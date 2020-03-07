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Ливерпуль Борнмут

Забыть про поражения: «Ливерпуль» повел в игре с «Борнмутом». LIVE

Футбол. АПЛ. 29-й тур. «Ливерпуль» — «Борнмут». ОНЛАЙН

«Ливерпуль» встречается с «Борнмутом» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
29-й тур  |   07 марта 15:30   |  2 тайм
Ливерпуль
2:1
Борнмут
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Салах 25'
Мане 33'
Уилсон 9'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Адриан
4 (з)   Вирджил ван
12 (з)   Джозеф Гомес
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
7 (п)   Джеймс Милнер
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
3 (п)    Фабиньо
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
10 (н)   Садио Мане 33'
9 (н)   Роберто Фирмино
11 (н)   Мохамед Салах 25'
12 (в)   Арон Ремсдейл
3 (з)   Стив Кук 19'
17 (з)   Джек Стейси
15 (з)   Адам Смит
5 (з)   Натан Аке
24 (п)   Райан 
8 (п)   Хефферсон Лерма
19 (п)   Джуниор Станислас
16 (п)   Льюис Кук
29 (п)   Филип Биллинг
13 (н)   Каллум  9'
Запасной состав
22 (в)   Эндрю Лонерган
76 (з)   Неко Уильямс
32 (з)   Жоэль Матип
8 (п)   Наби Кейта
20 (п)   Адам Лаллана
18 (н)   Такуми Минамино
27 (н)   Дивок Ориги
1 (в)   Артур Боруц
25 (з)   Джек Симпсон 19'
21 (з)   Диего Рико
4 (п)   Дэн Гослинг
6 (п)   Эндрю Сурман
9 (н)   Доминик Соланке
44 (н)   Сэм Сарридж
Удары
57%
По воротам: 6
В створ: 4
Владение мячом
74%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 6
Удары
43%
По воротам: 5
В створ: 3
Владение мячом
26%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 3
  • 6
Трансляция
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'55

Сохраняется полное равенство по количеству нарушений правил — у обоих команд по семь фолов.

'52

Мане борется против Фрейзера на левом фланге. Пока у гостей совсем не получается выйти со своей половины поля.

'49

Ливерпульцы активно начали вторую половину игры и зажали оппонентов у собственной штрафной.

'46

Игра возобновлена!

'45+4

Перерыв! Отдохнем немного и вскоре вернемся на «Энфилд»! Никуда не уходите!

'45+2

Смит играет с Биллингом и Фрейзером на левом фланге, где им противостоит Энди Робертсон.

'45

Арбитр компенсировал четыре минуты к основному времени первого тайма.

'42

Биллинг подтолкнул Вейналдума в спину, пятый номер «Ливерпуля» оказался на газоне.

'39

Адриан играет надежно после удара Станисласа. Есть ощущение, что голкипер «красных» не отбивает, а скорее отмахивается от мячей.

'36

Уилсон завалил Гомеса и проехался на нем чуть ли не верхом! Хозяева пробьют штрафной.

'33

ГОООООООООООЛ! Вирджил Ван Дейк классно перехватил мяч в середине поля и отдал пас на свободного Мане, который успешно реализовал выход один в один. 2:1!

'30

Треть матча позади. После не совсем удачного начала мерсисайдцы сумели выровнять положение и забрать мяч под свой контроль.

'27

Милнер пошел поддавить арбитра матча и о чем-то у него спросить.

'25

ГООООООООООООЛ! Мохаммед Салах сравнивает счет! Неудобную передачу. египтянину отдал Мане, но кучерявый брюнет смог развернуться и пробить аккурат в угол ворот. 1:1!

'22

Под аплодисменты «Энфилда» нидерландец покидает поле, но вскоре он вернется обратно.

'21

Вейналдум держится за лицо, неплохо так ему ударил в нос Аке.

'19

Джек Симпсон вышел на поле вместо Кука. Замена произошла из-за травмы.

'17

Фирмино вышел на ударную позицию и неплохо пробил, но вратарь «вишен» отразил опасность. Правильную позицию занял Аарон Рэймсдейл.

'15

В офсайде находился Уилсон.

'14

Натан Аке опасно пробил после розыгрыша углового! И только при помощи быстрой реакции Адриана хозяевам удалось избежать проблем.

'12

От ноги Гомеса мяч уходит за боковую линию. Аут вбросят гости.

'9

ГООООООООООООООООЛ! «Борнмут» в первой же свой атаке открывает счет! Трехходовочка в исполнении «вишен» завершилась ударом Уилсона в пустые ворота! 0:1!

'7

Рэмсдейл вышел на перехват и выбил мяч из-под ног Салаха.

'4

Забрал под свой контроль мяч «Ливерпуль» и пытается через правый фланг создать опасность.

'1

Стартовый свисток прозвучал! Игра началась!

15:26

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Борнмута»: Рэмсдейл, Аке, Кук, Смит, Стэйси, Кук, Биллинг, Фрэйзер, Лерма, Станислас, Уилсон.

15:23

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Ливерпуля»: Адриан, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнолд, Вейналдум, Милнер, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Фирмино.

15:20

Начало игры — в 15.30 по мск.

15:15

Добрый день! Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Борнмутом».