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Уотфорд Ливерпуль

Приблизить чемпионство: «Ливерпуль» гостит у «Уотфорда». LIVE

АПЛ. 28-й тур. «Уотфорд» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

«Уотфорд» принимает «Ливерпуль» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
28-й тур  |   29 февраля 20:30   |  2 тайм
Уотфорд
0:0
Ливерпуль
Стадион «Викарэйдж Роуд», Уотфорд | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
26 (в)   Бен Фостер
11 (з)   Адам Масина
15 (з)   Крэйг Кэткарт
27 (з)   Кристиан Кабазель
21 (з)   Кико Фемения
16 (п)   Абдулайе Дукуре
29 (п)   Этьен Капу
19 (п)   Уилл Хьюз
7 (н)   Жерар Деулофеу 37'
23 (н)   Исмаила Сарр
9 (н)   Трой Дини
1 (в)   Алисон Бекер
6 (з)   Деян Ловрен
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
3 (п)    Фабиньо
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
11 (н)   Мохамед Салах
Запасной состав
1 (в)   Эурельо Гомес
4 (з)   Крэйг Доусон
37 (п)   Роберто Перейра 37'
14 (п)   Натаниэл Чалоба
33 (п)   Игнасио Пуссетто
18 (н)   Андре Грэй
10 (н)   Дэнни Уэлбек
13 (в)    Адриан
51 (з)   Ки-Яна Хувер
32 (з)   Жоэль Матип
48 (п)   Кертис Джонс
20 (п)   Адам Лаллана
18 (н)   Такуми Минамино
27 (н)   Дивок Ориги
Удары
100%
По воротам: 8
В створ: 2
Владение мячом
35%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 3
  • 2
Удары
0%
По воротам: 2
В створ: 0
Владение мячом
65%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
  • 5
Трансляция
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'49

Попеременно атакуют команды на старте второй половины игры.

'46

Второй тайм начался!

'45+5

Перерыв! Игра пока больше похожа на борьбу, нежели чем на борьбу. Много толчков, захватов, и мало ударов по воротам. Ждем более интересной игры во второй половине!

'45+3

Хьюз заблокировал неприятный удар в исполнении Окслейда-Чемберлена.

'45

Арбитр компенсировал пять минут к основному времени первого тайма.

'43

Саар не видел партнеров и решил сам ударить — мяч с подъема полетел на трибуны.

'40

Трой Дини залез в офсайд, боковой арбитр не дремлет.

'37

Роберто Перейра вышел на поле вместо травмировавшегося испанца.

'36

Под овации «Викаридж Роуд» специально обученная бригада уносит Делоуфеу с поля.

'35

Носилки на газоне, футболист не может самостоятельно покинуть поле.

'34

Очень сильно вывернулось колено у футболиста «шершней» при падении — точно будет замена.

'33

Делоуфеу держится за заднюю поверхность бедра, испанец неловко упал после столкновения с Ван Дейком.

'32

Владение мячом: 37% на 63% в пользу подопечных Юргена Клоппа.

'29

Хьюз подыграл себе рукой, арбитр тут же приостановил матч.

'26

Долгая затяжная атака «Уотфорда» закончилась неточным ударом.

'23

Прошла половина первого тайма: не сказать, что «Ливерпуль» доминирует на поле. Хозяева вполне неплохо сдерживают атаки соперника и сами кое-что созидают.

'21

Хьюз здорово сбросил на Сарра, а тому оказалось неудобно бить. Алиссон забрал мяч и отправил его куда подальше.

'18

Фирмино вбросил мяч из-за боковой на Фабиньо, тот отыгрался с Трентом.

'15

Дукуре получил мяч в штрафной площади и пробил — мяч попал в Вирджила Ван Дейка!

'12

Трой Дини ошибся с пасом, и «Уотфорд» потерял контроль.

'10

Угловой с правого фланга подал Арнольд — оборона ликвидировала угрозу.

'7

Трент Александр-Арнольд принял мяч на правом фланге, но не смог выбраться из-под прессинга и отправил мяч за лицевую.

'4

Начало игры пока немного расслабленное — обе команды осторожничают.

'1

Cтартовый свисток прозвучал! Игра началась!

20:28

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Ловрен, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино.

20:25

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Уотфорда»: Фостер, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Мазина, Дукуре, Капу, Хьюз, Сарр, Дини, Деулофеу.

20:20

Начало матча запланировано на 20.30 мск.

20:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Уотфордом» и «Ливерпулем».