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Попеременно атакуют команды на старте второй половины игры.
Хьюз заблокировал неприятный удар в исполнении Окслейда-Чемберлена.
Саар не видел партнеров и решил сам ударить — мяч с подъема полетел на трибуны.
Под овации «Викаридж Роуд» специально обученная бригада уносит Делоуфеу с поля.
Носилки на газоне, футболист не может самостоятельно покинуть поле.
Очень сильно вывернулось колено у футболиста «шершней» при падении — точно будет замена.
Владение мячом: 37% на 63% в пользу подопечных Юргена Клоппа.
Хьюз подыграл себе рукой, арбитр тут же приостановил матч.
Долгая затяжная атака «Уотфорда» закончилась неточным ударом.
Прошла половина первого тайма: не сказать, что «Ливерпуль» доминирует на поле. Хозяева вполне неплохо сдерживают атаки соперника и сами кое-что созидают.
Хьюз здорово сбросил на Сарра, а тому оказалось неудобно бить. Алиссон забрал мяч и отправил его куда подальше.
Фирмино вбросил мяч из-за боковой на Фабиньо, тот отыгрался с Трентом.
Трой Дини ошибся с пасом, и «Уотфорд» потерял контроль.
Трент Александр-Арнольд принял мяч на правом фланге, но не смог выбраться из-под прессинга и отправил мяч за лицевую.
Начало игры пока немного расслабленное — обе команды осторожничают.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Ловрен, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Уотфорда»: Фостер, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Мазина, Дукуре, Капу, Хьюз, Сарр, Дини, Деулофеу.
Начало матча запланировано на 20.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Уотфордом» и «Ливерпулем».