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Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед

Выбраться из зоны вылета: «Вест Хэм» против «Ливерпуля». LIVE

АПЛ. 27-й тур. «Ливерпуль» — «Вест Хэм». ОНЛАЙН

«Ливерпуль» принимает на своем поле «Вест Хэм» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
27-й тур  |   24 февраля 23:00   |  2 тайм
Ливерпуль
1:2
Вест Хэм Юнайтед
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Вейналдум 9'
Диоп 12'
Райс 51'
Форнальс 54'
Диоп 66'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
12 (з)   Джозеф Гомес
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум 9'
8 (п)   Наби Кейта 57'
3 (п)    Фабиньо
10 (н)   Садио Мане
9 (н)   Роберто Фирмино
11 (н)   Мохамед Салах
1 (в)   Лукаш Фабиански
23 (з)   Исса Диоп 12' 66'
3 (з)   Аарон Крессвел
21 (з)   Анджело Огбонна
11 (п)   Роберт Снодграсс
28 (п)   Томаш Соучек 47'
41 (п)   Деклан Райс 51'
8 (п)   Фелипе Андерсон 65'
16 (п)   Марк Ноубл
30 (п)   Майкл Антонио
52 (н)   Жереми Нгакия
Запасной состав
13 (в)    Адриан
32 (з)   Жоэль Матип
6 (з)   Деян Ловрен
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен 57'
20 (п)   Адам Лаллана
18 (н)   Такуми Минамино
27 (н)   Дивок Ориги
35 (в)   Даррен Рэндольф
4 (з)   Фабиан Бальбуэна
5 (з)   Пабло Сабалета
18 (п)   Пабло Форнальс 47' 54'
10 (п)   Мануэль Лансини
22 (н)   Себастьен Аллер 65'
17 (н)   Джаррод Боуэн
Удары
67%
По воротам: 19
В створ: 4
Владение мячом
70%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 12
  • 0
  • 3
Удары
33%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
30%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 1
  • 7
Самоечитаемое
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'67

Диоп врезал Мане по ногам и получил желтую карточку.

'65

Себастьян Халле вышел вместо Фелипе Андерсона.

'63

Фирмино после углового получил мяч, но не смог исхитриться и пробит опасно.

'60

Продолжается длинная атака хозяев! Мане вышел на ударную позицию, но не попал в ближний угол!

'57

Окслейд-Чемберлен вышел вместо Наби Кейта, проведшего не лучший свой матч.

'55

ГОООООООООЛ! Длинный пас из глубины дошел до Форналса, который аккуратно подставил ногу! 1:2, гости впереди!

'52

Деклан Райс получил предупреждение за грубый фол.

'50

Продолжает «Ливерпуль» искать шансы на чужой половине поля, но пока безуспешно.

'47

Соучек покидает поле, вместо него появляется Форнальс.

'46

Игра возобновлена! Продолжаем!

'45+1

Перерыв! После бодрого начала игры тем упал, и команды не смогли показать зрелищного футбола. Будем надеяться на исправление ситуации во втором тайме!

'45

Арбитр компенсировал одну минуту к основному времени первого тайма.

'44

Филипе Андерсон передержал мяч и упустил возможность доставить хозяевам неприятности.

'42

Ноубл продолжает мешать «красным» проводить быстрые контратаки, вовремя применяя тактические фолы.

'39

Ван Дейк выиграл верх у Саучека и пробил после углового — выше.

'36

Клопп очень зол: ходит по технической зоне и готов буквально съесть своих подопечных — мало что получается у «красных».

'33

Угловой у ворот «Ливерпуля» снова закончился странными действиями в обороне: Огбонна выиграл верх у самого Ван Дейка (!), но попасть по воротам не смог.

'30

Треть матча позади — после обмена забитыми мячами игра подуспокоилась.

'27

На правом фланге держит мяч «Ливерпуль» и пытается создать острый момент.

'24

Гомес на ровном месте чуть не привез гол: потерял мяч в центре поля. позволил форварду гостей убежать один на один с Алиссоном. Бразилец оказался на месте.

'22

Ответный угловой от Трента — мяч вынесен центральным защитником.

'20

Очередной угловой у ворот мерсисайдцев: передача прошла сквозь всех, но Андерсону не удалось с лета ударить по мячу.

'17

Фирмино показал классный дриблинг в середине поля и сохранил владение для своей команды.

'15

Очень неплохо издали пробил Салах — вратарь вытащил из-под перекладины!

'12

ГООООООООЛ! Тут же отвечают гости! Диоп выиграл верховую борьбу после углового и забил! 1:1!

'9

ГОООООООООЛ! А вот и закончилась раскачка у «Ливерпуля»! Не получился пас у Фирмино, после чего мяч отскочил к угловому флажку на Александра-Арнольда — тот навесом нашел голову Вейналдума! 1:0!

'7

Осторожно команды входят в игру, немного опасаясь друг друга.

'4

Первый угловой у ворот «Вест Хэма» ничем опасным не завершился.

'1

Стартовый свисток прозвучал! Игра началась!

22:56

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Вест Хэма»: Фабианьски, Крессуэлл, Диоп, Огбонна, Нгакиа, Снодграсс, Райс, Соучек, Фелипе Андерсон, Антонио, Нобл.

22:53

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, ван Дейк, Вейналдум, Фабиньо, Кейта, Мане, Фирмино, Салах.

22:50

Игра начнется в 23.00 мск.

22:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 27-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом».