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Продолжается длинная атака хозяев! Мане вышел на ударную позицию, но не попал в ближний угол!
Продолжает «Ливерпуль» искать шансы на чужой половине поля, но пока безуспешно.
Филипе Андерсон передержал мяч и упустил возможность доставить хозяевам неприятности.
Ноубл продолжает мешать «красным» проводить быстрые контратаки, вовремя применяя тактические фолы.
Клопп очень зол: ходит по технической зоне и готов буквально съесть своих подопечных — мало что получается у «красных».
Треть матча позади — после обмена забитыми мячами игра подуспокоилась.
На правом фланге держит мяч «Ливерпуль» и пытается создать острый момент.
Фирмино показал классный дриблинг в середине поля и сохранил владение для своей команды.
Осторожно команды входят в игру, немного опасаясь друг друга.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Вест Хэма»: Фабианьски, Крессуэлл, Диоп, Огбонна, Нгакиа, Снодграсс, Райс, Соучек, Фелипе Андерсон, Антонио, Нобл.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, ван Дейк, Вейналдум, Фабиньо, Кейта, Мане, Фирмино, Салах.
Игра начнется в 23.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 27-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом».