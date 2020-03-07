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Сохраняется полное равенство по количеству нарушений правил — у обоих команд по семь фолов.
Мане борется против Фрейзера на левом фланге. Пока у гостей совсем не получается выйти со своей половины поля.
Ливерпульцы активно начали вторую половину игры и зажали оппонентов у собственной штрафной.
Смит играет с Биллингом и Фрейзером на левом фланге, где им противостоит Энди Робертсон.
Биллинг подтолкнул Вейналдума в спину, пятый номер «Ливерпуля» оказался на газоне.
Адриан играет надежно после удара Станисласа. Есть ощущение, что голкипер «красных» не отбивает, а скорее отмахивается от мячей.
Уилсон завалил Гомеса и проехался на нем чуть ли не верхом! Хозяева пробьют штрафной.
Треть матча позади. После не совсем удачного начала мерсисайдцы сумели выровнять положение и забрать мяч под свой контроль.
Милнер пошел поддавить арбитра матча и о чем-то у него спросить.
Под аплодисменты «Энфилда» нидерландец покидает поле, но вскоре он вернется обратно.
Вейналдум держится за лицо, неплохо так ему ударил в нос Аке.
Фирмино вышел на ударную позицию и неплохо пробил, но вратарь «вишен» отразил опасность. Правильную позицию занял Аарон Рэймсдейл.
От ноги Гомеса мяч уходит за боковую линию. Аут вбросят гости.
Рэмсдейл вышел на перехват и выбил мяч из-под ног Салаха.
Забрал под свой контроль мяч «Ливерпуль» и пытается через правый фланг создать опасность.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Борнмута»: Рэмсдейл, Аке, Кук, Смит, Стэйси, Кук, Биллинг, Фрэйзер, Лерма, Станислас, Уилсон.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Ливерпуля»: Адриан, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнолд, Вейналдум, Милнер, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Фирмино.
Начало игры — в 15.30 по мск.
Добрый день! Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Борнмутом».