернарду, Стерлинг, Агуэро.
Начало матча запланировано на 19.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».